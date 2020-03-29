Haftanın öne çıkanları

Korona günlerinde hepimiz evimizdeyiz. Yeni hayatımıza alışırken bu hafta sosyal hayatta bizi en çok etkileyenleri sıralayalım

İyileşenler sevindirdi: En endişeli olduğumuz günlerde Covid 19 tedavisine olumlu cevap verip iyileşenler olduğu haberini aldık. Böyle bir ihtimal olduğunu bilmek biraz da olsa rahatlattı. Bu hafta hepimizi daha çok sevindirecek başka bir şey olamazdı.

Moda ve tasarım markalarından koronaya özel üretim: Büyük şirketler, büyük markalar elbette maddi bağışlar yapıyor koronavirüs tedavi çalışmaları için. Ama bir de kendi alanlarının dışına çıkıp atölyelerini şu anda bu salgına karşı mücadeleye destek için açık tutanlar var. Gucci, Balenciaga, Saint Laurent gibi markalar İtalya’da ve Fransa’daki atölyelerinde maske üretimine başladı. LVMH grubu Dior parfüm atölyelerinde el dezenfektanı üretmeye başladı. Tasarımıyla öne çıkan elektronik ürünler markası Dyson, solunum cihazı üreteceğini ve ilk beş bin adedini başta İngiltere olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere bağışlayacağını açıkladı. The New York Yankees beyzbol takımının forma kumaşlarından hastane önlükleri ve maskeleri üretildi.

House Party ile samimiyet kazandık: Şimdiye kadar hep sosyal ortamlarda havadan sudan konuştuğumuz kişilerle bile kendimizi House Party adlı uygulamada evimizde pijamalarımızla otururken karşı karşıya bulabiliyoruz. Daha önceki samimiyetsiz havadan sudan konuşmaların yerine şimdi herkes en samimi haliyle tüm endişelerini paylaşıyor. Ne de olsa bu kez biliyoruz; hepimiz aynı durumdayız.

Ünlülerin ilaç tavsiyelerine dur dendi: Başta magazin ünlüleri olmak üzere birçok isim daha piyasaya çıkmamış, onaylanmamış bir takviyeyi koronavirüse karşı etkili diye paylaştı, daha sonra bir de ilaç ve daha da ileri gidip reçete paylaşanlar oldu. Bu salgını bile para kazanmak ve/veya kamuoyu oluşturmak için kullananlar oldu. Ama kamuoyu bu ünlülerden çok daha bilinçli çıktı ve sonuçta bu paylaşımlara kimse prim vermedi, tam aksine bu ünlülere uzman olmadıkları alanlarda paylaşım yapmamaları konusunda büyük tepki gösterildi.

Sağlıklı yaşam öne çıktı: Herkes evde hareketsiz kalıp kendini yemeğe vereceğini ve bu yüzden hızla kilo alacağını düşünürken tam tersi oldu. Evde düzenli, sağlıklı ve gereği kadar yemek yiyerek farkında olmadan zayıflayanlar var. Spor konusunda ise kendimizi aştık. Her gün belli saatlerde Instagram’dan takip ettiğimiz spor hocaları var. Gwyneth Paltrow’un kişisel eğitmeni ve ortağı Tracy Anderson’dan Victoria Beckham’ın kişisel eğitmeni Louisa Drake’e kadar uluslararası isimler de hem ücretli hem ücretsiz online dersler veriyor. Bizde ise en çok Adil Ayvaz ve Baha Cemali’nin yayınları takip ediliyor.

Eve serviste son nokta: Malum, bütün restoranlar kapanmak zorunda kaldı. Bu durumda tüm yeme-içme sektörü için eve servis tek seçenek. Dünyada degüstasyon menüleriyle öne çıkan, burunlarından kıl aldırmayan Michelin yıldızlı restoranlar bile eve servise başladı.

Sosyal medya ‘challenge’ları: Sosyal medya daha önce FaceApp furyasıyla yaşlılık fotoğraflarıyla yıkılmıştı. 2019’un ilk günlerinde de benzer bir durum yaşamıştık, 10 yıl önce, 10 yıl sonraki profil fotoğraflarını görmüştük bol bol. O zaman birçok teknoloji yazarı bu fotoğraflarla yaşlanma üzerine yüz tanıma algoritması yazmak için data toplandığını iddia etmişti. Şimdi ise korona günlerinde herkes birbirinden çocukluk fotoğraflarını paylaşmasını istiyor. Neyse ki bir de okudukları kitapları paylaşanlar var.

Ünlü kültürü bitecek mi?: Harika hayatların sergilendiği Instagram’da şimdi daha çok eski fotoğraflar paylaşılıyor, influencerlar bile ilk defa evlerinde en doğal halleriyle takipçilerinin karşısına çıkıyor. Bu durumda ister istemez ünlü kültürü de eski cazibesini kaybediyor.