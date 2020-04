İyi film sevenlere

Dijital platformlar ve sinema salonlarının savaşı devam ederken, geçen yıl tam da bu zamanlarda David Robert Mitchell imzalı ‘Under The Silver Lake’ adlı filmi Londra’da bir sinema salonunda MUBI’nin kurucusu Efe Çakarel ile birlikte izlemiştim.



MUBI’nin İngiltere’de sinemalarla aynı anda dijital platformunda gösterime soktuğu filmi ilk kez önceki yıl Cannes’da izlemiş ve o zaman almaya karar vermiş Efe Çakarel.



Yıllar sonra tekrar tekrar izlenebilecek bir film olması etkilemiş en çok onu.



Filmde her şey absürt, tam da Los Angeles’ı olduğu gibi anlatıyor aslında, ‘Kiss Me Deadly’, ‘The Long Goodbye’, ‘LA Confidential’ and ‘Mulholland Drive’ gibi Los Angeles filmlerine de gönderme yaparak.









Sanat filmleri ve bağımsız filmler platformu

Hatırlatalım, MUBI, Netflix’in sanat filmleri ve bağımsız filmler versiyonu.



Bizim çok sevdiğimiz ve vedalaşmak zorunda kaldığımız !f İstanbul’un 7x24 evinize gelmiş hali.



Sinemacılar için çok değerli bir platform, çünkü her film MUBI’ye giremiyor.



MUBI tarafından seçilmiş olmak sinemacılar için onaylanmak demek.



MUBI’nin kurucusu ise Türkiye’den bir isim, Efe Çakarel.



Efe, MIT’de elektrik ve bilgisayar mühendisliği okuyor, Stanford Üniversitesi’nde MBA yapıyor, bir süre yatırım bankacılığı alanında çalışıyor, sonra 2007’de MUBI’yi kuruyor.



İngiliz sinemaseverler için MUBI, ABD’li Netflix’ten daha öncü olarak biliniyor.



Tabii bunda Efe Çakarel’in ve MUBI’nin merkezinin Londra’da bulunmasının da etkisi var.



Şimdi ise MUBI Türkiye’de de daha aktif.



Biliyorsunuz, İKSV tarafından 10-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali’nin, Kovid-19 salgınından dolayı yıl içinde ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti.



Festivalin Mayınlı Bölge Tema Sponsoru da olan MUBI, yeni tarih belirlenene kadar izleyicisinden uzak kalmak istemeyen İstanbul Film Festivali iş birliğiyle festivalin ödüllü filmlerinden oluşan bir seçkiyi aynı tarihlerde sinemaseverlerle buluşturuyor.



MUBI’nin, kaçırmış olanlar ya da yeniden izlemek isteyenler için bir araya getirdiği 12 filmlik bu özel seçki, festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında Altın Lale, Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI Ödülü kazanmış filmlerden oluşuyor.



MUBI, ayrıca yıl boyu festivali heyecanla bekleyenlere İstanbul Film Festivali özel seçkisini izleyebilmeleri için, mubi.com/istanbul adresi üzerinden 30 gün ücretsiz deneme süresi hediye ediyor.



Bu deneme süresi yalnızca mubi.com/istanbul adresi üzerinden yapılan aboneliklerde etkinleşiyor.



Kaçırmamakta fayda var!



Umut yerine umutsuzluk vermemeli



Dünyanın her yerinde sanatçılar umut vermek için bir araya geliyor ve özel gösteriler düzenliyor.



Ama bunu yaparken de dikkatli olmak gerekiyor, yoksa tam tersine umutsuzluğa sürükleyecek durumlar da söz konusu olabiliyor.

Bkz. Bolşoy Tiyatro ve Balesi’nin başına gelenler...



Birlikteyiz mesajı vermek için düzenlenen gösteri sonrasında ekipten tam 34 kişide Kovid-19 tespit edilmiş.

Unutmamak lazım, birlikteyiz mesajını verirken de sosyal mesafeyi korumak ve teknolojiden faydalanmak gerekiyor.