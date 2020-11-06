Beyaz saray’da sessizlik

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, Kuzey Carolina ve Nevada’da önde giderek başkanlığa çok yaklaştı. Aslına bakarsanız, seçim gecesi sandıklar açılmaya ve Başkan Donald Trump, Florida dahil kritik eyaletlerde öne geçmeye başladığında “Başkan Trump bu işi bitirdi!” algısı oluşmuştu. Ancak büyük bir hata yaparak, seçim gecesi “erken zafer” ilan etti. Aynı saatlerde Joe Biden ise daha sakin ve temkinli bir şekilde “Umutluyuz!” mesajlarıyla kamuoyunda daha çok takdir topladı. Delege üstünlüğü sağlayan Biden tarafı, şu an Beyaz Saray’a geçiş ekibi kurup, yeni dönemde yönetimde hangi isimlerin görev alacağı konusunda çalışıyor.

Bununla birlikte 4 gündür Beyaz Saray’da seçim sürecini takip ediyorum. Başkan Trump’ın moralinin çok bozuk olduğunu ve koltuğu devredene kadar, mücadeleyi her anlamda sürdüreceğini belirtmekte fayda var. Zaman zaman Beyaz Saray içinde kurmaylarıyla görüştüğümüzde, “Moralimizi bozmuyoruz, daha seçim bitmedi” diyorlar. Aslında seçim gecesi Trump’ın zafer konuşması sırasında aile fertlerinin odaya girişi gözümün önünden gitmiyor. Kendilerinden emin, “Bu iş bitti!” edasıyla herkesle konuşuyorlardı. Trump, seçim gecesinden sonra kamuoyu önünde pek görünmedi. Sadece sosyal medyadan sert mesajlar vermeye devam ediyor. 4 Kasım günü ibre birden tersine dönünce, pek çok basın mensubu soluğu Delaware’de, Biden’ın seçim merkezinde aldı. Böylelikle de Beyaz Saray bir anda sessizliğe büründü diyebilirim.

Sonuçlar neden belli olamadı?

3 Kasım seçimleri, ülke tarihinin en çok oy kullanılan seçimi oldu ve bu, sayım işlemlerini daha da uzattı. Bununla birlikte “erken sandığa gidenler”, “seçim günü gidenler” ve “postayla oy kullanılanlar” diye üç farklı seçmen profili oluştu. Özellikle posta yoluyla oy verme işlemlerinin çok uzun sürdüğünü, birçok eyaletin, seçim günü postalanan oyları bile belirli bir zamana kadar kabul ettiğini unutmayalım. Ayrıca Kovid-19 nedeniyle sandığa giderek oy kullananların oy verme işlemleri de uzarken, seçim çalışanları sosyal mesafeye dikkat ederek çalıştılar. ABD’de seçim günü 91 bin 530 yeni Kovid-19 vakası olduğunu hatırlatmakta fayda var.

İLKLERİN YAŞANDIĞI BİR SEÇİM OLDU

- Demokrat aday Joe Biden, seçimi kazandığının resmen açıklanmasıyla birlikte ülke tarihinin “en fazla oy alan”, “en yaşlı” başkanı olacak. Ayrıca Biden, ülkenin 2. Katolik başkanı sıfatını da elde edecek. Kamala Harris ise, “ilk kadın başkan yardımcısı” olacak. Ayrıca Jamaika ve Hint asıllı bir göçmen ailenin kızı olmasından dolayı Harris’in ayrı bir özelliği var.

- 65 milyon seçmenin posta yoluyla oy kullanması, seçimin bir başka rekoru oldu.

- 70 yıldır Cumhuriyetçilerin kalesi olan Arizona’da, senatörlüğü Demokrat Mark Kelley’nin alması da bir ilk...

- 25 yaşındaki Madison Cawthorne, Temsilciler Meclisi’nin en genç üyesi oldu,

- Sarah McBride ise Eyalet Senatosu’na ilk seçilen Trans üye...

- Ritchie Torres, ilk eşcinsel Temsilciler Meclisi üyesi olurken, Cory Bush ise, Missouri’nin Temsilciler Meclisi’ne gönderdiği ilk siyah kadın oldu.

Öte yandan 3 Kasım’da yerel yönetimler için de seçim vardı. Seçime 4 Türk de katıldı. Arizona Eyalet Senatörlüğü için yarışan Ajlan Kurdoğlu yüzde 49 oy alırken, rakibi yüzde 51 aldı. New Jersey eyaletinde Cumhuriyetçi Tayfun Selen, Morris ilçesi yönetim kuruluna yeniden seçilmek için yarışıyor ve sonuçlar halen belli değil. Ama şansının yüksek olduğunu söyleyelim. Michigan eyaleti Mattawan kentinin eğitim komisyonu üyeliği için aday olan Onur Aruğaslan ve Kaliforniya eyaletinde Orange bölgesindeki San Juan Capistrano kentinin belediye meclis adayı John Alpay, seçimi kaybetti.

Bunun yanında ABD Kongresi’nde geçen dönem 110 Türk Dostluk Grubu üyesi varken, 2021-2022 döneminde emekliye ayrılan ve seçimi kaybeden üyeler nedeniyle bu sayı 100’ün altına düştü.