75 milyon dolarlık sanat dolandırıcılığı

Sanat dünyasının gündeminde koronavirüs dışında iki büyük dolandırıcılık olayı var.

Hatırlayacak-sınız, biri dünyanın önde gelen sanat koleksiyonerlerinden İngiltere kraliyet ailesinin ferdi Prens Charles’ın başına gelenler.

Prens Charles, kendi vakfı ‘The Prince’s Foundation’ın Ayrshire’daki merkezinde sergilenmek üzere, Formula 1’in patronu Bernie Eclestone’un kızı Petra Ecclestone’un eski eşi James Stunt’tan ödünç olarak 16 eser kabul etti.

Toplam değeri 105 milyon sterline (775 milyon TL) varan, Monet, Picasso ve Dali gibi büyük sanatçıların eserlerinin yaklaşık 30 yıldır dünyanın en önemli eserlerini yeniden resmeden ABD’li ‘sahteci ressam’ Tony Tetro tarafından yapıldığı ortaya çıkınca ise resimleri geri göndermek zorunda kaldı. Oysa sahte resimler Prens Charles’ın vakfına girmeyi başardıkları için aslında tescillenmiş bile sayılırdı, resimleri yapan Tony Tetro’nun açıklamalarına kadar en azından.

Çağdaş sanat dünyasındaki diğer büyük dolandırıcılık olayı ise galerici/sanat danışmanı Inigo Philbrick’in ortadan kaybolması.

Inigo Philbrick çok yetenekli bir sanat danışmanı olarak Londra’da başlıyor kariyerine.

Kısa zamanda, daha 23 yaşında, White Cube Galeri’nin kurucusu Jay Jopling’in dikkatini çekiyor ve hatta Jopling, Philbrick’e Mayfair’deki galerisini açmasında yardımcı da oluyor, yatırımcılardan biri de.

Inigo Philbrick’in işleri bir süre çok iyi gidiyor.

En büyük müzayedelerden en pahalı eserleri toplamaya başlıyor. Ünlü koleksiyonerlere büyük satışlar yapıyor, kendisi de koleksiyoner müşterileri gibi jet set yaşamaya başlıyor.

Sonra bir anda ortadan yok oluyor ve işte o zaman anlaşılıyor ki aynı eseri birden fazla kişiye satmış ve sonunda da eseri hiçbirine teslim etmemiş.

Geride birçok kızgın sanat koleksiyoneri kalsa da, 75 milyon dolarla ortadan kaybolan Inigo Philbrick’ten henüz iz yok.

Bakalım son zamanların en büyük sanat dolandırıcısı olduğu söylenen Inigo Philbrick sonunda ortaya çıkacak mı?

Sanat fuarında koronavirüs ön yargısı

İngiltere’de çağdaş sanat eserlerinin uygun fiyata satışa çıktığı, 19-22 Mart’ta gerçekleşecek Affordable Art Fair’de geçen hafta önemli bir karar alındı.

Hayır, diğer sanat fuarları gibi fuar iptal edilmedi ya da ertelenmedi.

Onun yerine fuar yönetimi, Vietnamlı küratör An Nguyen’e fuarda katılımcı olamayacağını bildirdi. Ziyaretçilerin ‘Asyalılar koronavirüs taşıyor’ şüphesi nedeniyle fuara ilginin azalacağını gerekçe olarak göstererek. An Nguyen de bu emaili sosyal medyada paylaştı.

Böylece koronavirüs, vizyoner olması beklenen çağdaş sanat dünyasında da ırkçılık başlatmış oldu.

Kapadokya Film Festivali’nden sinemacılara destek

29 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Film Festivali’nin ilki düzenleniyor. Hatırlatmak lazım, festival kapsamında gerçekleşen Kapadokya Film Platformu’nda iki uzun metraj projeye yapım desteği, üç kısa filme de TRT Kısa Film Yapım Desteği verilecek. Unutmayın, başvurular bugün sona eriyor.