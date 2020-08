ABD’de okul tartışması sürüyor

Yakın zamanda Türkiye’de öğrencilerin yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlaması kararlaştırılırken, ABD’de okulların ne zaman ve nasıl açılacağı konusu halen kafaları karıştırıyor. Bir yandan Kovid-19’da vaka ve ölü sayılarının artmaya devam etmesi diğer yandan da geçen ayın son 2 haftasında sadece 97 bin çocukta bu virüsün tespit edilmesi endişe yaratıyor. ABD genelinde çocuk vakalarında yüzde 90 artış var. Özellikle Florida’da artışın yüzde 137 olduğu belirtiliyor. Başkan Donald Trump, okulların bir an önce açılmasını isterken, eyaletlere şu önerilerde bulundu:

- 125 milyon maske okullara yollanacak,

- Yüzde 100 eğitime geçen okullar denetlenecek,

- Okula girildiği andan itibaren sık sık eller yıkanacak ve dezenfekte edilecek,

- Kapalı mekanlarda kalabalık toplantılar önlenecek,

- Sınıflarda yüksek hijyen ve havalandırma standartları uygulanırken kapı, pencere ve havalandırma üniteleri açık tutulacak,

- Sosyal mesafe kurallarına uyulması mümkün olmadığında maske takılması teşvik edilecek.

Eyaletler arası fark

Tabii Trump’ın bu önerilerine her eyalet uymak zorunda değil. Her eyalet, okullar dahil birçok konuda kendi karar ve yaptırımlarını açıklıyor. Örneğin, Los Angeles, okulların 18 Ağustos’ta açılmasını ertelerken, New York okulların Eylül’de açılmasını kararlaştırırken sınıfta maske takma zorunluluğu getirdi. 14 eyaletteyse okulların açılma tarihi net değil. Buna karşılık eğitime başlayan Georgia, Mississippi, Indiana gibi eyaletlerde, sınıfta her sıra arasında 1.8 metre mesafe, öğrencilerin ateşinin ölçülmesi ve öğle yemeklerinin küçük gruplar halinde yenilmesi gibi kurallar uygulanıyor.

ABD genelinde ailelerin de kafası tamamen karışık. Kaiser Aile Vakfı’nın anketine göre, ailelerin yüzde 60’ı okul açılış tarihinin ertelenmesini istiyor. Demokrat seçmen ailelerin yüzde 87’si, Cumhuriyetçi seçmen ailelerin yüzde 36’sı okulların geç açılmasından yana.

Öte yandan bu konu da, başkanlık seçimlerinde politika malzemesi haline gelmiş durumda. Olansa, ABD’deki öğrencilere oluyor. Eğitim alanında hep örnek gösterilen ABD, Kovid-19 döneminde sınıfta kaldı!

Kamala Harris’in adaylığı neden önemli?

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ın, başkan yardımcısı adayının Senatör Kamala Harris olduğunu açıklamasının ardından her kesimden farklı yorumlar geldi. Demokrat Parti’de büyük sevinç yaşanırken, Harris’in adının açıklanması sonrasında Biden-Harris kampanyası için 24 saatte 26 milyon dolar toplandığı bildirildi. Harris’in Trump tarafında bir endişe yarattığını ve Trump’ın ilk günden Harris’i de hedef almaya başladığını görüyorum.

Harris, 55 yaşında, Jamaika asıllı baba ve Hint asıllı annenin kızı. Önce San Francisco’da Bölge Savcısı daha sonra Eyalet Başsavcılığı yapmış. 2016’dan beri Senato’da hem İstihbarat hem de İç Güvenlik Komitesi’nde görev yapıyordu.

Biden, Mart ayındaki bir demecinde, başkan yardımcısı olacak kişinin, herhangi bir ihtimale karşı, seçildiği günden itibaren ABD başkanlığına hazır biri olması gerektiğini belirtmişti. Biden, 4 yıl sonra 81 yaşında olacak. Bu yüzden Amerikan kamuoyunda bir çok kişi, Biden’ın bir dönem görev yapacağı ve koltuğu Harris’e bırakacağını düşünüyor. Yani Harris, sadece “laf olsun diye” aday gösterilmedi. Biden, kendi arkasını kollayacağına ve Trump’i yenmesinde yardımcı olacağına inandığı bir Başkan Yardımcı adayı seçti. Harris’e, uzun dönemli bir yatırım yapıldığını da söyleyebiliriz. Neden olmasın ki? Başkan Obama’ya Siyahi-Amerikalı diye kimse şans tanımazken ülkeyi 8 yıl yönetti. Kamala Harris de, ilk Siyah-Amerikalı kadın olarak ileride ülkeyi yönetirse şaşırmayalım.

Harris’in Türkiye’ye bakışına gelirsek. Sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını söylerken, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesine karşı çıktı. Burada Biden ile YPG-PKK çizgisinde olduğu biliniyor.

Bununla birlikte ilginç bir ayrıntı... 2011 yılında Başkan Trump, Kamala Harris’e 6 bin dolar destek için bağışta bulunurken, şu anda Harris’i yerden yere vuruyor. Harris geçen yıl Biden’a “ırkçılık” da dahil sert eleştirilerde bulunurken, şimdi Biden için çalışıyor!

İşte buna siyaset deniliyor. Yarının ne getireceğini ise bilemeyiz...

Doğu Akdeniz’de bir çıkış beklemeyin!

Türkiye ve Yunanistan ayakta. ABD ile AB’den tansiyonu düşürme sinyalleri gelirken, sadece Fransa’nın yangına körükle gittiğini görüyoruz. Son dönemde, ABD’nin Libya ve Doğu Akdeniz politikası hep Türk medyasında sorgulanır oldu. Seçimler bitene kadar ABD, Doğu Akdeniz’de bir aksiyonda bulunmaz ve bulunmayacak. Hatta geçtiğimiz günlerde Pentagon’un, Türkiye ve Fransa’ya “Tansiyonu düşürün” çağrısı yaptığını hatırlatalım. Yani askeri kanat, NATO Müttefikleri arasında gerginlik istemiyor.

Ancak Kongre ve Trump yönetimi içinden bazı resmi temsilciler, açıkça Yunanistan’a destek veriyor. Zira ABD Senatörlerinden Menendez ve Vollen, Pompeo’ya mektup yollayıp, “Türkiye’ye yaptırım uygulayalım” mesajını iletti. Bununla birlikte Yunanistan aklınca Dışişleri Bakanı Pompeo’ya Viyana’da Türkiye’yi şikayet etti, ancak Pompeo’nun “Dogu Akdeniz’de tansiyon acil düşmeli” açıklaması dışında Atina’yı memnun edecek ifadelerini göremedik. Aynı Pompeo, dün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek, Türkiye’nin tezlerini tekrar dinledi.

Açıkçası, NATO’nun olaya müdahale etmesi ve sessiz kalmaması gerekir. Bilhassa dış aktörlerin olayı körüklemeye çalışması kabul edilemez. Türkiye haklı olarak “Mavi Vatan”ına sahip çıkar ve çıkacaktır.

Turkish Heritage Organization (THO) 26 Ağustos’ta önemli bir programa imza atarak emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile ABD’nin 19. Deniz Operasyonları Başkanı emekli Amiral Gary Roughead’i konuk ederek, bu sorunları masaya yatıracak.

ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR

- ABD Kongresi 1 trilyon dolarlık yardım paketinde anlaşamadan 1 aylık tatile girdi,

- Başkan Trump’ın “tarihi başarı” olarak lanse ettiği İsrail-BAE antlaşması sonrası benzer bir anlaşmanın, Bahreyn ile yapılması bekleniyor,

- Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Demokrat Başkan Yardımcı Adayı Kamala Harris 7 Ekim’de TV’de açık oturumda bir araya gelecek,

- ABD’de geçen hafta 963 bin kişi işsizlik başvurusu yaptı,

- New York Belediye Başkanı 1 Ekim itibariyle 22 bin çalışanını işten çıkartacağını açıkladı,

- Trump’ın, ikinci dönem görevde kalması halinde Savunma Bakanı Mark Esper’i değiştireceği konuşuluyor,

- ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey Ağustos’un son haftası Türkiye’ye geliyor,

- New York Metropolitan Sanat Müzesi Kanuni Sultan Süleyman belgeseli yayınladı.

- ABD’nin en bilinen sinema salonlarından AMC tekrar açılıyor. İlk açılışa gelenler sadece 15 sent ödeyecek.

- Paterson kenti Emniyet Müdürü İbrahim Bayçora, uyuşturucu tacirlerine yaptığı baskınlar nedeniyle ABD basınında övgü ile bahsediliyor.