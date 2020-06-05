Yıl dönümüne özel sergi

20’nci yılını kutlamaya hazırlanan Elgiz Müzesi, aynı gece ‘12. Teras Sergisi’nin açılışını da gerçekleştirecek













Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olan ve koleksiyoner Sevda-Can Elgiz tarafından kurulan Maslak’taki Elgiz Müzesi, ‘12. Teras Sergisi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Genç heykel sanatçılarını desteklemek ve heykel sanatına yeni bir sergi alanı kazandırmak amacıyla günümüze kadar kesintisiz devam eden teras sergilerinin bu kez konusu, ‘Her Şeye Rağmen’...



Dünyada şiddetin sıradanlaştırıldığı bir zamanda, mekanın ve belleğin hasarlar aldığı bu cinnet haline alternatif olarak barışa, umuda, yaşama sevincine çağrı yapan yapıtların sergilenmesi hedeflenen proje, sanat dünyasında heyecanla bekleniyor.











Pandemi sürecinde son başvuru tarihi uzatılıp, 20 Nisan’da biten ve Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel ile Can Elgiz’den oluşan Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilen eserler, eylülde meraklılarıyla buluşacak. Açılışla aynı gece, Elgiz Müzesi’nin 20’nci yıl kutlaması yapılacak.