ABD’nin Kovid-19 partileri ve dengesiz belediye başkanı

Yeni tip koronavirüs vakalarının en yüksek olduğu ve ölü sayısının giderek arttığı ABD’de, son dönemde bazı eyaletlerde “Kovid-19 partileri”nin yayılmaya başlamasına tepkiler büyüyor. Özellikle Washington, Kentucky, Kaliforniya gibi eyaletlerde yapılan partilerde, virüs taşımayanların amacının, Kovid-19 hastalarıyla bir araya gelerek “virüse yakalanıp, atlatma sürecini hızlandırmak” olduğu ortaya çıktı. Birçok resmi yetkili, bu partileri yapanlara uyarı mesajları yollarken, bazı temsilciler, katılımcıların virüsü kasten yaymak istediklerine dair bir kanıta rastlanmadığını belirtiyor. İşin ilginç yanı, geçmişte bazı aileler çocuklarını “su çiçeği partileri”ne götürerek, onların su çiçeği geçirenlerle temas etmelerinin “bağışıklık geliştirmek için iyi bir yöntem olacağı” fikrine inanmıştı.

Toplum sağlığını da tehlikeye atan bu tarz grupların varlığı pek şaşırtıcı değil tabii. Zira, havaların ısınmasıyla birlikte büyük şehirlerde maskesiz ve toplu halde gezen kalabalık gruplar görmeye başladık ki; bu da iyiye işaret değil...













Nashville’de tahrik edici hareket



Bu arada yaklaşık 18 bin Kürt kökenli kişinin yaşadığı Nashville’de, Belediye Başkanı John Cooper, Kovid-19’la ilgili basın toplantılarından birinde, üzerinde sözde Kürdistan bayrağı bulunan bir maske takarak gündeme oturdu. Sağlıkla ilgili konuları bile politize etmeyi seven Cooper, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekatı”na karşı çıkarak, PKK-YPG gruplarının protestolarına da eşlik etmişti. Cooper, şehrindeki Kore Savaşı Anıt Köprüsü’nü ve adliye binasını sözde Kürdistan renkleriyle aydınlatmıştı. Bu konuda görüş almak ve tepkimizi belirtmek için Belediye Başkanı’nın ofisini aradığımızda ise “beklediğimiz gibi” dönüş olmadı.



ABD’de politik kaygılarla, seçmenine şirinlik yapmak amacıyla bu şekilde davranan politikacıların sayısı bir hayli fazla. Ama “Türkiye’nin yerini biliyor musun?” diye sorsanız, inanın birçoğu hala ülkemizin yerini harita üzerinden gösterebilecek durumda değil.

ABD’de et krizi yaşanıyor



Ülkede birçok mezbaha ve et üretim tesisi, çalışanlar arasında yüksek sayıda Kovid-19 vakası görülmesi üzerine kapanmıştı. Virüsün, özellikle zor çalışma koşulları ve işçilerin birbiriyle yakın teması nedeniyle, geniş kümeler halinde yayıldığı belirtildi. Tanınmış üretim tesislerinde virüse yakalanan 1000’e yakın işçi olduğu da gelen haberler arasında. Bildiğimiz ünlü fast-food restoranları ya mönülerinden eti kaldırdı, yahut sınırlı satacağını duyurdu. Başkan Donald Trump, gıda tedarik zincirini korumak amacıyla et fabrikalarına “üretime devam” talimatı vermesine rağmen sıkıntılar sürüyor. Et fiyatları da artmış durumda...



Normalleşmeye giren eyaletlerde durum















Genel olarak baktığımda hala birçok eyalette ölü ve kesinleşmiş vaka sayısı hayli fazla. Zira toplamda 1.3 milyon kesinleşmiş vaka, 80 bin üzerinde de can kaybı var. Tahminen Ağustos’a kadar can kaybı 100 bini geçecek gibi görünüyor.



Ancak ABD’de 43 eyalet normalleşme sürecine girmiş durumda. İşyerleri, belli kurallar çerçevesinde yavaş yavaş açılmaya başladı. Normalleşmeye ilişkin tartışmalar ise hararetli bir şekilde sürüyor. İkinci dalga korkusuyla bazı eyaletlerin, önlemlerin hızla gevşetilmesi konusunda çok temkinli davrandığını biliyoruz. Örneğin Washington ve New York’ta “Evde kal” kuralı 15 Mayıs’a kadar sürecek. Bazı eyaletlerin ise Haziran ortasına kadar bu kurala devam edeceği belirtiliyor.

İlk normalleşme adımını atan bazı eyaletlerin, bu süreçteki durumlarını analiz etmeye çalıştım:



North Dakota: 21 Nisan-17 vaka, 7 Mayıs-48 vaka



Georgia: 21 Nisan-742 vaka, 7 Mayıs-800 vaka



Teksas: 21 Nisan-914 vaka, 7 Mayıs-1241 vaka.





Sadtler: Tespit edilmeyen vakaların oranını araştırıyoruz



Kovid-19 nedeniyle son dönemde adından sıkça söz edilen, Beyaz Saray’la yakından çalışan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Bağışıklık Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. Kaitlyn Sadtler ile Milliyet için özel bir röportaj yaptım. Dr. Sadtler, yeni bir klinik deneyde Kovid-19 virüsünün, ABD çapında tespit edilenden ne kadar daha fazla yayıldığını araştıran ekibin başında.



Antikor klinik deneyinin detaylarını paylaşabilir misiniz ve bu testin önemi nedir?



Çalışmamız, ABD’deki tanı konulmamış sağlıklı yetişkinlerin oranını saptamayı amaçlamakta. Ülke genelindeki 10 bin gönüllüyü, kanlarındaki SARS-CoV2 antikorlarının yoğunluğu bakımından test edeceğiz. Bu antikor testleri virüsün bulunduğu yerleri, nereye yayıldığını ve hastalığın ABD’deki gerçek yayılma kapsamını anlamamıza yardımcı olacak.



Bu testlerin nasıl ve ne şekilde yapılmasını planlıyorsunuz?



Evde kan alma kitlerimiz olacak. Donör, numunesini laboratuvara gönderdiğinde, içindeki antikorları ayırıp, ELISA metodunu kullanarak analiz ederiz. Bu, hamilelik testlerine benzeyen hızlı testlerden farklıdır. ELISA testleri daha duyarlıdır ve bizim, birden fazla, farklı kontrol testi yapabilme kapasitemiz bulunmakta. Bu husus, testlerimizin doğruluğunu onaylar, araştırmalarımızda çıkan “pozitif”e karşılık “negatif” sinyal yoğunluğu seviyesini belirler ve yaptığımız ölçümlerin doğruluğunu garantiler.



Antikor ile Kovid-19 bağışıklığı kazanma ihtimali nedir?



Antikor bulunması, bağışıklık kazanmakla aynı anlama geliyor mu henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ortak çalışmamız kapsamında, bu antikorların virüsü etkisiz hale getirip getirmediğini, antikorların hangi seviyede koruyucu olabileceğini ve sonuç olarak, bir kişinin kanında bu antikorlar bulunuyorsa, tekrar virüse maruz kaldığında hastalığa yakalanıp yakalanmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Yapmakta olduğumuz çalışma, tıbbi bir teşhis değil bir araştırma çalışmasıdır ve henüz burun sürüntüsü yoluyla alınan örnekleri SARS-CoV2 açısından pozitif çıkmamış ve şu anda hasta olmayan bireyleri test ediyoruz.



Kovid-19’dan korunmak için nelere dikkat edilmesi lazım? Aşı konusunda görüşleriniz nelerdir?



Sosyal mesafe, maske takmak, elleri yıkamak ve güvende kalacak ortamda olmak önemli. Aşı konusunda doğrudan cevap veremem ancak bilim insanları aşıyı geliştirmek için çok yoğun şekilde çalışıyorlar. Öncelikle testin güvenli olması ve sonrası testin çalıştığına emin olmak gerekiyor. Bu testin gerçekten işe yarayıp yaramadığını birçok kişiye test yaparak görebileceğiz.



ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR:





ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey: Ruslar, Suriyeli milisleri Libya’ya götürmek için Esad’la çalışıyor.

Beyaz Saray’da 4 Kovid-19 vakası ortaya çıktı. Başkan Trump’ın askeri yaveri, Yardımcısı Mike Pence’in 2 çalışanı ve kızı Ivanka Trump’ın özel asistanı...



Her yıl 700 bin Amerikalı kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.



İşsizlik oranı 14.7 çıktı. Bu oranın gelecek ay yüzde 20’ye çıkması bekleniyor.



1980’den beri öldürülen siyahi Amerikalı sayı 300 bin...



Senato’da Uygur Türklerine yapılan eziyete karşı Çin’e yaptırım yasa tasarısı bu ay oylanacak.



Beyaz Saray’ın da referans gösterdiği IHME tahminine göre 134 bin 475 kişi Ağustos ayına kadar Kovid-19’dan hayatını kaybedecek.



ABD’den Türkiye’ye dönmek isteyenler, 15-17 Mayıs arası THY ile 4 ayrı noktadan uçacak.



Washington, Suudi Arabistan’da konuşlandırdığı 4 Patriot bataryası ve iki savaş uçağı filosunu geri çekiyor



New York’taki 113 hastanede, 3 günde 1269 Kovid-19 hastasına yapılan ankete göre, yüzde 66’sının virüsü “evde kalmasına rağmen” kaptığı ortaya çıkmış...