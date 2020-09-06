Maskesiz saygısızlar ve kurallara uyanlar

Bu fotoğraflara iyi bakın...

Neden mi?

Ataşehir, Caddebostan veya Maltepe sahiline ne zaman yürüyüş için gitsem, maske takmayanlar yüzünden içim daralıyor. Eve gelip ünlüler dünyasında haber turu için laptopumu açtığımda karşıma çıkan bu fotoğraflara bakınca bir yandan içim ferahlıyor, bir yandan da hayıflanıyorum, dünyanın en ünlü insanları çoluk çocuk pandemi kurallarına riayet ederken, bizde niye bu olmuyor?









Koronavirüs salgını başladığından bu yana Angelina Jolie ve çocuklarının sokakta maskesiz dolaştıklarına dair bir kare fotoğraf görmedim...

Ayrım yapmıyor

Koronavirüsün şakası yok, “zengin fakir”, “ünlü ünsüz” ayrımı yapmadan herkese bulaşıp, pençesine alıyor çünkü...

Forbes’a göre 87.5 milyon dolarla 2020’de dünyanın en çok kazanan ünlüsü olan oyuncu Dwayne Johnson daha yeni, iki çocuğu ve eşiyle birlikte Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Interview’e verdiği söyleşide “Kronik bazı hastalıkları olan 80 yaşındaki anneme virüs bulaşırsa her şey biter” diyen Bradley Cooper, bu nedenle Irina Shayk’tan olan kızı Lea ile maske takmadan sokağa çıkmadıklarını söyledi.

Sıkı denetim şart

Oyuncunun annesine, kendine ve insanlara duyduğu saygı kadar, medyanın kızının yüzünü buzlayıp yayınlaması da takdire şayan.

Koronavirüs sadece bizde değil, Avrupa’da da yeniden hortladı.

Alman ve İngiliz medyasına bakıyorum, güvenlik güçleri acayip sıkı denetim yapıyor sokaklarda, toplu taşıma araçlarında...

Trene maskesiz binen bir yolcu, polisin uyarılarına karşı gelince önce biber gazını yedi, sonra kelepçeyi...

Sağlıklı bir yaşam için yürüyüş yapanlara, iş için sokağa çıkanlara saygı duymayan maskesizleri saptayıp, cezalandıran sivil güvenlik güçleri şart...



Semiha Yankı’nın İzmirsu’ya isyanı









Sahne çalışması bitince Çeşme’deki yazlığına dönen Semiha Yankı, Twitter’dan isyan etti:

“Eve geldim. Sularım kesik. Baktım saatimi sökmüşler, hiç borcum olmamasına rağmen. Bir açıklama istiyorum İzsu. Rezalet bu.”

Şarkıcının @izmirsu’yu da etiketleyerek attığı tweet’e yanıt İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi Resmi Twitter hesabı @izmirhim’den yanıt geldi:

“Merhaba, abone numaranızı, adres ve iletişim bilgilerinizi özel mesajla paylaşır mısınız?”

Cumartesi 11.30’da arayıp, son durumu sorduğum şarkıcı şunları söyledi:

“Emre Altuğ’dan, annesine ait bu evi 2018’de aldım. Tapu bende, ama su aboneliği Gülçin Altuğ’un üstünde. Emre’den annesinin ölüm belgelerini istedim, yollamadı. İzsu, kaçak su kullanmadığım, bir kuruş borcum olmadığı halde sırf aboneliği üstüme geçirmem için su saatimi söküp götürdü. Gece söküp, sabah taktılar, şimdi de 150 lira sökme takma parası istiyorlar.”

İçi boş iki konu Twitter’da TT!



“1.71 boyundaki ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, ‘Şundan bir vazgeçersem namert olayım’ sözleriyle Harry Potter hayranlığını dile getirdi.”

Sosyal medyada magazincilik yapan onlarca hesaptan birinin yaptığı bu paylaşım çok geçmeden Twitter Türkiye’nin Trend Topic (TT) listesine girdi ve uzunca süre orada kaldı.

Eşiyle birlikte Nişantaşı’na giden Zafer Algöz, arkadaşı Ozan Güven’le ilgili soruya, “Bu konuda artık konuşmak istemiyorum” diye yanıt verince, oyuncunun döner yemesi haber oldu. O da çok geçmeden Twitter Türkiye gündemine girdi.

Binlerce Twitter kullanıcısının Murat Dalkılıç’ın boyu, Zafer Algöz’ün döner yemesi üstüne yorum yazıp, tweet atması normalse, o zaman sorun bende!

Murat Dalkılıç’ın Harry Potter hayranlığıyla boyunun alakası ne, Zafer Algöz’ün acıkınca yemek yemesinin neresi haber? Bilen varsa bana da anlatsın.



GÜNÜN SÖZÜ



“Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmazsan, cahilsin demektir.” (Sadi Şirazi)