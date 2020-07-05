ÖSYM’nin Mabel Matiz cezası, şarkıcının tavrı

YKS’de öğrencilere Mabel Matiz sorusu yöneltilmesinde şarkıcının bir dahli var mı?

Bildiğimiz kadarıyla yok...

Matiz’in YKS’de soru olmasının bir sakıncası var mı?

Bana göre yok, ama bazıları ve ÖSYM’ye göre var.

Belli bir kesim YKS’deki Mabel Matiz sorusuna tepki gösterdi, konu hakkında inceleme başlatan ÖSYM’den yapılan açıklama şu:

“Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. Sorumlu kişiler soru hazırlama sürecinden çıkarılacaktır.”

Mabel Matiz, YKS’de öğrencilerin karşısına soru olarak çıkmanın mutluluğunu yaşarken yapılan eleştiriler ve ÖSYM’nin bu hamlesi şarkıcının keyfini kaçırmış olacak ki Twitter hesabından şunları yazdı:

“Selam... Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise ayrı bir sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak.

Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum.

Müziğimi yapmaya, hikâyeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere.”

Köprü Film’den TRT’ye yeni dizi: “Gönül Dağı”

Köprü Film’in sahibi, yapımcı Ferhat Eşsiz, son olarak “Ege’nin Hamsisi”ni çektiği TRT 1 ile yeni bir dizi için anlaştı.

Ekim ayında TRT 1’de başlayacak dizinin adı belli, yeni yayın döneminde ekrana gelecek yeni dizinin adı “Gönül Dağı”...

Yahya Samancı’nın yönetmenliğini üstleneceği dizinin oyuncu seçimi ve mekân çalışmaları sürüyor.

Yapımcı Ferhat Eşsiz’e sordum yeni dizisini.

Star gazetesi ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde verilen “Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri”nden “İlk Eserler” ödülünü alan Mustafa Çiftçi’nin hikâyelerindeki karakterleri alıp, bozkırda bir coğrafyaya yerleştirdiklerini anlattı. Yapımcı Eşsiz, İç Anadolu’da çekilecek dizi

için şunları söyledi:

“Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış hikâyelerini, karakterleri bozkırda canlandırıp, insanlarla tanıştıracağız. Bir taraftan oyuncu seçim çalışmaları sürerken, diğer taraftan bir ekibimiz çekim için Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Konya hattında arkasında dağ olan bir yer arıyor. Çünkü ‘Gönül Dağı’, adından da anlaşılacağı gibi bir dağın efsanesi üstüne kurulu bir öykü. Kalan Müzik’le anlaşırsak Neşet Ertaş’ın ‘Gönül Dağı’nı da jenerik

müziği olarak kullanacağız.”

Özdemir Erdoğan’a yakışmadı

Baştan altını çizerek vurgulamak isterim ki Özdemir Erdoğan, şarkılarını ve sesini beğendiğim bir sanatçı. Düne kadar Özdemir Erdoğan, “sanatçı duruşu”nu da beğendiğim bir isimdi. Erdoğan’ın, Enver Aysever’in programında Zeki Müren hakkında söyledikleri birçok insan gibi bende de hayal kırıklığına yol açtı. Erdoğan, müzikseverlerin “Sanat Güneşi” ve “Paşa” diye bağrına bastığı, 24 yıl önce vefat etmiş Zeki Müren hakkındaki şu sözleriyle adeta ayağına kurşun sıktı:

“Zeki Müren 1952’de sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60’ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama ‘Paşa’ dediler. Bir paşa da çıkıp, ‘Buna madam deyin ama ‘paşa’ demeyin’ demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı.”

Bu sözler yüzünden Seda Akay, Şebnem Özsaran, Hurşid Yenigün, Ersen Dinleten ve Stelyo Pipis’in tepki gösterdiği Erdoğan’a en büyük dersi de sosyal medya kullanıcıları verdi. Sanatçının 30 yıl önce verdiği çıplak poz arşivden çıktı ve sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

GÜNÜN SÖZÜ

“Sıradan erkekler, bir kadında beyin gibi bir şeye rastladıkları anda alelacele kaçarlar.” (Ray Bradbury)