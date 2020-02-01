Marina Abramovic’le bir gece

Önceki akşam İstanbul’da büyük bir kalabalık Sakıp Sabancı Müzesi’nde Akbank sponsorluğunda gerçekleşen Marina Abramovic sergisinin açılışındaydı.

Marina Abramovic, açılış konuşmasında “Burada büyük bir kalabalık var, performans sanatına ilk başladığımda sadece birkaç izleyicim vardı, bu noktaya gelmem tam 50 yılı aldı” diye başladı.

Artık müzelerin de sabit koleksiyonlar yerine sürekli değişen performans sanatına kapılarını açmalarının değişen dünyaya adaptasyon olduğunu özetledi.

Marina Abramovic ve Marina Abramovic Institute’un ‘Flux/Akış’ sergisini çok beğenenler de oldu, Abramovic’in yurt dışındaki sergilerine katılmış olanlar arasında ise provokatif tarzının aksine konservatif bulanlar da oldu.

Oysa ne olursa olsun, unutmamak gereken bir şey var: Marina Abramovic gibi yıldız sanatçıların sergilerinin Türkiye’ye gelmesi hem bizim global kültür-sanat dünyasını yakından takip edebilmemiz için hem de Türkiye’de kültür-sanat turizminin ilerlemesi için önemli.

Abramovic’in sergi süresince İstanbul’da olamayacak olması da serginin açılışta daha yoğun ilgi görmesine neden oldu.

Malum, herkes Marina Abramovic’le tanışmak ve tabii selfie yapmak peşindeydi.

73 yaşındaki sanatçı ise hayli yorgundu, uzun bir seyahatten geldiği ve serginin tüm detaylarıyla ilgilendiği için.

Yine de hayranlarını kırmadı, fotoğraf çektirdi, hatta her fotoğraf çekiminden sonra nazikçe fotoğrafları görmek istedi, beğendiklerini onayladı, beğenmediklerinin silinmesini rica edip üşenmeden yeniden poz verdi.

Bu duruma şaşıranlar oldu, halbuki ne kadar büyük bir sanatçı olursa olsun, bazı şeyler değişmiyor, her kadın fotoğrafta iyi gözükmek istiyor.

Takip edilecek 2 DJ

Sergi sonrası geceye önce Lucca’da, daha sonra ise Chicki Boom’da devam edildi.

Chicki Boom’da son zamanların en sevilen DJ ikilisi, fotoğrafçı Muhsin Akgün ve İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan set başındaydı.

Kendi alanlarında çok başarılı bu iki isim DJ’likte de çok başarılı oldu.

Takip etmekte fayda var.

Seyahat ve turizme virüs engeli

Hızla yayılıyor koronavirüs ve çok seyahat etmek zorunda olanların şimdiden kâbusu haline geldi.

Çin’den ABD’ye, Singapur’dan Finlandiya’ya, Nepal’den Avustralya’ya, Kamboçya’dan İngiltere’ye şimdiye kadar tam 24 ülkede görüldü, can kayıpları hızla artıyor.

Koronavirüse çare bulunamazsa mültimilyarlık global seyahat ve turizm endüstrisi de büyük zarar görecek.

Şimdiden Çin’de maskeler tükendi, kimse maskesiz bırakın seyahat etmeyi, sokağa bile çıkmak istemiyor.

THY, Çin’e olan tüm seferlerini 9 Şubat’a kadar durdurdu.

Gelişmeler ürkütücü, havalimanlarında ve uçuşlarda daha da dikkatli olmak lazım.