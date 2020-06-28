Sosyal medyada ahlak için savaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS öncesi gençlerle yaptığı sohbette, “Vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki bir zeminde kullanabilmelerini sağlamak için güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içerisindeyiz” dedi.

Sosyal medya etiği sadece Türkiye’nin gündemindeki bir konu mu?

Hayır…

Dünyada da tartışılıyor sosyal medyadaki insan hakları ihlali ve yaygınlaşan nefret dili…

Coca Cola, nefret ve ırkçı söylemlere karşı sosyal medya platformlarının duyarsızlığına tepki olarak tüm dünyada bir ay bu mecralara reklam vermeyeceğini açıkladı.











Çok önemli bir gelişme bu…

Uyarı işareti!

Facebook, birçok şirketin tepki amaçlı reklamlarını platformdan çekmesi üzerine, nefret içerikli paylaşımlar konusunda çok daha hassas ve kapsamlı bir filtreleme kararı aldı.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, haber değeri olsa bile, eğer platformun kurallarına uygun değilse o paylaşıma uyarı işareti koyacaklarını söyledi.

Aslında Mark Zuckerberg’in dediği şu:

Bana ne insan haklarından, Facebook’ta paylaşılanların yaptıkları etkileşimler ilgilendirir beni… En fazla üstüne uyarı işareti koyar, parama bakarım…

Toplumun iki yüzü

Facebook’un kurucusu öyle diyor da Türkler başka mı diyor?

“Çatlak Şanzel” lakaplı şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan’ın Youtube’daki programına konuk oldu. Şarkıcının, “Yanlış ameliyatla babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. 7 sene 2 ay 10 gün yattım. Sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim” demesi üzerine kahkaha atan Armağan Çağlayan sosyal medyada gündem oldu.

Peki günün sonunda ne oldu?

O video Youtube’un trend videolar listesine girdi ve 24 saatte 1,3 milyon kişi tarafından izlendi.

Üstelik sağlık çalışanlarına saygının tavan yaptığı pandemi sürecinde oldu bu...

Hani “Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın”dı?

Hani “Doktorluk, hemşirelik çok kutsal meslek”ti?

Bu sloganları atanlar da biziz, bir doktoru öldürdükten sonra şiddetin kendisinde alışkanlık yaptığını, o yüzden birkaç kez hapse girip çıktığını anlatan Çatlak Şanzel’e kahkahalarıyla eşlik eden Armağan Çağlayan’ın videosunu Youtube’dan bulup izleyen de…

Sonra da kızmayacağız kendini tüm kanunların ve ahlaki değerlerin üstünde sayan Mark Zuckerberg’e!



“YÜZÜKLERİN EFENDİSİ” NASIL İNSANLAR ARIYOR?





Koronavirüs salgını yüzünden ara verilen “Yüzüklerin Efendisi”nin Yeni Zelanda’da çekimlerinin kaldığı yerden devam edeceğine dair haberler var.

Kovid-19 yüzünden durdurulan çekimler başlamadan önce “Yüzüklerin Efendisi”ne yardımcı oyuncu ve figüran bulan BGT’nin Facebook sayfasında yaptığı duyuru ilginç.













Yapıma yardımcı oyuncu ve figüran arayan ajans, “Şimdiye kadar şikayetçi olduğunuz özellikleriniz avantajınız olabilir” sloganıyla yaptığı duyuruda adaylardan istenilen özellikleri söyle sıraladı:

Yüzünde yanık veya akne izi.

İlginç burun.

Çok büyük ve veya küçük gözler.

Derin elmacık kemikleri.

Yüzde derin kırışıklıklar.

Çıkıntılı kulak.

Çok ince, çok kalın veya eksik uzuv.

Sıra dışı görünüm.

1.45 cm’den kısa veya 1.95’ten uzun boy.



MİNİBÜSÜN SUÇU NE?





İstanbul Sultangazi’de minibüse binen kadın yolcu, sigara içen şoförü uyardı. Minibüs şoförü sigarasını söndürüp, maskesini takmak yerine yolcunun üzerine yürüyüp, hakaret etti. Yolcunun çektiği video, “Hem suçlu, hem güçlü” diye haber olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şoföre ceza kesti, minibüsü trafikten men etti.

Yapması gerekeni söylediği için kadın yolcunun üstüne yürüyüp, hakaret eden minibüs değil ki, şoförü. Minibüse ceza yerine o şoföre toplu taşıt araçlarını kullanma yasağı getirilmesi gerekmez mi?

GÜNÜN SÖZÜ



“Karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser rüzgarın değişmesini bekler, gerçekçi ise yelkenlerini rüzgara göre ayarlar.” (William Arthur Ward)