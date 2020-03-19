Konserleri evimizde izliyoruz

Eve kapandığımızdan beri yapmak istediğimiz çok şey var ama ne yazık ki gündemi takip etmeye çalışmaktan yapmak istediğimiz şeylere konsantre olamıyoruz.

Neyse ki bu zamanda ruhumuza iyi gelen şeyler de var.

İtalya’da karantina günlerinde balkonlarda hep birlikte şarkılar söyleyenleri, yaşama sevinçlerini takdir ederek izledik.

Biz balkonlarda şarkı söylemiyoruz ama evde yerimizden kımıldamadan izleyebildiğimiz şahane konserler var.

Bkz. Çok sevdiğimiz Coldplay’in solisti Chris Martin’in Instagram’da evinden canlı yayın yaptığı konseri.

Milyonlarca kişi, Chris Martin’in ‘#TogetherAtHome’(‘# EvdeHepbirlikte’) etiketiyle paylaştığı konseri izledi.

Bizde ise klasik müzik sanatçımız Gülsin Onay, Chris Martin gibi evinde piyanosunun başına geçti ve hatta sahne kıyafetiyle telefonundan canlı yayın yaparak online bir konser verdi.

Ertelenen konser programındaki listeyle başladı, en çok istek alan bestecilerin eserlerini de seslendirdi.

Gülsin Onay’ı da izleyenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

Popüler müzikten ise Yalın evinde samimi bir konser verdi Instagram üzerinden.

Yalın’ın konserine de katılım yoğundu.

İşte şanslıyız, bu zor günlerde sanatın iyileştirici gücü evlerimize kadar geliyor.

Glastonbury de iptal oldu

İngiltere’de 24-28 Haziran’da 50. yılını kutlayacak olan efsane müzik festivali Glastonbury’nin organizatörleri uzun süre festivali ertelemek istemedi.

Ama dün itibarıyla Kendrick Lamar, Taylor Swift, Paul McCartney, Diana Ross, Dua Lipa, Pet Shop Boys gibi isimlerin sahneye çıkacağı duyurulan Glastonbury 2020’yi iptal etme kararı aldıklarını açıkladılar.

Bu durumda bu yıl için biletlerini çok önceden satın alan binlerce kişinin biletleri gelecek yılki festivalde geçerli olacak.

Haziran sonunda gerçekleşmesi planlanan etkinliklerin bile şimdiden ertelenmesi düşündürücü tabii.

Özellikle de yaza her şeyin geçeceğini umut ettiğimiz bugünlerde.

Ama tabii Glastonbury organizatörleri bu durumu şöyle açıklıyor, “Festivalin ön hazırlıklarını yapmak için ekibimizin sağlığını riske atamayız.”

E, bu da tabii geçerli bir neden.

Art Basel VIP açılışı nasıl geçti?

Art Basel Hong Kong’un iptal edilmesiyle Art Basel’in dün itibarıyla online sanat fuarının VIP açılışını yaptığını yazmıştım.

Peki ama VIP açılış nasıl geçti?

Çevrimiçi sanat fuarı daha halka açılamadan, ilk VIP ön izleme gününde yaşanan altyapı sorunları nedeniyle sekteye uğradı.

Art Basel Online Viewing Rooms’un internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.

Bir kez daha görüyoruz; yapay zekâ, teknoloji her zaman da hayatı kolaylaştırmaya yetmiyor.