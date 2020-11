ABD Başkanı’nı seçecek Türk!

ABD’de Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden “seçilmiş başkan” ilan edildi. Cumhuriyetçi aday, mevcut Başkan Donald Trump ise hala kazandığını iddia ediyor. İtirazlar sürüyor. Seçimin resmileşmesi için bu itirazların son bulması ve 538 kişilik “Seçiciler Kurulu”nun, oylarıyla yeni başkanı belirlemesi bekleniyor. Başkanı nihai olarak bu kurul belirleyecek. Söz konusu 538 kişinin içinde bir Türk de var. Derya Taşkın, Seçiciler Kurulu’na seçilme öyküsünü anlattı...









Nasıl seçildi?

Amerika’da bilinenin aksine halk, Başkan’ı doğrudan seçmiyor. Aslında Seçiciler Kurulu’na Başkan’ı seçmesi için yetki veriyor. Örneğin New Jersey eyaletinde halk Demokrat Parti adayı Biden’a daha fazla oy vererek, nüfusa göre belirlenmiş 14 Seçiciler Kurulu delegesini Demokratların hanesine yazdırdı. Şimdi o 14 delege, Biden için bir daha gidip oy kullanacak. Seçiciler Kurulu’na girebilmek için aslında iki temel kural var. Biri geçmişte parti için yaptıklarınız, diğeri ise sadakat... Kurula seçilen Taşkın, bu tercihi şöyle anlatıyor:



“New Jersey’de Demokrat Parti Delege Başkanı, kendine yakın hissettiği, güvenilir, oyunun rengini değiştirmeyecek, sonuna kadar gidebilecek ekip arkadaşlarını seçiyor. Özgeçmişiniz önemli. Benim için sanırım son 10 yıldır aldığım görevler etkili oldu. Bir süredir partide saymanlık görevinde de bulundum. Mülakata da giriliyor...”



Kurula seçilebilmek için siyasetçi olmak şart değil. Örneğin 14 delegesi olan New Jersey’de Vali’nin eşi de Başkan’ı seçecek delege listesinde, daha önce Kongre üyeliği yapmış bir siyasetçinin özel kalemi de... Önemli olan o kişinin oylamada partisinin adayına sadık kalacağını kanıtlaması.

Seçiciler Kurulu üyesi Taşkın, 14 Aralık’ta New Jersey’nin başkentine gidip, savcı önünde oy kullanacak ve o oylar imza altına alınacak. 6 Ocak’ta ise Temsilciler Meclisi ve Senato ortak toplantısında oylar tek tek açıklanacak ve Başkan resmen belirlenmiş olacak. 20 Ocak’ta da devir teslimin yapılması öngörülüyor.



Oyun rengi değişebilir mi?

Akıllara gelen soru, bir Seçiciler Kurulu üyesi, halkın koyduğu iradeden farklı bir irade kullanabilir mi? Örneğin New Jersey’de halk, tercihini Joe Biden’dan yana yapmışsa, Demokrat Partili bir Seçiciler Kurulu üyesi Trump’a oy verebilir mi? Taşkın “Hukuken bunun önünde engel olmadığını” söylüyor. Taşkın, 2016 seçimlerini hatırlatarak “Oy, Hillary Clinton’dan başka bir kişiye gitti, Trump’a bile değil. Colin Powell ve Bernie Sanders’ın ismini yazmışlardı ve bu da delege kaybına yol açmıştı” diyor.









Derya Taşkın kimdir?



37 yaşında,

25 yıldır ABD’de yaşıyor,

ABD New Jersey Patterson Belediye Başkan Yardımcısı (2015-2018),

Son 10 yılda Demokrat Parti’de farklı görevler aldı,

Demokrat Parti saymanlığı yaptı,

Son 3 aydır Türk İş Konseyi Amerikan Bölge Başkanı.



2020’nin En İyi 100 Fotoğrafı



Reuters haber ajansı 2020 yılının “En İyi 100 Fotoğrafı”nı seçti. O seçkiye Türk fotoğrafçı Ümit Bektaş da 3 fotoğrafını sokmayı başardı. Listeye, İstanbul’da bir hastanede saatlerce Kovid-19 mesaisi yapan hemşire Dilara Fahrioğlu’nun gözlüklü fotoğrafı, İzmir’de limanda hizmet dışı kalan gemilerin söküm işleminin havadan çekildiği fotoğraf ve Azerbaycan’ın Gence kentinde Ermenistan’ın attığı roketin ardından enkazda kaybolan yakınları için gözyaşı döken kadın fotoğrafı girdi.



Bektaş, “Reuters abonelerine dünyanın dört bir yanından günde ortalama 1600 fotoğraf servis ediyor. Bu da yılda yaklaşık 580 bin civarında fotoğraf demek. Yaklaşık 600 Reuters fotoğrafçısının gönderdiği bu kadar fotoğraf arasından 100’e girmek, bütün muhabirler için bir motivasyon kaynağı” diyor.









Gelecek Haftanın Gündemi



25 Kasım: Kadına karşı şiddet ile uluslararası mücadele günü (BM Dünya rakamları)

Her 100 kadından 35’i fiziksel şiddet görüyor,

Her gün ortalama 137 kadın aile bireyi tarafından öldürülüyor,

2017’de dünya genelinde 87 bin kadın öldürüldü,

50 binden fazlası aile bireyi tarafından öldürüldü,

Kadınların yüzde 40’ından azı yardım talep ediyor. Polise başvuranların sayısıysa yüzde 10’dan az,

Salgın döneminde kadınların yardım çağrısı başvurusu 5 kat arttı,

Salgında 48 ülke kadına karşı şiddet için tedbir aldı.



Koronavirüs aşısında son durum



Hükümetler koronavirüse karşı koyamıyor, salgının önüne geçmek için yeni tedbirleri devreye sokuyor. İnsanlar ise, ortaya çıkışının üzerinden bir yıl geçen virüsün neden olduğu hastalıktan bunalmış durumda. Herkesin gözü kulağı aşıdan gelecek haberlerde. Bu hafta Faz-3’teki 3 aşı çalışmasıyla ilgili üç olumlu mesaj geldi. Moderna ve Biontech-Pfizer aşısının yüzde 95 koruma sağladığı duyuruldu. Oxford Üniversitesi-AstraZeneca çalışması da aşının 70 yaş üstünde bağışıklık sağladığını açıkladı.



Moderna (ABD)



Başarı oranı yüzde 94.5 olarak açıklandı,

28 gün arayla 2 doz yapılacak,

2.2 C- 7.7 C derece arasında saklanabiliyor, buzdolabında 30 gün durabiliyor,

Fiyatı 32-37 dolar arasında,

2020’de ABD için 20 milyon doz üretebilir,

2021 için 1 milyar doza çıkma hedefi var.



Biontech-Pfizer (Almanya- ABD)



Başarı oranı yüzde 95 olarak açıklandı,

21 gün arayla 2 doz yapılacak,

-70 derecede saklanabiliyor,

Fiyatı 20 dolar,

AB 300 milyon, ABD 100 milyon, Japonya 120 milyon doz sipariş etti.



AstraZeneca-Oxford (Birleşik Krallık)



Faz-3 sonuçları haftaya açıklayacak,

Aşıyla 70 yaş üstünde de bağışıklık oluştuğu duyuruldu,

Hedef normal buzdolabında saklanması,

2 doz yapılacak,

Fiyatı 3-4 dolar olacak,

Firma ‘kâr amacı güdülmeyeceğini’ açıkladı,

ABD, Hindistan 500 milyon, AB 400 milyon doz almak istiyor,

Japonya, Endonezya, Brezilya 100 milyon doz sipariş verdi.