Ailesi Trump’a seçim kazandırabilir mi?

Kısa bir süreliğine anavatana gelmiş bulunuyorum. Kiminle karşılaşsam ya da konuşsam, ilk soru, “Biden mı yoksa Trump mı kazanacak?” oluyor. Ancak ABD, o kadar enteresan bir seçim sürecine girdi ki, şu anda kimin kazanacağını kestirmek çok zor.

9-25 Ağustos arası yapılan tüm anketlerin ortalamasına baktığımızda, Joe Biden yüzde 7.1 ile Donald Trump’ın önünde görünüyor. Buna karşılık Biden’ın yanlış aday olduğunu düşünen pek çok Demokrat seçmenin oy kullanmama ihtimali, TV’de Trump-Biden arasında gerçekleşecek tartışma programları, ekonomik göstergeler, Kovid-19’daki son durum ve posta yoluyla oy verme gibi birçok faktör var. Dolayısıyla kimin kazanacağını göreceğiz.

Diğer yandan 2016’daki başkanlık seçiminde ortaya çıkan bazı sonuçların, 2020’de pek değişmeyeceğini tahmin ediyorum. Örneğin, önceki seçimde Trump ve Hillary Clinton seçmenlerinin analizine baktığımızda;

- 50 bin doların altında geliri olanların çoğu Hillary’ye, 50 bin doların üstünde geliri olanlar Trump’a,

- 18-44 yaş arasındakiler Hillary Clinton’a, 45 yaş ve üstüyse Trump’a,

- Erkek seçmenlerin yüzde 52’si Trump’a, 41’i Hillary’ye, kadın seçmenlerin ise yüzde 54’ü Hillary, 41 ise Trump’a,

- Beyazların yüzde 58’i Trump, yüzde 37’si de Hillary Clinton’a,

- Siyahilerin yüzde 88’i Clinton’a, 8’i de Trump’a oy vermişti.

SERT ELEŞTİRİLERE UĞRADI!

Önemli seçim tartışmaları sürerken, Demokratlar gibi Cumhuriyetçiler de kurultaylarını büyük ölçüde sanal ortamda gerçekleştirdi. Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın ana sahnesi olan Kuzey Carolina’nın Charlotte kentine giderek ilk akşam sürpriz bir konuşma yaptı. Kapanış konuşmasını yaptığı yer ise Beyaz Saray oldu. Ancak Trump’ın, Beyaz Saray’da kampanya konuşması yapması nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldığını belirtebilirim.

Cumhuriyetçi delegelerin 336’sı fiziki olarak Charlotte’a geldi ve gelenler, önce Kovid-19 testine tabi tutuldu. Sadece 4’ünün testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Kurultay boyunca 76 milyon dolar toplanırken, 4 günde kurultayı toplam 147.9 milyon kişinin seyrettiği açıklandı. İki hafta önceki Demokratların kurultayını 122 milyon kişinin seyrettiği bildirilmişti.

Trump’ın büyük oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, kızları Ivanka ve Tiffany Trump, gelini Lara Trump ve Trump’ın eşi Melanie, kurultayda birer konuşma yaptı. Bu yüzden de kurultayın tamamen Trump ailesinin şovuna dönüştüğü, partinin önde gelenlerinin hakimiyeti kaybettiği yorumları, Cumhuriyetçi Parti içinde bile ana gündemi oluşturdu. Trump ailesi fertlerinin tamamen babalarını överek, “ABD’nin geleceği babamızın elinde” mesajları vermesi, ağırlıklı olarak Biden’a eleştiriler getirmesi dikkatlerden kaçmadı. Kısacası Trump ailesi, maddi ve manevi tüm güçleriyle Beyaz Saray’da bir dönem daha geçirmek için varını yoğunu ortaya koymaya başladı diyebiliriz. İşin ilginci, kurultayın başladığı gün New York Başsavcısı, Trump’ın şirketlerine yönelik soruşturma açacağını duyurdu.

Geçmiş dönemde izlediğim Cumhuriyetçi Parti kurultaylarına baktığımda, aile fertlerinin bu denli yoğun konuşma yaptığı bir başka örnek hatırlamıyorum. Tahminen, 1856’dan beri yapılan Cumhuriyetçi kurultaylarda da böyle bir durum yaşanmamıştır.

Şimdi gözler, 3 Kasım’a kadar Biden ile Trump’ı üç kez bir araya getirecek TV programlarında.

GÜNDOĞDU’DAN İNSANLIK DERSİ

ABD’nin önemli düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi’nin Başkanı Frederic Kempe’nin danışmanları arasında yer alan Dr. Gökhan Gündoğdu’nun duyarlı davranışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gündoğdu, başarılı bir işadamı ve eğitimci. Bir ayağı Türkiye’de, bir ayağı ise Amerika’da. Geçen gün kendisinden güzel ve anlamlı bir mesaj geldi. 4-5 ay önce sabah saatlerinde, çalıştığı bir proje için evden çıkıyor. Proje alanına 5 dakika kalmış ve yolun sağında, Adana sıcağında ölümü bekleyen ve vücudunun her yeri yara olmuş, ağır hasta bir sokak köpeği görüyor. Bu manzara karşısında dehşete düşen Gündoğdu, aracını sağa çekip, köpeğin yanına gidiyor. Köpeğin gözlerindeki hayat ışığı sönmek üzereyken, Gündoğdu, ona yardımcı oluyor. Çukurova Yardım Barınağı’ndan acilen ekip çağırıyor ve tıbbı müdahalede bulunulmasını sağlıyor. Köpeğin adı Venüs ve Gökhan Gündoğdu sayesinde hayata yeniden dönmeyi başarmış. Gökhan bundan ötürü çok mutlu. Zira bir canı dünyaya döndürmek gibisi yok...

WASHINTON’IN DOĞU AKDENİZ’E BAKIŞI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik artmaya devam ederken, Almanya Başbakanı Merkel, “Yunanistan’ın haklarını ciddiye almak görevimiz” dedi. ABD ise, Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarını dikkatle izlerken, Amerikan donanma gemisi Winston S. Churchill, önce Yunan daha sonra Türk donanma gemileriyle deniz eğitimleri icra etti. Başkan Donald Trump da, aynı gün önce Yunan Başbakanı Miçotakis, ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Trump’ın, iki lidere de çağrısı “Tansiyonu düşürün” oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da daha önce buna benzer açıklamalar yapmıştı.

Ben şahsen, Türkiye ile Yunanistan sıcak temasa gireceğini düşünmüyorum. NATO ve ABD’nin bu konuda arabulucu olması ise çok önemli. Tabii ne kadar istekli oldukları da soru işareti! Gerçek olan, ABD Türkiye’nin sondaj çalışmalarından rahatsız olsa da, Türkiye’nin Yunanistan’a göre daha önemli olduğunun farkında. Türkiye, doğu-batı ekseninde jeopolitik bir güç olduğunu biliyor. Burada Türkiye aleyhine en büyük negatif etkinin, Kongre ve Türkiye karşıtı grupların lobi çalışmalarından geldiğini söyleyebiliriz. ABD’nin, Doğu Akdeniz konusunda sembolik açıklamalar yapmaya devam edeceğini, 21 Ocak’tan sonra da bu konuda daha aktif bir role soyunabileceğini görebiliriz.

ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR

- Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu, toplam can kaybı 186 bini aştı,

- New York’ta toplam 13 bin 587 taksi bulunurken, yüzde 75’inin Kovid-19 nedeniyle taksicilerin iş yapamadığı açıklandı,

- Göç Politikaları Enstitüsü verilerine göre Başkan Obama’nın ilk 3 yılında 1.18 milyon, Trump dönemindeyse 800 bin göçmen sınır dışı edildi,

- Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden’in Trump ile tartışma programlarına çıkmaması gerektiğini savundu,

- ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi ve seviyeyi 3’e çıkardı,

- Amerika Genelkurmay Başkanı Mark Milley “Seçim sürecinde ya da seçim sonuçlarına ilişkin bir anlaşmazlık durumunda, ordusunun herhangi bir rolü olmayacaktır!” dedi,

- ABD Atatürk Derneği başta olmak üzere birçok Türk derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sanal ortamda ve özel konuşmacılar eşliğinde kutladı,

- Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu, IMF’nin Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı olarak atandı,

- Tik-Tok’u satın alma görüşmelerinde Microsoft’un yanında Walmart da dahil oldu.