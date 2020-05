Sean Parker’ın 54 milyon liralık sanat savaşı

Napster’ın kurucusu ve Facebook’un ilk başkanı Sean Parker’ı ‘Sosyal Ağ’ filmini izleyenler Justin Timberlake’in canlandırdığı karakteriyle hatırlayacak.

Sean Parker, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’e hem mentorluk yapar hem de ortak olur.

Uzun bir süre de Facebook’un tepe yöneticiliğini yapar.

Silikon Vadisi’nin kılık kıyafete, görünüme önem vermeyen yüzlerinden farklı bir karakter kendisi.

Tam 7 yıl önce ‘Yüzüklerin Efendisi’ temalı düğünüyle Kaliforniya’da bir ormana zarar verdiği gerekçesiyle sosyal medyada linç edilmesiyle de gündeme geldi.

Sosyal medya, kendi liderlerine bile ayrıcalık tanımıyor, Sean Parker, Tech Crunch’ta ‘Düğünler eskiden kutsaldı ve internet gazeteciliği hakkında faydalı bilgiler’ başlıklı bir yazı yazarak anlattı.

Durumu şöyle özetledi:

“İnternet medyasında haberlerin kaynaklarına ulaşıp gerçekleri kontrol etmekle uğraşan yok, onun yerine birini karalamak daha hızlı ve daha çok trafik çeken bir yöntem. Yaratmak için hayatımı adadığım sosyal medya, şimdi bana karşı kullanılan tehlikeli bir silah haline geldi. Evet, geleneksel medyayı bitirerek ekonomik olarak büyük kâr ettim. Dünyanın geri kalanı bu kadar şanslı değildi, özellikle de toplumun payına en kötüsü düştü. Gerçekten milyar dolar kazandım ama yeni medya düzeninin büyük bedeli var, bunu ilk kabul eden de benim.”

Sosyal medya liderleri bile “Sosyal medyanın yararından çok zararı olabilir” diye açıklama yapmak zorunda kalabiliyor zaman zaman.

Peter Paul Rubens imzalı, 400 yıllık eser

Şimdi ise Sean Parker sanat dünyasının gündeminde.

2018’de Christie’s müzayede evinin bir açık artırmasında büyük ustalardan, Barok sanatın en güçlü temsilcilerinden Hollandalı ressam Peter Paul Rubens imzalı, ‘A Satyr holding a Basket of Grapes and Quinces with a Nymph’ adlı eserini satın alıyor, kendi adını taşıyan vakfının koleksiyonu için.

Genellikle dinsel ve mitolojik konuları resmeden ve en tanınmış yapıtı ‘İsa’nın Çarmıhtan İndirilişi’ olan Peter Paul Rubens’in 1620 yapımı eserine tam iki yıl önce 5.7 milyon dolar (yaklaşık 54 milyon lira) ödüyor ve aradan 24 ay geçmesine rağmen hâlâ esere kavuşamıyor Sean Parker.

Peki, ama neden?

Çünkü eseri satışa çıkaran koleksiyoner Debra Turner satmaktan vazgeçtiğini açıklıyor.

Christie’s ise ödeme gerçekleştiği için ve tabii açık artırma öncesi yapılan anlaşmada fiyat tuttuğu sürece satma şartı olduğu için durumu tahkim kuruluna taşımayı uygun görüyor.

254 yıllık müzayede evi iki tarafı da mutsuz etmek istemediği için ve tabii yüzde 2’lik komisyonunu zaten aldığı için durumu iki yıl boyunca basına duyurmamak için büyük çaba sarf ediyor.

Ancak bu hafta itibarıyla tahkim kurulu görüşmeleri sanat basınının gündemine oturdu.

Tahkim kurulunda, eserin Parker Foundation’a ait olduğu, Christie’s tarafından teslim edilmesi gerektiği ve Parker’ın yaptığı ödemenin de Debra Turner’a iletilmesi kararı verildi.

Bakalım bu büyük karışıklık burada bitecek mi?..