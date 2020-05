Dünyanın En İyi 50 Restoranı’ndan kurtarma planı

Restoranların kapanmak zorunda kalmasıyla yeme-içme sektörü büyük zarara uğradı. Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesinin yaratıcıları ise şimdi restoranları değerlendirmek yerine farklı etkinliklerle destek olacaklarını açıkladı





Yeme-içme dünyasını her yıl bu aylarda bir heyecan kaplardı; bunun nedeni haziran ayında Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesinin açıklanacak olmasıydı.



Tam 18 yıldır devam eden Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesinin önce 51-100. sırası açıklanırdı. Hatta geçen yıl 100 yerine 120 restoran seçildi, ödüllerin sponsoru S. Pellegrino’nun 120. yılı şerefine. Bu listede Türkiye’den iki restoran yer aldı, 52. sırada Mikla ve 110. sırada Neolokal. Bir hafta sonra ise Dünyanın En İyi 50 Restoranı açıklandı, Mikla’nın şefi Mehmet Gürs ve Neolokal’in şefi Maksut Aşkar da oradaydı.













Önceki yılın en iyisi Massimo Bottura’nın Osteria Francescana’sıydı, geçen yıl ise Arjantinli şef Mauro Colagreco’nun yönettiği Fransa’daki Mirazur oldu. Geçen yıl kurallar değiştiği için daha önce zirvede olan restoranlar listeye alınmadı. İlk 10’da İspanya’dan üç restoran, Fransa, Danimarka ve Peru’dan ikişer restoran dikkati çekti.



Değişiklik yok

Peki, ama gelelim bu yıla… Restoranlar dünyanın her yerinde aylardır kapalı, açık olanlar ise sadece paket servisi verebiliyor. Michelin yıldızlı, tadım menülü en pahalı restoranlar bile artık çalışanlarını işten çıkarmamak için uygun fiyatlı eve servis menülerine başladı. Bu durumda Dünyanın En İyi 50 Restoranı’nın da değişime gitmemesi kaçınılmaz tabii. Malum, dünyanın en iyi 100 restoranları listesi açıklanır açıklanmaz listeye girmeyi başaran restoranların rezervasyonları doluyor. Sadece restoranlar değil, bulundukları şehirler ve ülkeler de uluslararası destinasyonlar haline geliyor. Bu durumda turizm gelirleri de hızla artıyor tabii.



Bu liste, birçok şefin hayatını, birçok restoranın geleceğini de değiştiriyor. Listede yer alan şefler yemek israfıyla ilgili çalışmalar yaparak hem kamuoyuna katkıda bulunuyor, kazandıklarını biraz da olsa geri veriyor hem de yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmalarıyla gastronomi dünyasındaki yerlerini daha da sağlamlaştırıyor.



Geçtiğimiz yıllarda sadece listenin sponsoru olarak öne çıkan S. Pellegrino ise son 4-5 yılda bununla yetinmeyip genç şeflerin tekniklerini geliştirmeleri ve uluslararası platformlarda kendilerini tanıtabilmeleri için, “S. Pellegrino Young Chef” yarışmasıyla olanaklar da yaratıyor.

Tören yerine çevrimiçi zirve



İşte global yeme-içme sektöründe bu kadar önemli bir yere sahip olan Dünyanın En İyi 50 Restoranı ve sponsorları, bu yıl restoranları değerlendirmek ve ödül töreni yapmak yerine pandemide büyük zarar gören sektöre destek olmak amacıyla bir kurtarma planı açıkladılar bu hafta. Restoranların kurtulmasını ve hayatımıza yeniden kazandırılmasını desteklemek amacıyla eylül ayında bir zirve düzenlemeye hazırlanıyorlar, öncesinde ise restoranların ayakta kalabilmesi için finansal destek de toplayacaklar. Peki, bu çevrimiçi zirvede neler olacak?

Restoranların yeniden başarılı olması için neler gerektiği masaya yatırılacak.



Yeme-içme dünyası masterclasslar, konuşmalar, röportajlar, paneller ile birbirlerinin deneyiminden faydalanabilecekler. Öncesinde ise haziran itibarıyla En iyi 50 ödüllerinin sponsorları S. Pellegrino, Acqua Panna ve Perrier, oluşturulan fona bağış yapacak.













Ayrıca En İyi 50 ekibinin dünyanın önde gelen şefleri ve barmenleriyle birlikte hazırladığı “Home Comforts: Simple lockdown recipes from the world’s best chefs and bartenders” adlı e-kitap’ın online satışından elde edilecek gelir de fona aktarılacak.



Yemek paylaşım hareketi



Sosyal medyada #50BestRateMyPlate etiketli bir yemek paylaşımı hareketi başlatılacak. En iyi 50 şefin pandemi sonrası yaratacağı çok özel deneyimlerin satılacağı açık artırma ile de fona destek sağlanacak.



Aslında bizde de Sunset’in kurucusu Barış Tansever’in benzer bir girişimi var; restoranın özel koleksiyonlarını ve 25 yılın hikayesini anlatan kitabını da Sunset çalışanlarına destek için satışa çıkardı. TURYİD de sektöre destek için çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalan Global Gastronomi Zirvesi de sonbaharda, çevrimiçi de olsa gerçekleşebilirse yeme-içme sektörünün önde gelen isimlerinin bu zorlu süreçte deneyimlerini paylaşabilmeleri için iyi olur kanısındayım.