Uluslararası bir onur

Füsun Eczacıbaşı'nın kurucusu ve başkanı olduğu SAHA Derneği, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. Çağdaş sanatı destekleme amacında birleşen bir grup sanatsever tarafından 2011 yılında kuruldu. Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı hedefliyor ve bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veriyor.



Yakın zamanda SAHA Derneği bir yenilikle karşımızdaydı, sanatçılar ve küratörlere çalışma ortamı sunmanın yanı sıra projeleri için üretim, araştırma ve sunum imkânı sağlamak hedefiyle yaz sonunda hayata geçirdikleri SAHA Studio ilk mezunlarını verdi.Sanatçılar Larissa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada’nın SAHA Studio’da ürettikleri eserler tanıtıldı.











New Museum mütevelli heyetine katıldı



Şimdi ise SAHA Derneği’nin yönetim kurulu başkanı Füsun Eczacıbaşı ile ilgili bir güzel haber daha geldi.Füsun Eczacıbaşı, New York’un önde gelen güncel sanat müzesi New Museum’un mütevelli heyetine katıldı.1977’de Hudson Caddesi’nde tek odalı bir ofis olarak başlangıcından, 2007 yılında SANAA tarafından tasarlanan Bowery’deki ilk bağımsız binanın açılışına kadar New Museum, bir deneme yeri ve yeni bir sanat ve yeni fikirlerin merkezi olmaya devam ediyor.Füsun Eczacıbaşı’nın New Museum’un mütevelli heyetine katılması sadece kendisi ya da SAHA Derneği için büyük bir onur değil, aynı zamanda Türkiye çağdaş sanatının uluslararası tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak için önemli bir gelişme.



Arter ile evden buluşmalar



Dolapdere’deki değişim sanat galerilerinin semte gelmesiyle değil, galerileri Dolapdere’ye getiren, oyunu değiştiren Arter’in Dolapdere’ye taşınma kararıyla başladı.











Daha önce 9 yıl boyunca İstiklal Caddesi’ndeki yerinde ziyaret ettiğimiz Arter, Dolapdere gibi bir semti değiştirebilecek güce ve etkiye sahip.



Grimshaw Architects imzalı bina sadece geçen eylül ayında açıldığında mimarisiyle bile başlı başına bir sanat eseri olduğunu kanıtladı.



Zaten amaç, çağdaş müzecilik anlayışıyla inşa edilen ve sergilerin yanı sıra konserler, canlı performanslar, tiyatro, dans, film gösterimleri gibi sanatın pek çok disiplinini de içererek ziyaretçilerine bir müzeden çok daha fazlasını sunmaktı.



“Çocuklarımızı yaratıcı düşüncenin, sorgulama becerisinin benzersiz dinamikleriyle donatmalı, yetişkinlerin de sanata erişim ve katılım hakkını yaygınlaştırmalıyız” diye özetlemişti Ömer Koç.



Şimdi ise pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı etkinliklerine çevrim içi devam ediyor.



Arter’in, her katılımcının evinde bulunan birer sanat yapıtını veya nesneyi diğer katılımcılara anlatmasını temel alan ‘Evden Anlat’ başlıklı çevrim içi buluşmaları bu haftadan itibaren her pazartesi akşamı saat 19.00’da gerçekleşiyor.



‘Evden Anlat’ etkinliğine ücretsiz olarak katılmak için uygulama üzerinden kayıt yaptırmak yeterli.