Kovid-19’u yendik mi?

Durumumuzu özetleyelim:



Şu anda Kovid-19’un tedavisi veya önlenmesi için lisanslanmış bir ilaç bulunmamaktadır.



Birkaç ilaç denemesi devam etmekle birlikte, hidroksiklorokin veya başka bir ilacın Kovid-19’u iyileştirebileceğini veya önleyebileceğini gösteren kesinleşmiş bir kanıt bulunmamaktadır. Hidroksiklorokinin yanlış kullanımı ciddi yan etkilere ve hastalıklara neden olabilir.



Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus “Güvenlik verileri güvenlik gözlem kurulu tarafından gözden geçirilene dek hidroksiklorokin denemelerinin geçici olarak durdurulduğunu” söyledi.



ABD, Çin, İngiltere ve Türkiye dahil birçok ülke aşı geliştirmek için var gücüyle çalışsa da henüz son kullanıcıya ulaşabilecek noktada üretimi yapılan bir aşı bulunamadı.

Tüm dünyada ve ülkemizde sayıları azalmış olsa da hastalığa yakalanma ve buna bağlı ölümler halen devam ediyor.

Hastalıkla kitlesel olarak en büyük savaş yöntemimiz halen “izolasyon”. İzole olmak yani hastalıkla karşılaşmaktan kaçınmak, korunmak ve korumak!



Açıkça görülüyor ki sadece düşman birliklerinin yayılımını yavaşlattık. Savaş ortada devam ediyor ve henüz bir kazananı yok.



İNSANLIK SAVAŞI

Bütün dünya liderleri, bilim adamları, sağlık çalışanları, askerler, üreticiler ve sayamadığım birçok meslek grubu kendi alanında insanlara faydalı olabilmek için tüm gücüyle çalışıyor.

Ülkelerin sınırları kalktı. Coğrafyadan, milletlerden, dinlerden, ırklardan, ten renklerinden ve insanları birbirinden ayıran tüm unsurlardan bağımsız herkesi ilgilendiren bir savaş bu.

Saf ve temiz haliyle doğan her insanın birbirine eşit olduğunu hatırlatan topyekün “insanın savaşı” bu.

Doğa karşısında aslında ne kadar çaresiz ne kadar güçsüz olduğumuzu gösteren bir savaş.



İnancımızı kaybetmediğimiz sürece bu savaşı kazanacağız, bundan eminim.

Ve umutluyum ki; bu savaştan unuttuğumuz insanlığımızı kazanmış olarak çıkacağız.



KORONA EFSANELERİ -2

İşyerinde Kovid-19 geçirmiş bir arkadaşımız aramıza geri döndü, virüsü bize de bulaştırabilir mi?



Koronavirüs hastalığı olan kişileri Sağlık Bakanlığı tedavisini düzenleyip takibe alarak evinde ya da duruma göre hastanede izole etmekte. Düzenli olarak hastayla iletişim kurarak hastalığın tüm aşamalarını takip etmekte. 14 günde bir test yaparak negatif olduğunu görene kadar izolasyona devam etmekte. Hastalığın tamamen geçtiği bakanlıkça teyit edildikten sonra kişi işine dönebilir. Artık bulaştırıcılığı söz konusu değildir. Tabi ki maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına herkes gibi hastalığı atlatan kişi de uymak durumundadır.

Koronavirüs hastalığına yakalanmamızı önleyecek bir ilaç ya da vitamin var mı?

Henüz onay almış Kovid-19’u önleyici ya da tedavi edici olduğu kesinleşmiş bir ilaç yoktur.



Bağışıklık sistemini güçlendirecek bir vitamin var mı?



Bağışıklık sistemi birçok etkene bağlıdır. Vitaminler ancak eksik oldukları durumlarda bağışıklığı etkileyebilirler. Normal şartlarda sağlıklı beslenmek, iyi bir uyku düzeni, stresten uzak bir yaşam bağışıklık sistemini destekleyen en önemli unsurlardır. Bağışıklık sistemini tek başına güçlendirebilecek sihirli bir değnek henüz bulunamamıştır.