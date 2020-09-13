Melisa Sözen’e iltifat yağdırdı

TV8’deki “Kırmızı Oda” dizisi sadece reytinglere değil, sosyal medyaya da damgasını vuruyor.



Cuma günlerinin en çok reyting alan dizisi ve başrol oyuncuları Binnur Kaya ile Melisa Sözen, Twitter Türkiye’nin de gündemine oturuyor.

İzleyicilerden dizi ve oyuncularına takdir ve övgü yağıyor. O yorumlardan en özel olanı Melisa Sözen’e geldi.

Kimden mi?



İşte oyuncunun hayat arkadaşı, şarkıcı ve müzisyen Harun Tekin’in Melisa Sözen için yazdıkları:



“Gerçekten isteyip de başaramadığın hiçbir şeye rastlamadım. Saf yetenek, tutku, öğrenme hızı, heyecan ve insanüstü çalışkanlığının sonuçlarına bu kadar yakından şahit olmak çok değerli. Şimdi de ‘Alya’ oldun. Ekrandaki karakterin duygusundan etkilenmemek tam yanından televizyona bakarken bile imkânsızdı. Ve yaptığınız her şey o kadar değerli ki. Şiddetten bu kadar yaralanmış ve bununla yüzleşmekten bu kadar çekinen bir topluma televizyonda şiddeti övmek yerine onun nelere yol açtığını şifa vererek göstermek müthiş bir iş. Emeği geçen herkese tebrikler ve teşekkürler. Bu akşam ‘Kırmızı Oda’yı izleyen herkes de az bile yazdığımı teslim edecektir. Neden buraya yazdığımı da anlayacaktır. Hayranlıkla izlemeye devam.”



Harun Tekin’in yazdıkları sadece oyuncu sevgilisine iltifattan ibaret değil, dizilerdeki “kadına şiddet” meselesi ve “Kırmızı Oda”nın bu konudaki farkını da ortaya koyan bir analiz aslında.











O şimdi profesör



Futbolcu, antrenör, teknik direktör, Türkiye ve Avrupa’nın FIFA kokartlı kadın hakemi, öğretim üyesi, Türkiye’de futbol üzerine doktora yapan ve “Dünyada ve Türkiye’de futbol organizasyonları üzerine analitik bir yaklaşım” teziyle ilk kadın futbol doktoru olan Lale Orta, unvanlarına bir yenisini daha ekledi.



Okan Üniversitesi’nin öğretim üyesi Lale Orta, profesör oldu.









Profesörlük cübbesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Orta, altına şunları yazdı: “Yaşamınızda sizi mutlu eden, gururlandıran unvanlar vardır. Bunlardan biri de profesörlük. Bana da kısmet oldu.”



Tebrikler hocam...



Konser, festival ve tekne düğünleri yasak



İçişleri Bakanlığı, pandemi kapsamında gece 24.00’ten sonra kafe ve restoranlarda müzik yayınına yasak getirince müzik dünyası buna tepki gösterdi.



“7 gün boyunca profilim kırmızı renkte aydınlatılmış olacak” diye başlatılan kampanya sürerken, İstanbul Valiliği, konser, festival, gösteri ve tekne düğünlerini yasakladı.



Peş peşe gelen bu yasakların yaşattığı şoku hafifletir mi bilmem, ama Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı şu veriler de önemli: “Nisanda hastaların yüzde 65’i, vefatların yüzde 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirlerle hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. 11 Eylül’deki hasta sayısı ise geçen ayın iki katı. Tedbirlere birlikte uyalım.”



Müziğin susması ve işsizlik elbette ki üzücü ama hiçbiri insan yaşamından daha kıymetli değil.



Orsay Müzesi için sakıncalı dekolte



Paris’te yaşayan Fransız Edebiyatı öğrencisi, arkadaşıyla Fransız sanatının en ünlü resimlerinin bulunduğu Orsay Müzesi’ni ziyaret etmek istedi.









Öğrenci, sosyal medyadan görevlilerinin göğüs dekoltesi yüzünden müzeye girişine izin vermediklerini duyurdu. @jeanne sosyal medyadan, görevlilerin isteği üzerine ceket giyip, dekoltesini kapattıktan sonra müzeye girişine izin verildiğini açıklayınca müze yönetiminden özür geldi.



Peki, bu haberi ilk kim yaptı?



İngiliz Daily Star.



Fransa’nın önde gelen haber siteleri bu olayı görmedi. Fransız medyasına göre, 2020 yılında bir kadının göğüs dekoltesi yüzünden resim müzesine alınmaması “haber” değeri taşımıyor demek ki!



GÜNÜN SÖZÜ



“Kendine ait küçük bir ev ve karakterli bir eş, dünyanın tüm altın ve incilerine bedeldir.” (Goethe)