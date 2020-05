JR’dan öğrencilere özel proje

Hatırlayacaksınız, tam 5 yıl önce Fransız sokak sanatçısı/fotoğrafçı JR İstanbul’a gelmiş, helikopter turu yaparak çalışacağı alanları belirlemişti.

Daha sonra ise Balat’taki yıkık dökük binalardan mucizeler yarattı.

Sadece eserleriyle şehri güzelleştirmekle de kalmadı, yüz binlerce takipçisiyle Instagram’da bu eserleri ve tabii bin bir İstanbul manzarasını da paylaştı.

Sokak sanatıyla az çok ilgili olanlar ‘The Inside Out’ projesiyle TED (Yaymaya Değer Fikirler) Ödülü’ne layık görülen JR’ın meşhur ‘Wrinkles of the city’ (Şehrin kırışıklıkları) projesini biliyor zaten.

Şanghay’dan Havana’ya özel bir tarihe sahip şehirlerin dahil edildiği dünya çapında bir sanat projesi bu.

Amaç, o şehirlerde yaşayan yaşlı halkın portre fotoğraf- larını, dev ölçeklerde kamu alanlarına taşıyarak, yaşlanma sürecini ve bu sürecin hem insanların hem de şehrin kimlik anlayışını nasıl etkilediğini samimi ve etkili bir şekilde anlatmak.

İstanbul’da vandalizm kurbanı oldu

Tam da Instagram’da herkesin JR fotoğrafları paylaşmaya başladığı, hatta JR’a şehri güzelleştirdiği için teşekkür mesajları yağdırdığı sırada ise haber gelmişti, vandalizm kurbanı oldu diye.

Kaç saatlik çalışmanın üstüne gelişigüzel kırmızı boya atılmıştı, başka bir eseri ise tamamen parçalanmıştı.

Kimin ya da kimlerin yaptığı belli değildi.

Başka yerlerde tanınmış sokak sanatçılarının eserlerinin başına böyle şeyler pek gelmiyor tabii.

Herkes emeğe saygılı davranıyor, güzellikleri koruyor.

Oysa biz dünyanın sayılı tarihi miraslarının duvarlarına isimleri kalplerle kazıyabiliyoruz.

Daha 2-3 gün önce yapılmış esere müdahaleye gelene kadar, neler var daha iyi korunması gereken...

Söz konusu gerçek sanatçılar olunca, eserlerinin başlarına geleni görünce başkalarından daha sakin davranabiliyor.

Hatta bu tip durumları esere katkı olarak da görebiliyorlar.

“Artık daha çok kişinin imzası var, daha değerli bile” diyebiliyorlar.

Siyah beyaz portrelerden sanat eseri

JR’ın ödüllü ‘Inside Out’ adlı global sanat projesine 2011’den beri 142 ülkeden 362 bin 700 kişi katılarak siyah-beyaz portrelerini paylaştı ve bu portrelerden dev sanat eserleri yaratıldı.

İşte JR şimdi de bu projenin yeni edisyonuyla karşımızda, ABD’de lise son öğrencilerini sevindiriyor.

Bu yıl mezun olan ve pandemi nedeniyle mezuniyet kutlamalarını yapamayan lise son öğrencileri için okul yıllığı yaptı.

Amerikan televizyonlarında ‘Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020’ başlığıyla yapılan yayına ünlü isimler de katıldı.

JR ise yayına bir sanat projesiyle öncülük etti, XO Institute ile birlikte en büyük lise yıllığını hazırladı, öğrenciler bu dijital yıllığa kendi fotoğraflarını ekleyebiliyor.

Sonrasında ise bu dev yıllıktan bölümleri şehirlerin duvarlarında görebileceğiz.

Murakami’den Billie Eilish koleksiyonu

Grammy ödüllü genç bir müzisyen ve marka iş birlikleriyle sık sık gündeme gelen bir çağdaş sanatçı bir giyim firması için birlikte koleksiyon hazırladı.

Japon sanatçı Takashi Murakami’nin Uniqlo için hazırladığı Billie Eilish giysi ve spor ayakkabı koleksiyonu ay sonunda satışa çıkıyor.

Şimdiden koleksiyonun Murakami etkisiyle çıkar çıkmaz tükeneceği konuşuluyor.