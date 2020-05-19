Bedri Baykam’dan mesaj var!

Milliyet’in 23 Nisan kapağına imza atan sanatçı Bedri Baykam’dan geçen hafta bir Whatsapp mesajı aldım.

Başkanı olduğu Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin (UPSD) Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sanata destek için sunduğu acil destek öneri paketini benimle de paylaştı.

Malum, dünyanın farklı ülkelerinde sanatçılar ve sanat kurumları için oluşturulan Kovid-19 pandemisi acil durum destek örneklerini takip ediyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri, 307 milyon dolar

Almanya, 54 milyar dolar

Hollanda, 330 milyon dolar

İsviçre, 365 milyon dolar

İngiltere, 200 milyon dolar

İtalya, 145 milyon dolar

Norveç, 32 milyon dolar

Fransa, 25 milyon dolar (2 milyon doları görsel sanatlara ayırıldı.)

Ayrıca Fransız Devleti Çağdaş Sanat Koleksiyonu için eserleri satın alan ve yöneten CNAP, 600 bin euro’luk bir ön bütçeyle satın alma ve komisyonlar için olağanüstü bir açık çağrı yaptı.

Fransız galerilerine pandemi nedeniyle kilitlenme sırasında fuara katılamayan, etkinlikleri ertelenen galerilere çevrimiçi haklar verdi.

Fransa ayrıca, CNAP Ulusal Dayanışma Fonu ile küratör ve eleştirmenlere 500 bin euro’luk acil yardım yaptı.

‘Şimdi kriz varken sanatın sırası mı?’

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD), Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulan acil Sanata Destek Fonu dışında imkânı olan her sanatseverin bu zor günlerde çağdaş sanata destek olması gerektiğini de vurguluyor.

Koleksiyonerlere, vakıflara ve bütün özel kuruluşlara, holdinglere, bankalara çağrı yapan Bedri Baykam, herkesin konuya Atatürk’ün gözüyle bakarak yaklaşması gerektiğini söylüyor: “Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı’yla beraber her şeyden önce bir aydınlanma ve kültür devrimi üzerine kurulduğunu hatırlarsanız, bugün yaşanan krizde, öncelikle ‘yangından ilk kurtarılacak’ kesimler arasında ülkenin sanatçılarının da olduğunu görürsünüz. Sanat, ekmek, su, benzin veya günlük diğer temel ihtiyaç maddeleri arasında ilk bakışta görüntülenmese bile, aslında bir ülkenin imajını, prestijini, yarınlarını elinde tutan en önemli göstergedir. Yaşadığımız şu an, sanata ve sanatçıya sahip çıkmak için en doğru zamandır. ‘Şimdi kriz varken sanatın sırası mı?’ demek yerine, bilinçli zihinlerin tam tersini düşünmeleri ve gereğini vakit kaybetmeden yapmaları gerekir.”

Tabii önemli olan sadece sanata destek fonunun yaratılması değil, desteğin doğru kişi ve kurumlara ulaşması. Bunun için de çağdaş sanat dünyamızın bu zorlu süreçte egoları bir kenara bırakıp bir araya gelebilmesi lazım.

19 Mayıs Kutlu Olsun!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

19 Mayıs’ı kutlamak için birçok şirket farklı kampanyalar hazırladı. Bunların içinde hiç şüphesiz en çok öne çıkan THY’nin 19 Mayıs Samsun hatıra uçak biletleri oldu.

23 Nisan’da TK 1920 sayılı Türk Hava Yolları uçağının Ankara semalarında uçuş rotasıyla Türkiye bayrağını çizmesini Flightradar24’te heyecanla izlemiştik.

Şimdi de THY’nin TK1919 sayılı 19 Mayıs Samsun uçuşuna hatıra biletler, 19A koltuklu hatıra uçuş kartları alındı, heyecanla sosyal medyada paylaşılıyor.