Oscarlardan geriye kalanlar

Uykusuz geçen bir Oscar gecesinin ardından durum değerlendirmesi yapıyoruz.92. Akademi Ödülleri ve favori bölümümüz kırmızı halıdan notlar...

2020’nin kazananı ne yıllardır Akademi’den ödül almayı bekleyen ve sonunda bu dileği gerçekleşen Brad Pitt ne de bol mesajlı konuşmasıyla dikkat çeken Joaquin Phoenix’ti. En iyi yabancı dilde film, en iyi özgün senaryo ve en iyi yönetmen ödüllerini almasının ardından en iyi film ödülünü de alan Parazit’ti. Güney Kore yapımı, İngilizce olmayan bir film 92 yıllık Oscar tarihinde ilk defa en iyi film ödülünü kazandı. Parazit ile en iyi yönetmen ödülünü de kazanan Bong Joon-ho, “Akademi izin verirse bu ödülü 5’e bölüp diğer adaylarla paylaşmak isterim” dedi. Parazit’in Oscarlardaki başarısı Akademi’nin artık yabancı filmlere daha yakın durduğunun da bir göstergesi. Bu da tabii Türkiye sineması için de önemli bir gelişme.

2020 Akademi Ödülleri’nde iki kadın en çok dikkati çekti. Biri tabii ki en iyi film ödülünü açıklayan ve bu yıl Washington DC’de katıldığı iklim krizi protestolarında sık sık tutuklanan 82 yaşındaki Jane Fonda ve 6 yıl önce yine bir ödül töreninde giydiği kırmızı elbisesi. Malum, sürdürülebilirlik mesajı için artık Hollywood yıldızları da eski kıyafetlerini tekrar giyerek örnek olmaya çalışıyor. Törende en çok dikkat çeken diğer isim ise Geena Davis’ti. Sadece Brad Pitt’in teşekkür konuşmasından dolayı değil, 64 yaşında harika göründüğü ve gecenin en şık isimlerinden biri olduğu için de...

‘Joker’ tam 11, ‘The Irishman’, ‘Once Upon A Time in Hollywood’ (‘Bir Zamanlar Hollywood’da) ve 1917 tam 10’ar dalda aday gösterildi bu yılın Oscarlarına. Kadın karakterlerin sadece az olduğu değil, nadiren konuştuğu bu filmler Oscarlar için yarışmaya layık görüldü. İşte bu durumda, daha önce Oscarları çok beyaz olmakla eleştirildiği gibi, şimdi de çok erkek egemenliğinde olmakla eleştirildi. Hatırlatalım, 92 yıllık Oscarlarda sadece bir kez, 2010’da, Kathryn Bigelow, ‘The Hurt Locker’ filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı. Bu yıl ‘Küçük Kadınlar’ ile Greta Gerwig, ‘The Farewell’ ile Lulu Wang, ‘Hustlers’ ile Lorene Scafaria, ‘Queen & Slim’ ile Melina Matsoukas, ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’ ile Marielle Heller, ‘Clemency’ ile Chinonye Chukwu ve ‘Harriet’ ile Kasi Lemmons da pekâlâ adaylar arasında olabilirdi. Hatta en iyi film kategorisinde adaylar arasına seçilen ‘Küçük Kadınlar’ın yönetmeni Greta Gerwig en iyi yönetmen adayları arasına alınmayınca sinema eleştirmenleri, “Görünüşe göre ‘Küçük Kadınlar’ kendi kendini yönetti” diyerek Oscarlardaki haksızlığı gündeme getirdi. Peki ama Oscarlarda bu durumu hangi kadın yıldızlar protesto etti? Sadece Natalie Portman, giydiği Dior elbise ve pelerinin yakasına kadın yönetmenlerin adını yazdırarak bir mesaj verdi.

Gecenin en sessiz sedasız ama en cool çifti ‘Küçük Kadınlar’ filminin yönetmeni Greta Gerwig ve sevgilisi ‘Evlilik Hikâyesi’nin yönetmeni Noah Baumbach’tı. Her ikisinin de filmleri Oscar’a adaydı.

Daha önce Oscarlarda mor birtakım elbiseyle Prince’i andığını açıklayan Spike Lee, 24 rakamı işlemeli LA Lakers üniforması renklerindeki Gucci takım elbisesiyle ve Nike Kobe spor ayakkabılarıyla Kobe Bryant’ı andı.

Keanu Reeves’den Charlize Theron’a birçok yıldıza kırmızı halıda anneleri eşlik etti.

Kırmızı halıda en çok dikkat çeken kıyafet detayı pelerinlerdi. Her moda evinden farklı bir pelerin örneği gördük.

Jojo Rabbit ile en iyi senaryo uyarlaması ödülünü kazanan Yeni Zelandalı Taika Waititi’nin ödül alması da çok ses getirdi, hem filmden ve konuşmasından hem de Amerikalı olmadığı için...

En şaşırtıcı ise en çok hasılat yapan ‘Avengers: Endgame’ filmi görsel efekt ödülü bile alamadı.

Gecenin kaybedeni ise en iyi film ödülünü sunmak için aldıkları daveti reddeden Meghan ve Harry oldu. İngiliz kraliyet ailesinden bağımsız ilk işleri için bir yatırım bankasının davetinde konuşmacı olmayı tercih ettiler.