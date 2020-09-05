İşyerlerinde Kovid-19 mücadelesi

Geçen hafta Demirören Medya Yatırımlar A.Ş. olarak TSE’ne Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almak için başvuruda bulunarak bir seri denetimden geçtik.



Yüzlerce detay sorunun karşılığında aldığımız önlemlerle verdiğimiz cevaplar kabul gördü.



Denetimin yanı sıra aslında birçok konuda bilgi alışverişi yapmış olduk, birçok alanda faydalı bilgiler aldık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay’ın pandeminin 1. dakikasından itibaren verdiği tam yetki ve koşulsuz destekle mevcut önlemlerimizi bir ileri aşamaya taşıyarak uluslararası standartlara göre güncellemeler yaptık.



Denetimi yapan TSE’de görevli arkadaşımız Sn. Murat Kavruk beyin olayı özetleyen çok güzel 4 sorusu oldu, bu soruları sizlerle de paylaşmak isterim;



1 - Ben bu işyerinde Kovid-19 önlemleri açısından kendimi güvende hissederek çalışmak ister miyim?



2 - Hiçbir belirtisi olmadan hastalığı taşıyan bir çalışan sistemde çalışan kimseye bulaştırmadan 14 günü atlatabiliyor mu?



3 - Hastalık belirtileri gösterdiği belirlenen bir çalışanın işyerinin neresinde olursa olsun hastaneye transferi, Sağlık Bakanlığına bildirimi, temas ettiği kişilerin belirlenmesi ve filyasyon takibi kuruma özel belirlenmiş yönergeye göre sağlanabiliyor mu?



4 - Sağlık Sistemi olası değişen yada daha ağırlaşan senaryoları yönetebilmek ve iş akışını sürdürebilmek için hazırlıklı mı?

Tabii çok önemli bir tespiti de bildirmek şart. Sayfalarca madde önlem de alsanız hastalığın yayılmasına etkiniz %5’i geçmiyor. Çünkü hastalıktan korunmanın yüzda 95’i karşılıklı MASKE TAKMAK’tan geçiyor.



Siz veya iş arkadaşınız hasta olsa bile maske, mesafe, hijyen kurallarına uyduğu sürece bu enfeksiyon bulaşmıyor. Rehavete engel olmak için bu uyarıları yöneticiler ve gönüllüler düzeyinde bıkmadan usanmadan tekrar tekrar çalışanlara ve çevremizdekilere söylemekten çekinmememiz gerekiyor.



Ulusal mücadelemizde tüm işyerlerinde işveren ve ilgili yöneticilerin bu soruların üzerinde durarak sorulara açık uç bırakmadan cevap verebilecek düzeyde olması hepimiz için çok önemli.