Müzesini kapattı koleksiyonunu satışa çıkarıyor

Berlin’in en sevdiğim sanat mekanlarından biriydi, Mitte’deki Me Collectors Room.

Sadece bir sanat galerisi değildi, hem kurucusu Thomas Olbricht’in çok değerli sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyordu hem de harika sergiler gerçekleşiyordu burada.

Bir müze kadar büyük ve kapsamlı değil, ama bir sanat galerisinden de çok daha fazlasıydı.

Kafesiyle, ilginç kitaplar ve tasarım objeler bulunabilen mağazasıyla da benzerlerinden farklıydı, neredeyse bütün bir günü burada geçirmek istiyordunuz.

Thomas Olbricht, pandemi döneminde Mayıs ayında Berlin’deki Me Collectors Room’u tamamen kapatma kararı aldı, şimdi ise koleksiyonundan tam 500 eseri satışa çıkarmaya hazırlandığını açıkladı.

Aralarında George Condo, Cindy Sherman, Gerhard Richter gibi sanatçıların da eserlerinin ve Rönesans ve Barok dönemlerinden objelerin de olduğu koleksiyonun satılacağı ‘From A Universal Collector-The Olbricht Collection’ başlıklı açık artırma 26 Eylül’de Köln’de Van Ham Auctions’da gerçekleşecek.

Olbricht Koleksiyonu, şimdiye kadar Almanya’da satışa çıkan en değerli sanat koleksiyonu olma özelliğini taşıyor.

Basquiat eseri kimde kalacak?

Galerici/sanat danışmanı Inigo Philbrick’in 75 milyon dolarlık dolandırıcılıkla ortadan kaybolması bir süredir uluslararası çağdaş sanat dünyasının gündeminde.

Inigo Philbrick çok yetenekli bir sanat danışmanı olarak Londra’da başlamış kariyerine.

Geçtiğimiz günlerde Galataport için İngiliz heykel sanatçısı Antony Gormley ile İstanbul’a da gelen, White Cube Galeri’nin kurucusu Jay Jopling’in dikkatini bile çekmiş.

Hatta Jopling, Philbrick’e Mayfair’deki galerisini açmasında yardımcı da olmuş, yatırımcılardan biri de.

Inigo Philbrick’in işleri bir süre çok iyi gitmiş.

En büyük müzayedelerden en pahalı eserleri toplamaya başlamış.

Ünlü koleksiyonerlere büyük satışlar yapmış, kendisi de koleksiyoner müşterileri gibi jet set yaşamaya başlamış. Sonra bir anda ortadan yok olmuş ve işte o zaman anlaşılmış ki aynı eserleri birden fazla kişiye satmış ve sonunda da eserleri hiçbirine teslim etmemiş. Para kaçırma ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla da yargılanan Philbrick, bir açık artırmada Jean-Michel Basquiat’ın “Humidity” adlı eserini 12.5 milyon dolara Sasha Pesko için almış ve yatırımcısına eseri aynı yıl içinde çok daha yüksek fiyata satabilecekleri vaadinde bulunmuş.

Philbrick, daha sonra da aynı eseri kullanarak Athena adlı fondan büyük bir yatırım almış.

Eseri ise daha sonraki satış değerini daha da yükseltmek amacıyla Tokyo’daki Mori Art Museum’a sergilenmek üzere ödünç vermiş. 75 milyon dolarla ortadan kaybolan Inigo Philbrick’ten uzun bir süre iz yoktu, geride ise birçok kızgın sanat koleksiyoneri vardı.

Son zamanların en büyük sanat dolandırıcısı olduğu söylenen Inigo Philbrick sonunda geçen ay bir Güney Pasifik adası olan Vanuatu’da yakalandı.

Sırf New York Federal Mahkemesi tarafından 20 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan Inigo Philbrick’in galerileri Londra ve Miami’de olduğu için satışın önemli bir bölümü bu şehirlerde gerçekleşiyordu.

Philbrick, Papua Yeni Gine’deki ABD Büyükelçiliği’nin iade talebi sonucunda ABD’ye teslim edildi.

Şimdi Philbrick, federal mahkemede yargılanıyor, ama şu anda sanat dünyasında asıl merak edilen Basquiat eserinin kimde kalması gerektiği, ilk yatırımcıda mı, yoksa Philbrick’in offshore şirketiyle iş birliği yaptığı iddiası henüz kanıtlanmayan fonda mı?

İşte şimdi asıl mesele bu.