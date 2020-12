Venedik Mimarlık Bienali’ne ön hazırlık

Mayıs 2018’de Murat Tabanlıoğlu, Ertuğ Uçar gibi Venedik Mimarlık Bienali’nde önceki Türkiye Pavyonları’na imza atan mimarlarla, Han Tümertekin, Nevzat Sayın, Hasan Çalışlar, Gökhan Avcıoğlu, Selim Cengiç gibi değerli mimarlarla Türkiye Pavyonu’nun açılışındaydık.

‘Vardiya’ adlı serginin küratörü Kerem Piker’di.

Mimari kadar egonun güçlü olduğu bir alanda bu kadar güçlü ismin bir arada dayanışma içinde olması sevindiriciydi.

Tabii bunda Venedik Bienali’ne bin bir güçlükle 2014’te kalıcı bir Türkiye Pavyonu kazandıran İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) rolü büyük.

İKSV denince akan sular duruyor, herkes bir ucundan tutup yapılan güzel işlere destek olmak istiyor.

Türkiye Pavyonu 2021



17. Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi, 22 Mayıs-21 Kasım 2021 tarihlerinde Birlikte Nasıl Yaşayacağız? (How Will We Live Together?) başlığı altında düzenlenecek.

Bienalde küratörlüğünü MIT’nin Mimarlık ve Planlama Fakültesi’nin başındaki Lübnanlı mimar ve yazar Hashim Sarkis’in üstlendiği ana serginin yanı sıra Arsenale ve Giardini’de, Türkiye Pavyonu’nun da aralarında bulunduğu ülke sergileri yer alacak.

İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Neyran Turan’ın küratörlüğünü yaptığı ‘Architecture as Measure/Ölçü Olarak Mimarlık’ projesine ev sahipliği yapacak.

Projenin küratöryel ekibi ve davet edilen katılımcılar tarafından sunulan içeriklerin 2021 yılı boyunca düzenli aralıklarla yayımlanacağı, turkiyepavyonu21.iksv.org adresinden erişilebilen Ölçü Olarak Mimarlık web sitesi, serginin ana yayın platformu olarak açıldı.

Web sitesini oluşturan dört ana bölüm: Evrak İşleri, Kesitler, Söyleşiler ve Makaleler.

Takip etmekte fayda var!





Fiziksel değil, çevrimiçi gerçekleşecek



Dünyanın tüm önemli sanat fuarları bu yıl fiziksel fuarlarını iptal edip çevrimiçi gerçekleşmek zorunda kaldı.

Art Basel Hong Kong gerçekleşemeyince Fine Art Asia ile iş birliği yapıp Spotlight Hong Kong başlıklı bir mini fuar düzenlediler.

Fuarı Art Basel Hong Kong’da olduğu gibi yurt dışından gezmeye gelen olmadı ama yine de Hong Konglu koleksiyonerler fuarda yeni eserler aldı.

Bizde ise Contemporary Istanbul’un 15. edisyonu heyecanla bekleniyordu.

Ancak yeni önlemler nedeniyle fuarın fiziki edisyonu önceki gün itibariyle 2021 ilkbaharına ertelendi.

Contemporary Istanbul’un çevrimiçi edisyonu ise 21 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında www.virtual.contemporaryistanbul.com üzerinden yapılacak.

Ön gösterim günleri ise 19-20 Aralık olacak.

Aslında geç bile kalınmış bir karar bu, bu dönemde her ne kadar hepimiz eski hayatlarımızı özlüyor olsak da, çevrimiçi fuarlar fiziksel fuarların yerini tutamayacak olsa da, kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor.