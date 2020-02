Çağdaş sanat dünyası Los Angeles’ta

Geçen hafta sinema dünyası Oscarlar için Los Angeles’taydı, bu hafta ise sanat koleksiyonerleri, galericiler ve çağdaş sanatçılar Los Angeles’ta buluşuyor.

Peki ama neden?









Çağdaş sanat fuarı Frieze’in 2. edisyonu için.



Londra’da bir kültür-sanat dergisi olarak başladı Frieze, daha sonra ise her yıl farklı zamanlarda Londra ve New York’ta düzenlenen çok önemli bir sanat fuarı haline geldi.



Geçen yıl ise fuarı Los Angeles’a da taşıdılar.



Malum, sanat koleksiyonerleri için eserleri Frieze’den almak da artık bir artı değer. Koleksiyonerlerin bir sanat eserini neden özellikle Frieze’den almayı tercih ettiklerini, Frieze’in bir ölçü ya da sanatla tanışma aracı olup olmadığını daha önce kurucusu Matthew Slotover ile konuşmuştum.



O zaman kendi kişisel koleksiyonu için stratejisini de sormuştum Matthew Slotover’a, bir stratejisinin olmadığını, sanat eserlerini tamamen zevkine göre topladığını öğrendiğimde de şaşırmıştım.



Neler öne çıkıyor?



Şimdi Frieze rüzgârıyla Los Angeles’ta da bir çağdaş sanat haftası fırtınası yaşanıyor.



Açılışlardan davetlere koşuluyor.



İşte haftanın öne çıkanları...



Frieze Los Angeles: Geçen yıl Paramount Studios’ta düzenlenen ilk fuarı tam 30 bin ziyaretçi gezdi. Bu yıl ise fuara tam 70 galeri katılıyor. Paramount’un arka bahçesinde ise Rita Gonzalez ve Pilar Tompkins Rivas küratörlüğünde, tamamen alana göre yapılan ‘kimlik ve mitler’ temalı işler yer alıyor. Fuarı ziyaret için son gün yarın.



James Turrell solo sergisi: Bu haftanın etkisiyle yerel sanata daha çok değer veriliyor. Pace Gallery ve Kayne Griffin Corcoran’ın James Turrell sergisi ve tavanda LED ışıklarından yaptığı dev enstalasyonu en çok konuşulanlardan.



Felix L.A. : Daha küçük bir fuar, galeriler için katılım ücretleri daha düşük. İkinci kez Hollywood Roosevelt Hotel’de yapılıyor. Tam 60 galeri, eserleri fuar stantları yerine otel odalarında ve havuz kenarındaki kabanalarda sergiliyor.



Art Los Angeles Contemporary: Bu yıl 11. edisyonu düzenlenen ALAC, Santa Monica’daki Barker Hangar yerine Charlie Chaplin’in 1924’te kurduğu Hollywood Athletic Club’da yapılıyor. Tam 45 galerinin katıldığı fuarın şehrin doğusuna yaklaşması diğer sanat fuarlarıyla aynı güzergâha girme isteğini gösteriyor.



Spring/Break Art Show: Daha önce 8 yıl boyunca New York’ta gerçekleşen fuar geçen yıl ilk defa Los Angeles’a taşındı. Bu yıl tam 65 proje sergileniyor.



Start Up Art Fair: Adından da anlaşıldığı gibi kariyerinin başında olan ve henüz bir galerinin temsil etmediği tam 80 sanatçı katılıyor. Venice’deki Kinney

Hotel’de. Bill Cosby’yi cinsel tacizle suçlayan sanatçı Lili Bernard da yarın fuarda sanat ve #MeToo hareketi başlıklı bir panele moderatörlük yapacak.



Hammer Museum’da kapanış partisi: Frieze haftası Hammer Museum’da bir partiyle sona erecek. Golden Globes’da olduğu gibi bu partide de tamamen sebzelerden oluşan bir menü sunulacak.



Gelecek program



Art Basel Hong Kong, marttaki fuarı koronavirüs nedeniyle iptal ettiğini açıklasa da, dünyanın birçok yerinde sanat fuarları hızla devam ediyor.

22-23 Şubat’ta Marakeş’te 1.54 çağdaş Afrika sanatı fuarı gerçekleşecek.

26 Şubat’ta ise ARCO Madrid çağdaş sanat fuarı sırada.

Daha sonra ise 4-8 Mart’ta, Contemporary Istanbul eski direktörü Kamiar Maleki’nin direktörlüğünü üstlendiği Volta New York var.