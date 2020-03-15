Ünkapanı plakçısı Mustafa Sandal!

CSestion Ajans’ın çektiği, Fatih Türker’in yönettiği, Mustafa Sandal’ın muhteşem oynadığı Vodafone FreeZone Müzik Yarışması’nın reklamına bayıldım. Vodafone FreeZone Müzik Yarışması’na katılacaklar için Unkapanı bir şey ifade etmeyebilir, ama 40 yaş ve üstündeki şarkıcıların arenasıydı Unkapanı Plakçılar Çarşısı.

Müziğin insanlara plak, kaset ve CD’lerle ulaştığı yıllarda tüm şarkıcıların yolu Unkapanı’ndan geçti. Kimileri amacına ulaştı, kimileri de “Kurtkapanı”nda heba oldu.

Mustafa Sandal’ın reklamda canlandırdığı tip, Unkapanı’ndan çok, Kurtkapanı “Plakçısı” aslında. Telefonla konuştuğu “Muhittin”e “Oğlum yakında plak, kaset falan bitiyormuş, CD diye bir şey çıkacakmış. Yeni madenler keşfetmeye geldik” diyen “Ünkapanı Edition” eşrafından plakçı, “Bir Demet Tiyatro”daki “Saldıray Abi”nin akrabası gibi.

Sandal’ın canlandırdığı “Plakçı”, ses yarışması için gelen kızın sesiyle değil gözleriyle ilgileniyor. Ona, “Ne güzel gözlerin var. Senden büyük bir star olabilir” diye iltifat ederken, “Benim gözlerim?” diye soran Koreliye, “Seninki biraz gergin” diyor.

FreeZone Müzik Yarışması’nın tanıtım filmiyle başlayan Vodafone - Mustafa Sandal iş birliğinin devamı gelir mi?

Musti, Vodafone’un yeni yüzü olur mu bilmiyorum, ama ben Sandal’ın oynadığı “Plakçı”yı ve “Ünkapanı” esprisini çok yaratıcı buldum, devamı gelirse zevkle izlerim.

Ayça Varlıer’in çocukluk hayali

TRT 1’de yayınlanan “Kalk Gidelim”in başrol oyuncularından Ayça Varlıer, mikrofon karşısında şarkı söylerken çekilen videosunun altına şunları yazdı:

“Çocukken Whitney Houston, Oletta Adams, Ella Fitzgerald, Nilüfer ve Ajda Pekkan’ı dinleyerek geçerdi zamanım. Bir gün onların beni etkilediği gibi insanları kalbinden etkileyeceğim bir şarkıcı olmak hep hayalimdi. Bugün hayatım boyunca ilham kaynağı olan bu başarılı kadınlar sayesinde; çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şekilde, dünyayla paylaşacağım bir şarkı hazırlığındayım. Bu mutluluğumu, bu anlamlı günde paylaşmak istedim.”

Ayça Varlıer, 8 Mart’ta New York’ta yaptığı bu paylaşımdan sonra Türkiye’ye döndü ve ayağının tozuyla Muğla’daki

sete gitti.

Ekranda 100 bölümü geride bırakan dizi ekibinin “Kalk Gidelim Hatıra Ormanı”na fidan dikimi için Muğla’ya gittiğimde Varlıer’e sordum, çocukluk hayalinin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini?

Yaza çıkacak İngilizce şarkısının single çalışması için ABD’ye gittiğini anlatan Varlıer şunları söyledi:

“İki aya kadar çıkacak bir single bu. Şarkının sözleri ve bestesi Harvard Üniversitesi’nden arkadaşım Samrat Chakrabarti’ye ait. Samrat, ünlü bir besteci değil, ama çok başarılı, çok zeki ve 20 yıllık dostum. Birlikte Rusya, İtalya ve ABD’de çok güzel müzikaller yaptık. Üç ay önce ABD’de dünyaca ünlü saksafon sanatçımız İlhan Erşahin’le konserim vardı. O gidişimde konuşmuştuk yaza bir single yapalım diye. O zaman tohumlarını atmıştık. Çok güzel bir şarkı çıktı ortaya.”

Yaza evlenecekler ama haberleri yok

Cem Yılmaz’ın gösterisini izledikten sonra Demet Akalın’ın söylediği şu:

“İkisini zaten hep yakıştırıyordum. Serenay’ı ve Cem’i çok seviyorum. Evlenirlerse sahneye bedava çıkarız.”

Bu haberden birkaç gün sonra sevgilisi Serenay Sarıkaya ile gittikleri restoran çıkışında Cem Yılmaz ile muhabir arasındaki diyalog şöyle:

Muhabir: Demet Akalın, Serenay ile Cem evlensin bedavaya sahne alırım” dedi?

Cem Yılmaz: Haber vereceğiz.

Muhabir: Yaza evleneceğiniz konuşuluyor.

Cem Yılmaz: Bizim haberimiz yok. Serenay senin haberin var mı?

...

Bu haberin anonsuna bakar mısınız?

“Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’dan evlilik yanıtı. Demet Akalın’ın ‘Evlenirlerse bedava çıkarız’ sözüne Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’dan cevap geldi.”

Serenay Sarıkaya’nın

yanıtı nerede?

Yok...

Attaya mı gitti?

Sorulara yanıt veren bir kişi var, o da Cem Yılmaz.

O da baktı ki koronavirüs yüzünden gösteriler iptal, insanların tadı kaçık, durumdan vazife çıkaran sorular karşısında işi stand up’a döktü; haberi(!) okuyanlar da bedavaya eğlenmiş oldu.

GÜNÜN SÖZÜ

“Eksik olsun rezillikle elde ettiğin yemek! Tenceren kaynıyor, şerefin devrilmiş.” (Şeyh Sadi-i Şirazi)