Bu yıl hepimizi zorladı, ah şu kavanoz dipli dünya dedirtti. Yeme içme sektörü en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Bir açıldılar, bir kapandılar, sonunda herkes paket servisi öğrenmek zorunda kaldı. Yılbaşı soframız da mecburen paketten artık!

Yeni yıla girerken dört günlük kapanma yüzünden kimse arkadaşlarıyla, sevdikleriyle, akrabalarıyla bir araya gelemeyecek. Uzaktan sanal sofralar kurulacak, cep telefonuyla görüntülü aramalar yapılacak; belki Zoom partiler düzenlenecek, sofralar misafirsiz bile olsa gene de özenilecek, belki sofraya bir iki özel lezzet konacak. 2020’yi kovalarken böyle mesafeli sofralar için eve paket servislerinde sonsuz seçenekler var ama çoğu cüzdan yakıyor. Bir yıl önceye göre her şeyin fiyatı katlandı. Şatafatlı yılbaşı menüleri herkese göre değil. En iyisi gene eski usul birkaç hazır meze, birkaç sevilen lezzet almak.

Al kavanozu at dolaba

Son zamanlarda paket serviste yeni bir çığır açıldı, her şey artık kavanozda gönderiliyor. Bu durum özellikle mezeler için son derece geçerli bir çözüm oldu. Mezelerin çoğu soğuk yendiği için kavanoz içinde gönderime ve saklanmaya son derece uygun. Al kavanozları at dolaba, canın çekince aç ye! Birbirinden ilginç mezeler artık kavanozlarda. Pratik, temiz, dertsiz. Seçenekler her geçen gün artıyor. Koronadan bunalan, psikolojisi bozulan ruhlar için bir de yılbaşı sofrası stresine girmenin hiç âlemi yok. Kim bilir 2021 neler getirecek? Şu kavanoz dipli dünyada bir de sofra kurma stresiyle uğraşılmaz. En kolayı seç mezeni, aç kavanozu, kur sofrayı!

Cibali’den eve

Sevilen mekânlara gidememek üzücü. Meze sofraları artık sanal kuruluyor ama herkesin evde meze hazırlamakla uğraşacak vakti yok. “Buranın da Girit mezesi bir başka, özlemişim!” gibi bir cümleyi sohbet arasına sıkıştırmak, bir kadeh kaldırıp lafa kaldığı yerden devam etmek ekran üzerinden kurulan sofralarda bile artık mümkün. Bir zamanlar dost sofralarının kurulduğu Cibalikapı Balıkçısı, artık Meze d’Or adıyla evinize gelebiliyor. Eş dost hep birlikte nefis mezelerini ısmarlayıp, ekranlarda mesafeli sohbet koyultmak mümkün. Üstelik sürpriz olarak mezelerle gönderdiği özel playlisti dinleyerek, müziği de ortak kılarak. Daha ne olsun!

Cibalikapı Balıkçısı mezelerine www.mezedor.com’dan, Yemeksepeti, Getir, Trendyol Yemek, Zomato gibi online satış kanallarından ve gel-al servis noktalarından ulaşmak mümkün. Ya da 0546 255 45 00’dan doğrudan sipariş verebilirsiniz.

Kınık Âlâ

Neslihan Aşıcıoğlu ve ortağı Memduh Ali Yıldırım, aile mirası kalmış reçetelerden sezona göre değişen mezeler yapıyor. Mezelerin teslimatında son derece titizler, tazeliğe önem veriyorlar, o yüzden siparişleri bir gün öncesinden alıp özel kuryeyle teslim ediyorlar. Minimum altı adet olma koşulu var, ama kotayı doldurmak kolay çünkü seçenekler cazip. Yeni yıl için Çerkez tavuğu, Bombay pilaki, mayonezli balık, hindi salatası, âlâ patlıcan salatası, muhammara ve paşa mezesi var. Ayrıca kış sezonu menüsünden de istenilen seçilebiliyor. Kendi zeytinliklerinden Kınık Âlâ markası adında ürettikleri ve aynı zamanda mezelerinde de kullandıkları zeytinyağlarını da sipariş vermek mümkün. TeL: +90 530 930 39 32

Kavanozları boşaltmadan doğrudan masaya koyabilirsiniz. Birol Bayram tasarımı etiketler çok güzel, öyle ki kavanozların koleksiyonunu yapmak isteyeceksiniz.





Komşu mezesi

Komşu komşunun külüne muhtaçtır derler. Bu durumda meze söz konusu. Yunanistan sınırının hemen ötesindeki Dedeağaç doğumlu Stathis Dapiapis, kaderin garip bir cilvesiyle dede topraklarına dönmüş. Elbette aşk için. Karısı Nihal’le tanışınca sadece bir kez gördüğü İstanbul’a gelip yerleşmekte hiç tereddüt etmemiş. Adını taşıdığı Şile doğumlu dedesi, mübadeleyle Yeni Şile’ye göçene kadar burada balıkçılık edermiş. Stathis, hem komşu hem buralı sayılır. Karısıyla önce Kuruçeşme’de KalaBalık’ı açmış, sonra çeşitli restoranlarda çalışmış. Ama şimdi pandemi döneminde Stathis Jars adıyla kavanozlarla meze göndermeye başlamışlar. Zeytinyağı, peynir gibi malzemeleri sınırın öte yanından geliyor. Biraz değişiklik arayanlar için Stathis’in lezzet dolu kavanozları birebir.