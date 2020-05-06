Sigara içenler koronaya yakalanmıyor mu?

Koronavirüs hastalığıyla birlikte akla mantığa sığmayacak bilgiler sosyal medyayı çöplük haline getirmiş durumda. Akıllı telefonuma 15-20’ye yakın gruptan her gün çılgınca bilgiler yağıyor. Gün içinde birçoğuna yetişmemiz mümkün değil.

Geçen gün işyeri hekimi olarak yıllardır takip ettiğim sigarayı bıraktırmaya çalıştığım şeker hastalığı olan bir hastamın bana ilettiği yazı şöyle diyor;

Fransa’nın başkenti Paris’in Pitie Salpetriere Hastanesi’nde yapıldığı iddia edilen bir araştırmada sigara içenlerin koronavirüs hastalığından daha az etkilendiği ortaya çıkartılmış. Nikotinin virüsle mücadelede etkili olduğunu savunmuş.

Bu tezler geçen aylarda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de de ileri sürülmüştü. Şimdi bu haberin aslı astarı var mıdır, arkasında sigara lobisi mi vardır, nikotin bandı üreten ilaç lobisi mi vardır hangi küresel güçler rol alıyor bilemem.

Lakin her yıl dünyada 7 milyon insan doğrudan sigaradan kaynaklı nedenlerle hayatını kaybederken, 1.2 milyon insan pasif içicilikten hayatını yitirirken, yıllarca aldığımız eğitimler gereği hastalarımıza ‘sigarayı bırakın’ demekten dilimizde tüy bitmişken, böyle haberler biz sağlıkçıları derinden yaralıyor.

Zaten sağlıkçılar olarak tüm savunmamızı düşürüp, ne idüğü belirsiz bir virüsle canla başla uğraşırken, yıllardır mücadele ettiğimiz “sigara” tarafından adeta sırtımızdan bıçaklanıyoruz. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak üzereyiz. Bu dönemde toplumun kafasını karıştıracak hiçbir fayda sağlamayacak tartışmalardan uzak durmamız gerekiyor.

Ne yapalım şimdi herkesi sigaraya mı başlatalım. Polikliniğe gelen hastaya “maske takmana gerek yok, yak bir sigara, dumanı zaten virüsleri öldürüyor” mu diyelim. Sigara paketlerinin üzerindeki simsiyah katranlaşmış akciğer kesit resimlerini kaldırıp yerine sigara içen süpermen resimlerimi koyalım. Hatta #evdekaltürkiye yerine #yakbirsigaratürkiye hashtagi açalım.

Uzatmaya gerek yok. “Sigara sağlığa zararlıdır, koronadan daha da zararlıdır. Koronadan daha zararlı olan bir şeyin koronaya faydasını konuşmak mantıksızdır. Nokta.”