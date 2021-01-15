ABD’de yeni döneme son 5 gün

Başkan Donald Trump’ın ABD Temsilciler Meclisi’nde ikinci kez azledilmesinin ardından tüm dikkatler, Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine odaklanmış durumda. Zira söz konusu yemin töreni, başkent Washington D.C’nin birçok “en”i bir arada yaşatacak gibi görünüyor. Nitekim bu;

En düşük seviyede katılımlı,

En sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı,

En fazla Ulusal Muhafız Gücü’nün görevlendirildiği,

En çok korku ve endişenin hakim olduğu yemin töreni olacak.

Başkent sokaklarında, yürüdüğüm her köşede ya polis ya asker var. ABD’nin Afganistan ve Irak’taki askeri varlığından daha fazlası, şu an başkentte konuşlandırılmış durumda. İşin ilginci, ulaşım ve konaklama sektöründe hizmet veren birçok firma, gelecek hafta hizmetlerini askıya aldıklarını duyurdu. Birçok eyalet valisi, 20 Ocak’ta başkente seyahat etmeyin uyarısında bulunurken, Biden’ın kampanya sorumluları, yemin törenine katılmak isteyenlere “Harika bir görselliğe sahip yayınımız olacak” diyerek, “gelmemelerini” teşvik etmeye çalışıyor.

Yemin töreninin ana teması olan “America United - Birleşik Amerika” programının, Türkiye saatiyle 20.00’de başlaması planlanıyor. Katılımcı sayısının düşük olacağı belirtilirken, Kongre alanının tamamı demir teller ve bariyerlerle kapatılmış durumda. O gün Tom Hanks’in sunacağı tören etkinliğinde, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake gibi sanatçılar performans yapacaklar.

46. başkan olarak göreve başlayacak Biden ve Başkan Yardımcısı olacak Kamala Harris aynı gün, Arlington Ulusal Mezarlığı’na giderek askeri törenle çelenk koyacak ve isimsiz askeri kahramanları anacaklar. Eski başkanlardan Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’ın yemin törenine katılması beklenirken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Beyaz Saray’ı temsilen törene katılabileceğinden söz ediliyor.

Temsilciler Meclis’inde onaylanan azil belgesi

Ailece Florida yolcusu

Skandallarla 20 Ocak sabahı Beyaz Saray’dan ayrılması beklenen Başkan Trump’ın, Florida’ya taşınacağı belirtiliyor. Zira eşi Melania Trump, son iki haftadır taşınma işlemleriyle uğraşıyordu.

Başkan Trump’ın görevinin sona ermesine günler kala, ekibinden istifalar da sürüyor. En yakın danışmanlarından Hope Hicks’in istifası sürpriz olarak nitelendirilirken, Başkan Trump, 1 haftada 3 bakanının istifasıyla beklemediği bir durum yaşamıştı. Bundan sonrasında Trump’ın nasıl bir politika izleyeceği halen belirsizliğini korurken, son yaptığı videolu açıklamasında ”Our Movement - Yeni Hareketimiz” dediğinin altını çizmekte fayda var. Başkan Trump, büyük ihtimalle Cumhuriyetçi Parti’den bağımsız, kendi seçmenine yönelik bir yol haritası çizecek. Ancak Trump’ın 20 Ocak sonrası Kongre, Adalet Bakanlığı, sosyal medya ve bazı özel firmalarla ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini de unutmamak gerek. Kısacası Başkan Trump, 3 Kasım’dan sonra yaptığı hataların bedelini çok ağır şekilde ödemeye başladı. Gidişi de, gelişi gibi sansasyonel oldu...

Senato Trump’ı azleder mi?

Senato 19 Ocak’ta tekrar açılıyor. Herkes, azil süreci işlemini yürürlüğe koyma yetkisi olan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın bu konudaki tavrını merak ediyordu. Ancak McConnel, Başkan Trump’ın görevinin sona ereceğini, bu nedenle de azil adımını atmayacağını belirtti. Bu nedenle 20 Ocak sonrası gözler Senato Çoğunluk Lideri olacak Chuck Schumer’e çevrildi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Senato çoğunluğunu kendi partisi olan Demokratlara verecek. Yani, Demokratlar’ın alt kanattan gelen kabul edilmiş azil maddelerini görüşme ve oylama imkanı olacak. Demokratlar, Başkan Trump’ın görevi bitse de azledilmesini istiyor. Hatta diğer bir oylamayla siyasetten men seçeneği bile masada. Ancak Senato’da azledilmesi için 17 Cumhuriyetçi senatörün desteğini alması lazım. Kabul için 67 oy gerek. O nedenle önce Demokratların Cumhuriyetçileri ikna etmesi lazım. Unutmayalım ki, Temsilciler Meclisi’ndeki azil oylamasında 197 Cumhuriyetçi, Trump aleyhine oy kullanmamıştı. Demokratlar, kaç Cumhuriyetci senatorü ikna edebilir, bu net değil. En az 10 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanacağı, böylece “siyasetten men cezası sayesinde partinin de Trump’tan kurtulacağı” düşüncesinde olan üyeler var.

Anladığımız, Biden Kongre’de Trump ile ilgili olabilecek hiçbir konuya karışmayacak. Ve Beyaz Saray 20 Ocak’ta yeni bir döneme girse de, biz uzunca zaman Başkan Trump ve bıraktığı kaosu konuşmaya devam edeceğiz...