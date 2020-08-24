Eve dönüş parantezi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ayasofya Camii’nde kıldığı namaz, siyasette takip edilmesi gereken yeni bir konu başlığı açılmasına vesile oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de başlığı açan, gündemi belirleyen...Bahçeli, Akşener’e 4 Ağustos 2020 tarihli açıklaması ile ‘zillet ittifakı’ olarak tanımladığı, CHP ve HDP’nin ortakları olduğunu vurguladığı ittifaktan ayrılarak, ‘EVİNE’ dönmesi çağrısı yaptı. Yapılan çağrıda da ev kelimesi büyük harflerle yazıldı. O gün bu gündür ‘ev’den kasıt tartışılıyor.

Acaba Bahçeli, Akşener’in MHP’ye dönmesini mi kastetti? Cumhur İttifakı’na mı buyur etti? Yoksa git evinde otur mu dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yadırgadığım bir davet değil. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok” yorumundan mülhem yapılan ‘ittifaka davet’ çıkarımına ve Akşener’in “Başıma silah dayasalar mümkün değil” cevabına rağmen, Bahçeli 20 gündür kastına açıklık getirmedi. Oysa MHP lideri 12 Ağustos’ta yaptığı başka bir açıklamada, Akşener’in “ucube” olarak tanımladığı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine ‘iyileştirilmiş parlamenter sistem’ önerisine yanıt verdi. Dolayısıyla MHP liderinin açtığı parantez içerisinde konunun tartışılmaya devam etmesini istediği çıkarımında bulunmak mümkün.

“Seçmen gitmez”

İYİ Parti’nin ‘ittifaka daveti’ kesin ifadelerle reddinin ardından görüşüne başvurduğum parti kaynaklarına, red cevabındaki keskinliğin nedenini sordum. Aldığım cevap, “parti yönetimindeki ve seçmenindeki yaklaşım, siyasi geçmiş farklılıklarına ve çeşitliliğine rağmen, AK Parti’ye itiraz konusundaki homojenlik” oldu. Yani parti yönetimi olur da Cumhur İttifakı’yla işbirliğine evet dese bile, seçmenin buna katılmayacağı dolayısıyla da oyunu tahvil etmeyeceği vurgulanıyor. Üçüncü yaşına girmeye hazırlanırken yapılan seçmen kitlesi tanımının; “şuurlu, kentli ve itiraz eden” olduğunu da not edelim.

Üstelik İYİ Parti kaynakları bu durumun teklifi yapanlar tarafından da çok iyi bilindiğinin altını çiziyor. “Ortada bir oy ihtiyacı da yok, geleceğine ihtimal verilen bir oy da” deniliyor. O zaman neden bu teklif yapılmış olabilir sorusu karşısında yapılan yorumlardan biri; test için. “Tayyip bey bizi test etti” dedi konuştuğum isim ve şöyle devam etti “Onların teklifine karşı parlamenter sistem yanıtını vereceğimiz biliniyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürümüyor. Bizi gerekçe göstererek değişim yoklanıyor”. Bir başka yorum; İYİ Parti’nin güçlü bir şekilde CHP’ye doğru itilmeye çalışıldığı. Böylece CHP’ye yöneltilen eleştirilere paralel İYİ Parti’nin, AK Parti ve MHP tabanından uzaklaştırılmaya çalışıldığı. Bir önceki seçimde AK Parti ve MHP’ye tepki oyları ile kararsızları çektiklerini söyleyen yönetici, hem kendilerinin hem de diğer partilerin olduklarının ötesine geçebilmesinin tek yolunun, AK Parti ve MHP’nin hali hazırda seçmeni olan kitleyi kazanmak olduğunu hatırlatarak, “Biz, MHP ve AK Parti seçmeninin ümidini yönetmeye talibiz” dedi.

“İYİ Parti’yi büyütmek zarar vermez” görüşü

İYİ Parti’nin dışında, Ankara kulislerinde konuya ilişkin yapılan başka yorumlar da var. Bunlardan birine göre; bu çağrı ile İYİ Parti büyütülerek, asıl yeni kurulan ve AK Parti tabanına talip olan partilere karşı bir hamle yapılıyor. AK Parti içinden çıkan iki ayrı partinin, sadece o tabandan değil, İYİ Parti seçmeninden de ‘teveccüh’ görmesi ihtimaline karşı, “onlar yerine İYİ Parti’nin büyümesi” teşvik ediliyor.

Ez cümle; ev çağrısı konusunda görüş muhtelif. Bahçeli’nin açtığı parantez bakalım ne zaman, nasıl kapanacak.

MHP lideri Ahlat’ta onur konuğu

Yarın ve yarından sonra gözler Ahlat ve Malazgirt’te olacak. MHP lideri Bahçeli’nin fikir babası olduğu Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi projesi hayata geçiyor. Bahçeli 2012 yılında twitter paylaşımında bir rüyası olduğunu belirterek “Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü için ne dersiniz?” diye sormuş, devamında da “Acaba bu ilçemizde Cumhurbaşkanlığı ikametgahı için İstanbul’da olduğu gibi bir köşk yapılamaz ve çevresinde kültür merkezi kurulamaz mı? Burası, en azından Türkçe konuşan ülkelerin devlet ve hükümet başkanları zirvesinin toplantı yeri olarak kullanılamaz mı? Böylece Türk dünyasına uzanan ve asırlık ülkülerin buluştuğu bir kültür kenti olarak değerlendirilemez mi? Tartışılmasını ve muhatapları tarafından dikkate alınmasını diliyorum” demişti. Fikir dikkate alındı ve yarın Ahlat’ta o Külliye’nin açılışı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Bahçeli de törenlere, Başkanlık Divanı’ndan bir grupla birlikte katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Sultan Alparslan’ın yaptığı gibi gece Ahlat’ta konakladıktan sonra, ertesi gün Malazgirt’e geçileceğini söylemişti. Erdoğan gibi, Bahçeli de Ahlat’ta konaklayacak ve törenlerin ikinci gününde de yer alacak.