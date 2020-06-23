Global hedef, global konser

Lady Gaga’nın pandemi sürecinde koordine ettiği, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Stephen Colbert’in sunduğu ‘One World: Together at Home’ (‘Bir Dünya, Evde Hep Beraber’) TV konseri öncesinde büyük firmalardan 35 milyon dolarlık bir bağış toplandı.

Koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarına ve araştırmalarına destek olabilmek için.

Günümüzün ‘Live Aid’i olmasını beklediğimiz konserin hepimize moral vermesi gerekiyordu, ama aksine tam bir hayal kırıklığıydı.

Çünkü onlarca ünlü isim güzel evlerinde en depresif şarkılarını seslendirmeyi tercih etti.

Acıklı, eski şarkılarla nostalji yaparken sevdiğimiz müzisyenlerin çoğu detone oldu, çıplak seslerinin aslında ne kadar da sıradan olduğunu gördük.

Son derece didaktik videolarla ve mesajlarla dolu konserin Live Aid gibi bir enerjisi de, eğlencesi de yoktu.

Bu kadar sevilen ünlü isimle bu konser çok daha enerjisi yüksek ve izlenebilir olabilirdi ama olamadı ve milyonları ekrana kilitleyen bir fırsat kaçtı.

Şimdi ise uluslararası müzik ve film yıldızları Global Citizen ve Avrupa Komisyonu önderliğinde Kovid-19 ile mücadeleye destek için bir fon yaratmak hedefiyle yeni bir konsere hazırlanıyor.

‘Global Goal: Unite For Our Future’ başlıklı konserin global amacı adından da belli olduğu gibi geleceğimiz için güçlerimizi birleştirmek.

27 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek çevrimiçi konserden yaratılacak fonla ihtiyaç sahiplerine destek sağlanacak.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek sanal konserde Miley Cyrus, Justin Bieber, Usher, Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay ve Shakira gibi müzisyenlere Charlize Theron, Hugh Jackman, Antoni Porowski, Billy Porter, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi ve Salma Hayek Pinault gibi isimler de eşlik edecek.

Umalım, Lady Gaga’nın koordine ettiği konserden daha eğlenceli bir yayın olsun ve daha büyük bir fon yaratılsın.

Art Basel’den Kolekta’ya

Çağdaş sanat takvimi son aylarda tamamen dijitale taşınmış durumda.

Bu hafta kaçırmamak gereken bir global, bir yerli iki önemli çevrimiçi sanat etkinliği var.

Biri bu yıl 50. yılını dolduran Art Basel’in Basel edisyonu Online Viewing Rooms. Tam 35 ülkeden 288 sanat galerisinin katıldığı çevrimiçi fuar 26 Haziran’a kadar devam edecek.

Diğeri ise genç sanatçıları büyük koleksiyonerlerle buluşturan, bir nevi mezuniyet sergisi yerine geçen BASE’in yaratıcılarının online sanat platformu ve arşivi olan yeni girişimleri Kolekta.

Artsy’yi andıran Kolekta 400’den fazla sanatçıyı, 30’u aşkın galeri ve alternatif sanat alanını, yaklaşık 3500 sanat eserini dijital ortamda www.kolekta.com.tr adresinde bir araya getiriyor.

Genç sanatçılara olduğu kadar genç koleksiyonerlere de fırsat sağlıyor, uygun fiyatlı sanat eserleriyle.