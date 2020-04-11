Evde karantina süreci

Yeni korona-virüs haberleriyle yatıp kalktığımız bu günlerde hayatın olağan akışını devam ettirebilmek ve insanların bu karantina günlerini evlerinde sağlıklı geçirebilmeleri için market, kargo, belediye, sağlık, medya çalışanları ve sayamadığım isimsiz birçok kahraman işyeri vb. bir ortamda emek veriyor. Peki işyeri ve benzeri bir ortamda Kovid-19 pozitif biriyle kuvvetli şüpheli temasınız oldu. Bu durumda ne yapmalısınız?

Öncelikle 14 gün boyunca (kuluçka izlem süresi) evde kalmalısınız. Evde dikkat etmemiz gereken kuralları maddeler halinde sizlerle paylaşalım istedik;



Bu 14 günlük izlem süresini evinizde geçirmelisiniz ve istirahat etmelisiniz. Bu 14 günlük izlem süresini evinizde geçirmelisiniz ve istirahat etmelisiniz.• Eve mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemelisiniz.



Evdeki kişilere bulaşma riskini önlemek için, diğer kişilerden ayrı bir odada oturmalısınız ve odanın sık sık havalandırılmasını sağlamalısınız. Ayrı odada kalmanız mümkün değilse diğer kişiler ile aranızdaki mesafenin en az 1 metre olmasına dikkat etmelisiniz ve tıbbi maske takmalısınız.

Başka insanlar ile aynı ortamı paylaştığınızda (ev, hastane, sokak, market vb.) tıbbi maske kullanmalısınız.

Maskenizin nemlenmesi durumunda değiştirmelisiniz. Değiştirdikten sonra mutlaka ellerinizi 20 saniye boyunca sabunla yıkamalısınız, sabun yoksa alkollü el dezenfektanları kullanmalısınız.

Ev içindeki hareketinizi sınırlamalısınız. Ortak kullanım alanlarının (tuvalet, banyo vb.) iyi havalandırılmasına dikkat etmelisiniz. Klozet, kapı kolları ve lavabo gibi yüzeylerin her kullanım sonrasında uygun şekilde temizlenmesini sağlamalısınız, mümkünse ayrı banyo ve tuvalet kullanmalısınız.

Evde bakımınızı mümkün olduğunca sağlıklı tek bir kişinin yapmasını sağlamalısınız. Bakım ve kişisel temizliğinizi yapan kişinin tıbbi maske kullanmasını sağlamalısınız.



Kendi kişisel eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmamalısınız.

Havlu, bardak, tabak gibi eşyaları ortak kullanmamalısınız. Ortak kullanım söz konusuysa yıkamadan kullanmamalısınız.

Hapşırma ve öksürme sırasında bir mendille (kağıt mendil) ağzınızı kapatmalısınız. Kullanılmış mendilleri ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşet içerisine koyarak kapatmalı ve ellerinizi yıkamalısınız.

Kullanmış olduğunuz kıyafetleri 60-90 derecede deterjan ile yıkamalısınız.



Kıyafetlerinizin ve odanızın temizliği sırasında eldiven kullanmalısınız. Eldiven kullanım öncesi ve sonrası mutlaka ellerinizi yıkamalısınız.

Belirti ve bulgularınızı (ateş yüksekliği, solunum sıkıntısı vb.) takip etmelisiniz, kötüleşme olması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuyla bağlantıya geçmelisiniz. Sağlık kuruluşuna gitmeniz söz konusu olursa mutlaka maske kullanmalısınız.



Ev sakinleri kendi sağlık durumunu 14 gün boyunca takip etmeli ve ateş, solunum yolu enfeksiyonu bulgularının (öksürük, nefes darlığı) ortaya çıkması durumunda sağlık kuruluşuna maske takarak başvurmalısınız.