Efsane gece kulübü dönüşüyor

Filmleri, belgeselleri yapılan gece kulübü Studio 54’ün yaratıcısı Ian Schrager, Brooklyn Müzesi’ndeki Studio 54 sergisiyle birlikte müjdeyi de veriyor: Studio 54 çok yakında tiyatrosuyla karşımızda. Peki, ama Schrager’a göre pandemi sonrası hayat nasıl olacak?





Efsane gece kulübü, müzeye ve tiyatroya konu oldu. New York’un unutulmaz gece kulübü Studio 54’ün kurucusu Ian Schrager, tam 41 yıldır eğlence ve otel endüstrisine yön veriyor, otelcilik endüstrisini tamamen değiştirdi, hatta butik otelcilik kavramını yarattı. Kendisiyle geçen yıl New York’ta röportaj yapma şansım olmuştu, Kardashianlar’dan Trump’a, Studio 54’ten Bodrum’a birçok şey konuşmuştuk. “Söyleyeceğim yeni bir şey kalmazsa bu işi bırakırım” demişti o zaman. Günümüzden şikayetçiydi, şöyle diyordu: “1960’larda ABD’de büyük sorunlarımız vardı ama bu sorunların hepsini düzeltmek ve iyileştirmek mümkündü ve öyle de oldu. Oysa şimdi dünya öyle bir hale geldi ki, politikacılar o kadar yanlış kararlar aldı ki kapitalizm saçma bir hal aldı. Artık ekonomik güç dünyanın sadece yüzde 1’inde, orta sınıf giderek yok oluyor. Donald’ı Studio 54 yıllarından tanırım. Çok zeki ve başarılı bir işadamıdır. Ama bir girişimcinin bir şirketi yönetmesiyle, bir ülkeyi yönetmesi aynı şey değil. Çok farklı beceriler gerektiriyor.”



Ian Schrager’la röportajımızdan birkaç hafta sonra ise yıllardır sağ kolu olan, aynı zamanda A Hotel Life’ın kurucusu Ben Pundole ile de Bodrum’da tanışmıştım. Ben Pundole, The Edition Bodrum’da doğum gününü kutladığı partide İngiltere’den birçok ünlü ismi de ağırlamıştı.



Schrager’dan yeni bilgiler

Şimdi ise Ben Pundole’nin Ian Schrager ile olan sohbetini dinliyorum; gece hayatı ve otelcilik sektörünü tamamen değiştiren Ian Schrager’dan yeni bilgiler ediniyorum.

“Her şey normale dönecek ama zaman alacak. Yeni normal diye bir şey olmayacak ama eski normalimize dönmemiz aylar alacak. 11 Eylül’de de her şey değişecek diyorduk, ama gördük ki değişmedi” diyor Ian Schrager. Ardından da ekliyor: “Sağlıklı yaşam merakımız pandemiden çok önce başlamıştı, pandemi sonrası da devam edecek. New York’ta oteller haziran sonu, temmuz başı gibi ancak açılır, restoranlar daha erken açılabilir. İş için otele geldiğinizde sağlıklı yaşamın gereklerini yerine getirebilmeniz lazım.”









Konu uzun zaman izole olmak zorunda kalmaya gelince, “Bazen izole olmak insana iyi gelebilir, yaratıcılığını besleyebilir. Benim otelciliğe girme fikrim Studio 54’ü kapatmak zorunda kaldığımız ve cezaevinde izole geçirdiğim 13 aylık süreçte ortaya çıktı” diyor.

Studio 54, iki yıl gibi kısa bir süre açık kalmasına rağmen bugün hâlâ bütün dünyanın bildiği, konuştuğu bir gece kulübü. “Kapıda diktatörlük, dans pistinde demokrasi” diye özetliyordu Andy Warhol ünlü gece kulübünü.

“Belgeselin yönetmeni Matt Tyrnauer, Studio 54’ün yeniden yapılamayacağını düşünüyor, oysa ben yapılabileceğine inanıyorum. Çünkü hâlâ insanların ihtiyaçları aynı, kendilerini özgür hissedebilecekleri, diledikleri gibi eğlenebilecekleri alanlar. Ünlüler de rahatsız edilmedikleri için seviyordu. Ben hep Greta Garbo gibiydim, hiçbir zaman kendimi Studio 54’ün bir parçası olarak hissetmedim ve hep partiyi en erken ben terk ettim. Beni heyecanlandıran işin sosyalleşme ve eğlence kısmından çok, hayal ettiğim ortamı yaratmaktı. Zaten partiyi erken terk etmeseydim 72 yaşında hâlâ burada olamazdım” diye anlatmıştı Ian Schrager New York’taki röportajımızda.



Şimdi ise “Brooklyn Müzesi’nde Studio 54 sergisi var, müzenin pandemi nedeniyle kapanmasıyla sergi de kapanmak zorunda kaldı, normal hayata döndüğümüzde sergiyi gezebileceksiniz. Hatta şimdi bir de tiyatro oyunu projemiz var, Studio 54’ü tiyatro haline getireceğiz, izleyiciler de oyunun parçası olabilecek” diye müjdeyi veriyor Ian Schrager.

Bir gece kulübünün filmlere konu olması, belgeselinin yapılması tabii ki etkileyici ama Brooklyn’den çıkan iki arkadaşın yarattığı kulübün Brooklyn Müzesi’nde bir sergisinin olması inanılır gibi değil. Ian Schrager da “Ortağım Steve (Rubell) yaşasaydı, bu anı onunla paylaşmayı çok isterdim, bunun ne kadar özel olduğunu bir tek o anlayabilirdi” diyor. Sergiyi de merak ediyoruz tabii ama Studio 54 dönemini kaçıranlar için tiyatro daha da ilginç olacak. Nihayet biz de bir Studio 54 gecesi yaşayabileceğiz!