Sağlık çalışanlarının motivasyonu -2

Dr. Turgut Erkutlu, Dr. Ahmet Aydın Şener, Dr. Abdurrahman Demir, Dr. Refik Çaylan, Dr. Engin Ünaldı . Bir hafta içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorlarımızın isimleri. Bu pandemide sağlık çalışanlarının başına gelmeyen kalmadı. Herkes çok karmaşık duygular yaşadı. Her akşam sağlık çalışanları için vatandaşın pencerelere balkonlara çıkıp coşkuyla dakikalarca alkış tuttuklarına da şahit olduk. Apartman girişlerine “Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz!” yazıları asanları da gördük. Bu yazı aslında ne kadar sahipsiz, ne kadar ötelenmiş ve yalnızlaştırılmış olduklarının en büyük özetiydi. Üzerinde durmadılar, fazla uzatmadılar, anlayışla karşılayıp gene işlerine baktılar. Çünkü vakitleri yoktu, daha büyük dertleri vardı, çocukları vardı, yaşlı anneleri babaları vardı. Hastalıkla mücadele ederken bir yandan da ev hayatlarını yürütmeye çalışıyorlardı. Korku içindey-diler, virüsü kapmaktan, ailelerine bulaştırmaktan.



Hazırlıksız yakalamışlardı, başlarına bir şey gelirse geride kalanlara kim bakacaktı, çocuklarını kime emanet edeceklerdi, geçimlerini nasıl sağlayacaklardı.

Kafalarında bunca düşünce dönüp dolaşırken apartman girişindeki yazıya ne kadar takılmışlardır bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki o zaman apartman girişlerine bunları yazacak kadar hassasiyet gösteren halkımızı düğünler-de halay çekerken görmek çok üzücüydü.



İnsanlar ölüyor, sağlıkçılar ölüyor, hastalık hız kesmiyor, bizler önlemlerimizi kararlılıkla uygulamazsak uzunca bir süre bu virüsten kurtulmamız zor görünüyor.

Pnömokok (zatürre) aşısı Kovid-19’a karşı korur mu?



Akciğerlerin enfeksiyonuna Zatürre (pnömoni) denir.



Birçok mikrop (bakteri, virüs vb.) zatürreye yol açabilir.



Zatürreye sebep olan etkenlerden biri pnömokok (Streptococcus Pneumoniae) bakterisidir.



Bu bakteriye karşı koruyucu pnömokok aşıları vardır. Çocuklara aşı takviminde rutinde uygulanır.



65 yaş ve üzerine, riskli gruptaki erişkinlere Sağlık Bakanlığı kontrolünde ücretsiz yaptırılır.



Pnömokok yapan bir bakteridir, Kovid-19 yapan ise bir virüstür.



Bu aşının korona virüsüne karşı bilinen bir koruyuculuğu yoktur.

Kovid-19 için aşı çalışmaları tüm dünyada devam etmesine rağmen tüm testlerden geçmiş dağıtıma hazır bir aşı henüz yoktur.

Halen Kovid-19’dan korunmanın en etkili yöntemi YAKALANMAMAKTIR!

