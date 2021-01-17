Aşı oldu, tepki aldı!

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini Halk TV, KRT, Tele 1 ve Haber Global’in yanı sıra Twitter’da eleştirmesiyle ünlü Prof. Dr. Bengi Başar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşı olduğu akşam şöyle bir tweet attı:

“Naklen yayınla, aşılanan bürokratlarımızı ve bazı hocalarımızı gördük; hayırlı olsun! Nüfus 80 milyon küsur, elimizde şu an için 1.5 milyon kişiye yetecek kadar aşı olduğu söylendi. Beni ilgilendiren, aşı kampanyasının devamı; yani kalan en az 60 milyon yurttaşımız.”

Prof. Dr. Bengi Başar, 15 Ocak’ta ise Çin aşısı Coronavac’ı olurken çekilen fotoğrafını Twitter’den paylaşıp, “Elbette seçme şansım olmasını isterdim, ama mademki elimizde tek bu aşı vardı, olmam gerekirdi” diye yazınca eleştirilerin hedefi oldu.









Prof. Dr. Başar, sosyal medyada yazdıkları ve ekranlarda söyledikleriyle yaptığının çeliştiğini yazıp, eleştirenlere tek tek cevap vermeye çalıştı, ama başarılı oldu mu, bilemem.

Bu konuda bildiğim tek şey var, o da şu:

Kişinin söylemleriyle eylemi örtüşmeli.

Söylemlerle eylemler çelişince kişinin eğitimi, titri ne olursa olsun o saatten sonra ne söylediğinizin pek önemi kalmaz insanların nazarında…



‘Sosyal Mesafe’yi unutturan veda











Olgun Şimşek, rol aldığı her projede hayat verdiği rolle kendine özgü bir hayran kitlesi yaratmaya başaran ender oyunculardan biri.

“Ramo”da “Cihangir”i oynayan Olgun Şimşek 28’inci bölümde diziye veda etti.

Murat Yıldırım’ın oynadığı “Ramo” ile büyük bir yüzleşme yaşayan ve ölerek diziden ayrılan “Cihangir” rolündeki sanatçı, son bölümün yayınlandığı akşam Twitter’da TT oldu.

Atılan tweetler arasında “Ramo” ekibinin Şimşek’le sette topluca çekilmiş veda fotoğrafları da vardı. 50’ye yakın insanın olduğu Olgun Şimşek’li hatıra fotoğrafında sadece üç kişinin maskesi takılıydı. Anlaşılan o ki Olgun Şimşek sevgisi “Ramo” dizisinin ekibine sadece maskeyi değil, sosyal mesafeyi de unutturdu.



20 yaşındaki Wikipedia hakkında ilginç notlar



15 Ocak 2001’de kurulan Wikipedia artık 20 yaşında. Pavel Richter’in yazdığı “Wikipedia Hikâyesi” adlı bir kitapta “Dünyanın en çok okunan ansiklopedisi”nin 20 yılda nereden nereye geldiğine dair çarpıcı bilgiler var.



Örneğin, sayısız gönüllü tarafından 300 dilde yazılmış 55 milyondan fazla makale var dijital sözlükte.



Sanayileşmiş ülkelerde insanlar her ay ortalama dokuz kez Wikipedia’ya girip, makale okuyor.



Wikipedia’nın içeriğinde birinci sırada İngilizcenin olması doğal. Wikipedia’da ikinci sırada Filipinler’de konuşulan bir dil olan Cebuano, üçüncü sırada İsveççe olması ilginç. Çünkü Wikipedia’da sadece insanların yazdığı içerikler yok, yazılım robotları da bayağı mesai yapıyor dijital

kütüphane için.



Yılda 120 milyon dolar bağış toplayan Wikimedia Vakfı, çevrimiçi sözlüğün alt yapısını finanse etmekle yetinmiyor, Wikipedia’ya çalışan 100’den fazla programcıya ödeme yapıyor.



Wikipedia’yla ilgili bir çarpıcı gerçek daha. Wikipedia yazarlarının yaklaşık yüzde 90’ı erkek.



Anne kız Playboy pozlarını savundu



Kızı Romy (23) ile Playboy’a poz veren Alman oyuncu Claudelle Deckert, “Evde de çıplak dolaşıyoruz, ne olmuş yani?” diyerek kendini savundu.









Bild’e konuşan anne Claudelle Deckert, “Mutfakta sebze doğrarken birdenbire güzel kızımla bir Playboy çekimi yapmak ne kadar havalı olur diye düşündüm” dedi.

Gösterilen tepki için Roy Deckert, “Elbette eleştiri olacak. Zaten herkesi memnun edemezsin” derken annesi şunları söyledi:

“Bu tamamen doğal ve normal. Çok beraberiz ve tabii ki birbirimizi çıplak görüyoruz. Birlikte banyodayız, biri duş alıyor, diğeri dişlerini fırçalıyor. Benim ve onun için tamamen normal, günlük bir şeydi. Biz işimizi yapıyoruz.”

GÜNÜN SÖZÜ



“Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir.” (Sadi Şirazi)