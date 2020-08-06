Eylül’de 3 sergi ve 1 kitapla karşımızda

Pandemi döneminde aldığım en güzel haberlerden biri, cam sanatçısı Felekşan Onar’ın yeni projeleri.









Felekşan’ı, Fyshan Glass Studio ile tanıyorsunuz zaten, yurtdışındaki sergileri takip edenler Felekşan’ın Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’nden Berlin’deki Bergama Müzesi’ne uzanan sergilerini de biliyor.

Aslında yüksek öğrenimini ekonomi ve müzik dalında Cornell Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra bankacılıkla başlayan kariyerini on beş yıl boyunca tekstil-konfeksiyon sektöründeki çalışmalarıyla sürdürüyor.

TÜSİAD’dan KAGİDER’e birçok önemli iş derneğinde görev alıyor.

2003 yılında Harvard Üniversitesi OPM programından mezun olduktan sonra aktif iş hayatından çekilerek cam sanatı çalışmalarına başlıyor.

Özel bir atölyede aldığı eğitim ve sonrasında Cam Ocağı Vakfı’ndaki çalışmalarıyla birlikte Aralık 2003’te kendi atölyesini kuruyor.

Halen çalışmalarına Pera’daki atölyesinde devam ediyor.

Ayrıca eserlerinin üretimini sergilenecekleri yerlerde yapmayı tercih ediyor.

Bazen Murano’da, bazen ABD’de üretim yapıyor.

Şimdi ise Eylül ayı için dört yeni sürprizi var.











Önce İngiltere’de ilk kitabı basılıyor, Victoria & Albert Müzesi’nde sergilediği camdan kanatsız kuşlardan oluşan ‘Perched’ enstalasyonu ana konusu kitabın.

Hatta Suriyeli göçmenlerin yaşadıkları sorunları anlatan ‘Perched’ için ilham aldığı ‘Birds Without Wings’in yazarı Louis de Bernieres’den de kitaba bir yazıyla katkıda bulunmasını rica ediyor.

Yazar sadece kitaba Felekşan’la ilgili bir yazı yazmaktansa bir kısa hikaye yazıyor, şimdi kitapta bu eser de yer alacak.

Ayrıca Amerikalı küratör Glenn Adamson imzalı bir röportajla kapanacak kitap.

Kitabın lansmanı ise Felekşan’ın Eylül’de Suriye’nin başkenti Şam konusunda Victoria & Albert ve Metropolitan Müzesi kadar iddialı olan Dresden Müzesi’nde gerçekleşecek sergisinde yapılacak.

Sergi, 16 Şubat’a kadar devam edecek, yüksek ihtimal daha da uzatılacak.

Dresden Müzesi’ndeki serginin açılışı 3 Eylül’de, kitabın lansmanının ise 11 Eylül’de yapılması planlanıyor.

Aynı tarihlerde ise Venedik Cam Haftası’nda da eserleri sergilenecek.

Zamanının çoğunu İstanbul, New York ve Venedik üçgeninde geçiren Felekşan, bu üç şehri de hem bizlerin hem de farelerin asla terk etmemesinden yola çıkarak Murano’da camdan fareler yapmaya başlamış pandemi öncesinde.

5-13 Eylül’de Venedik Cam Haftası’nda bu çalışmaları sergilenecek.

Türkiye’de ise Baksı Müzesi’nin 20. yılı için düzenlenen, 7 Eylül’de açılacak olan 20 sanatçının işlerinin yer alacağı karma sergiye camdan maskeler yapıyor, maskelerin kullanıldıktan sonra atılmış halini, çevre kirliliğini eleştiriyor.

Pandemi döneminde bu 3 sergiye ve İngiltere’de basılacak olan kitabına hazırlanırken sınırlı sayıda ürettiği cam dekoratif objelerini ise online satışa geçirmiş.

New York’ta Melanie Coubet’nin Chelsea’deki galerisinde tasarımları satılıyor.

Ayrıca Foundrae adlı mücevher markasıyla birlikte yarı değerli taşlar ve camla yaptıkları takılar da Gwyneth Paltrow’un Goop adlı internet sitesinde satılıyor.

Aynı zamanda bir de atılmış şarap ve bira şişelerini geri dönüştürerek yaptığı bir bardak koleksiyonu var.

Şu anda yurtdışındaki Soho Houselarda da bu koleksiyon kullanılıyor.

“Şimdiki hayatım 2000 öncesindeki kariyerimle çok farklı, kendimi ifade edebileceğim yolu buldum, mutluyum” diyor Felekşan Onar.

İyi ki bu cesur kararı vermiş!