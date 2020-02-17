Çeyiz hesabı evlenmeyi düşünenlerin yanında

Evlenmeyi düşünen gençler için çeyiz hesabı çok güzel bir katkı. Bu konunun ayrıntılarını inceleyelim...

27 yaşına kadar ilk evliliğini yapan ve çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanma şartlarını yerine getiren kişiler devlet katkısından yararlanabiliyorlar. Evlenmeyi düşünen gençler için çeyiz hesabı çok güzel bir katkı. Yuva kurmayı isteyen gençler bir an önce çeyiz hesabı açtırmalılar. Bu sayede evlilik arifesinde karşılarına çıkan masraflar için devlet destekli bir birikim yapmış olurlar.

Devlet desteğinden kim yararlanabilir?

24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş Türk vatandaşları ve mavi kartlılar devlet destekli çeyiz hesabı açtırabilir ve gerekli şartları sağlarlarsa devlet desteğinden faydalanabilirler. Çeyiz hesabı mavi kartlılar tarafından da açılabilir ve mavi kartlılar da çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilirler. Çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilmek için düğünün nerede yapıldığının da bir önemi yok. Dolayısıyla yurtdışında evlenen Türk vatandaşları da diğer koşulları yerine getiriyorlarsa çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilirler.

Çeyiz hesabı açtıran kişilerin devlet desteğinden yararlanabilmeleri için sistemde en az üç yıl kalmaları gerekmektedir. Çeyiz hesabına 36 ila 47 arasında para yatıranlar hesapta biriken paranın yüzde 20’si 7 bin 967 TL’yi geçmemek üzere, 48 ila 59 ay para yatıranlar hesapta biriken paranın yüzde 22’sini 9 bin 193,5 TL’yi geçmemek üzere ve 60 ay ve üzerinde para yatıranlar ise hesapta biriken paranın yüzde 25’ini 11 bin 032 TL’yi geçmemek üzere devlet katkısı olarak alabilirler.

Çeyiz hesabı açtıran kişiler devlet desteğinden yararlanmak için gerekli koşulları sağlamaları halinde ancak 27 yaşından önce ilk evliliklerini yaparlarsa çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilirler. Kişinin 27 yaşını geçtikten sonra evlenmesi halinde çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanması mümkün değildir.

Başvuru nasıl?

Çeyiz hesabı açtıran kişiler evlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair alacağı belge ile çeyiz hesabının bulunduğu bankaya müracaat etmeliler. Banka ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın arasında yürüttüğü işlemler sonucunda banka çeyiz hesabı açtıran kişilere ödemelerini yapar.

İlk açılışta para yatırılıyor mu?

Çeyiz hesabı bankaların yurtiçindeki şubelerinde Türk Lirası cinsinden açılmalıdır. Çeyiz hesabının bankaların yurtdışındaki şubelerinden veya Türk Lirası dışındaki bir para cinsinden açılması mümkün değildir. Dolayısıyla mavi kartlı kişiler bankaların yurtiçi şubelerinden hesap açtırmak durumundalar.

Açılan hesap mevduat hesabı olabileceği gibi katılım hesabı da olabilir. Diğer yandan hesabın yalnızca bir kişi adına olması gerekmektedir. Çeyiz hesabının ortak hesap olarak açılması mümkün değildir.

Çeyiz hesabı açtıran kişi çeyiz hesabı açılış tarihinde hesaba 28 bin 548 TL’ye kadar para yatırabilir. Bu sayede çeyiz hesabına uygulanacak devlet desteğinin miktarını artırılması söz konusu olabilecektir. Elinde birikmiş parası olan bir kişi bunu çeyiz hesabına aktararak devlet desteğinden yararlanma miktarını artırabilecektir.

NASIL ÖDEME YAPILIR?

Çeyiz hesabı açtıran kişiler isterlerse ayda bir, isterlerse üç ayda bir hesaba ödeme yapabilirler. Ödemelerini aylık olarak yapan kişiler ayda en az 190,32 TL en fazla 1.903,23 TL ödeme yapabilirler. Üç aylık ödeme yapanlar için ise alt limit 570,96 TL üst limit 5.709,69 TL’dir. Düzenli aylık ödemelerin sabit bir tutar üzerinden yapılmasına gerek yoktur. Örneğin bir kişi çeyiz hesabına Ocak ayında 300 TL, şubat ayında 500 TL ödeme yapabilir. Ancak ödemeler alt ve üst limit sınırları içerisinde olmalıdır.

Diğer yandan ay içerisinde çeyiz hesabına 190,32 TL’lik ödemenin birden fazla kez yapılması da mümkündür. Örneğin bir kişi ayın ilk günü 100 TL, on beşinci günü 75 TL ve yirminci günü 20 TL olmak üzere 195 TL’lik ödemeyi peyderpey yapabilir. Ödeme alt limite ulaştığında kişinin aylık veya üç aylık ödemesini tamamlamış olduğu kabul edilir.

Aksatılırsa ne olur?

Çeyiz hesabına aylık ödeme yapmayı tercih eden bir kişinin bir yıl içerisinde üçten fazla kez, üç aylık ödeme yapmayı tercih eden kişinin ise bir yıl içerisinde birden fazla kez hesaba ödeme yapmaması halinde bu kişilere devlet katkısı ödenmez. Diğer yandan bu durumlarda açılan hesap, çeyiz hesabı statüsünden çıkartılır. Dolayısıyla ödemeyi aksatan kişiler çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanmak isterlerse yeniden hesap açtırmak durumunda kalacaklardır. Bu nedenle ödemelerin yıl içerisinde üçten fazla kez aksatılmaması gerekmektedir. Aksi taktirde devlet katkısından yararlanılamayacaktır.