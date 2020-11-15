Gazeteciysen kanaatini kendine sakla!

BBC, bünyesinde çalışan gazetecilerden, tarafsızlıklarını korumak için sosyal medya platformlarında kişisel kanaatlerini ifade etmekten kaçınmalarını ve emoji ile dahi olsa sosyal medyada görüş belirtmemelerini istedi



BBC’nin sunucularından Bobby Friction, eylül ayında hasta oğlu için koronavirüs testi yaptırmaya çalışıp başarısız olunca öfkeli bir tweet attı ve “Yemin ederim, Thatcher’ın baskısı altında büyüdüm ama bu lanet hükümet o karanlık günlere kıyasla bir dışkı festivali” diye yazdı.

Bobby Friction, hükümeti eleştiren bu tweetini, Brexit sürecinden beri baskılara maruz kalan kurum yönetiminden gelen uyarı üzerine sildi. Ancak tartışmanın büyümesinin önüne geçemedi. Bobby Friction, tarafsızlık kurallarının bariz ihlali nedeniyle eleştirilere maruz kalırken, BBC “partizanlığın” hoş karşılanmadığını, kişisel siyasi görüşlerini sosyal medyada dile getiren gazetecilere yönelik yeni uygulamalara gideceklerini duyurdu.

Sosyal medya bildirgesi

Öyle de oldu. BBC, bir dönem kurum bünyesinde çalışan eski küresel haberler direktörü ve Cardiff Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Profesör Richard Sambrook’un başında bulunduğu bağımsız bir kuruldan konuyu incelemesini istedi. Kurul raporunu hazırladı ve BBC’ye sundu. BBC, Sambrook’un kuruma sunduğu raporu dikkate alarak gazetecilerin sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir bildirge hazırladı. Gazetecilere, tarafsızlıklarını korumak için sosyal medya platformlarında kişisel kanaatlerini ifade etmekten kaçınmaları gerektiğinin de altını çizerek…

BBC’den gazetecilere yeni kurallar

BBC tarafından geçtiğimiz günlerde çalışanlarının dikkatine sunulan yeni kurallara göre;

Gazeteciler görevi gereği tarafsızlığını korumak zorundadır; bu nedenle kamu politikaları, siyaset ve tartışmalı konularda kişisel kanaatlerini ifade etmekten kaçınmalıdır. Bu kurallar habercilerin yanı sıra, üst düzey yöneticileri de bağlamaktadır.

Çalışanlar; beğeni, retweet ve benzeri tercihlerinin kamuoyunda bir tarafgirlik algısı yaratmayacağından emin olmalı.

Sosyal medya kampanyalarına ve yürüyüş, protesto gibi eylemlere katılmak konusunda da aynı hassasiyet gösterilmeli.

Bir içerik paylaşmadan önce içeriğin tamamı okunmalıdır. Kurumun saygınlığını zedeleyecek paylaşımlar yapılmamalıdır.

Bir gazeteci herkese açık platformlarda meslektaşlarını eleştirmemelidir. Mesleki kimliklerini gizleyip bireysel olarak kullanmaları bu durumu değiştirmez. Çalışanlar her şartta bu kurallara uymalıdır. Kendi imajını veya kurumun imajını zedeleyecek öfkeli tartışmalara girmemelidir.

Tarafsız ifadeler içeren yazılı bir paylaşımda, kanaat belirtisi olarak algılanabilecek bir emoji dahi kullanılmamalıdır.

Çalışanlar, sosyal medyadaki kişisel markalarının, çalıştıkları kurum sorumluluklarına kıyasla hep ikinci planda olduğunu unutmamalıdır.

Çalışanlar, profilleri gizli bile olsa herkese açıkmış gibi paylaşım yapmalıdır.

Meselenin tarafı olmak farklı

Evet, bütün bu kurallar BBC’nin yeni sosyal medya kuralları. Ve sonuçta bu kurallar, medyada tarafsızlığı korumayı ve şeffaflığı artırmayı amaçlayan bir inceleme raporunun sonuçlarına dayanıyor. Her medya organının, kendi yayın politikası üzerinden belirlediği kurum içi kurallar vardır. Ancak bazı kurallar evrenseldir. Dolayısıyla bu kurallar bizim de üzerinde düşünmemiz gereken kurallardır. Bir gazeteci olarak özellikle sosyal medyada bir meselenin doğruluğunu ortaya koymakla o meselenin tarafı olmak arasında ciddi fark olduğunu unutmamalıyız. Zaman zaman sosyal medya hesaplarımızda kendimize ait görüş belirttiğimiz, bir meselenin tarafı olduğumuz durumlar oluyor. Ama BBC’nin referans aldığı profesör Richard Sambrook’un, medyada tarafsızlığı korumayı ve şeffaflığı artırmayı amaçlayan inceleme raporunun sonucuna göre bu bir gazetecilik değil.