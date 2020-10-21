Azerbaycan ziyareti kapsamında Milli Meclis’e hitap eden TBMM Başkanı Şentop, Minsk Grubu’nun Dağlık Karabağ sorununu çözümsüzlüğe mahkûm ettiğini söyledi



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yıllardan beri Kafkasya’da barışın ve huzurun en büyük düşmanı olan Ermenistan, işgal ve katliam şeceresine yeni bir halka eklemiş, sivilleri ve masumları öldürmeyi bir devlet politikasına dönüştürmüştür. Doğrudan sivilleri hedef alan bu saldırılar, tek bir ifadeyle ‘savaş suçudur’” dedi. Şentop, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorununun barışçıl çözümünü teşvik amacıyla kurulan Minsk Grubu’nun sorunu çözümsüzlüğe mahkûm ettiğini vurgulayarak, “Minsk Grubu’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” ifadesini kullandı.









Ayakta alkışlandı

Şentop, Azerbaycan ziyareti kapsamında dün Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap etti. Konuşmasında, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “haklı davasında ve vatan savunmasında” Azerbaycan’ın yanında yer alacağını söyleyen Şentop, TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partinin imzasıyla yayınlanan bildiride bu kararlılığın bir kez daha ortaya konulduğunu ifade etti. Şentop, Azerbaycanlı milletvekillerinin ayakta alkışladığı konuşmasında şunları söyledi:

‘Artık global sorun’

“Yıllardan beri Kafkasya’da barışın ve huzurun en büyük düşmanı olan, başta BM ve diğer bazı uluslararası örgütlerin kararlarına rağmen işgal ettiği topraklardan çıkmayan, işgali ve terörü tam bir devlet politikası haline getiren Ermenistan, işgal ve katliam şeceresine yeni bir halka eklemiş, sivilleri ve masumları öldürmeyi bir devlet politikasına dönüştürmüştür. Bu terör devleti, uluslararası hukuk tabiriyle bu haydut devlet, Moskova’da insani saiklerle alınan ateşkes kararına rağmen sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Pazar yerlerini, sokakları, evleri hatta cenaze definlerini dahi bombalamaya devam etti, masumların canına kastetti. Gücü kahraman Azerbaycan askerlerine karşı koymaya yetmeyen, cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında ardına dahi bakmadan kaçan Ermenistan askerleri, masum sivil insanları katletmeye, sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Şu nokta açıkça herkes tarafından bilinmelidir ki, doğrudan sivilleri hedef alan bu saldırılar, tek bir ifadeyle ‘savaş suçudur.’ O zaman şimdi tüm dünyaya sormak lazım, aldığınız tüm kararları yok sayan bu saldırıları yargılamayacak da neyi yargılayacaksınız, neyi lanetleyeceksiniz? Sağır mısınız, kör müsünüz, lâl mısınız? Kulağınızı asmasanız da gözünüzü bağlasanız da dilinizi ısırsanız da şu hakikatten asla kaçamayacaksınız. Ermenistan, artık bölgesel, hatta global bir sorundur.”

‘Oyun durdurulmalı’

“Bu itibarla, eğer barış yolunda samimiyseler, Ermenistan’ın ipini elinde tutanlar, bu tehlikeli oyunu durdurmalıdır. Hak ve adalet yerini bulmadıkça çözüm üretemezsiniz. Kafkasya’da çözümsüzlük, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki şehirlerde işgali sürdükçe devam edecektir. Minsk Grubu sorunu çözmek yerine, adeta çözümsüzlüğe mahkûm etti. Konu Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş durumda. BM Şartı’nın 51. maddesinden, meşru müdafaadan bihaber olan bu eş başkanlardan biri, açıklama yaparak Azerbaycan ve Türkiye’yi, Azerbaycan vatanının parçası olan Dağlık Karabağ’a saldırmakla itham etti. Durum buysa, kendisinin de başka örgütlere yakıştırdığı ifadelerle, şunu söylemekten imtina etmemek lazım: Minsk Grubu’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.”

Meclis Başkanı Şentop, uluslararası camianın çözüm ve ateşkes çağrılarına ilişkin de “Bu çağrılar samimiyse, öncelikle Ermenistan’ın çözüme yönelik önerisini net ortaya koyması sağlanmalıdır. Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal, şartsız ve tam olarak çekilmeli, saldırganlıktan vazgeçmelidir” değerlendirmesini yaptı.









Sivillerin vurulduğu Gence’ye ziyaret



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan ziyareti kapsamında resmi programında olmayan sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile birlikte, Bakü’den, bir hafta içinde iki kez Ermenistan’ın balistik füze saldırısına hedef olan, aralarında bebeklerin de bulunduğu onlarca sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı Gence kentine geçmek istedi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bunun üzerine TBMM heyetine uçağını tahsis etti.

Karanfil bıraktı

Aliyev’in uçağı ile Gence’ye giden Şentop ve beraberindekiler, enkaz bölgesinde Genceliler ile bir süre sohbet etti. Şentop, daha sonra hayatını kaybeden sivilleri anmak için füzenin düştüğü yere karanfil bıraktı. Yaptığı açıklamada Gence’yi ziyaret etmeden Azerbaycan’dan dönmenin yanlış olacağını söyleyen Şentop, “1990’dan beri Azerbaycan’ın yanında yer aldık. Azerbaycan’ı, işgal altındaki topraklarını kurtarması konusunda daima destekledik. Arkamızdaki tablo, Gence ve bunun dışında farklı bölgelere yapılan saldırılar gösteriyor ki Azerbaycan haklıdır” dedi. Şentop, tüm dünyaya olan biteni göstermekte kararlı olduklarını belirterek, “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır, tarih boyunca böyledir. Bugün de Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu tescillenmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Avrupa Parlamentosu’nun kararları vardır. Bütün dünya da Ermenistan’ı işgalci olarak tescillemiştir” diye konuştu.

Bayramov ile bir araya geldi



TBMM Başkanı Şentop, dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la da görüştü. Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışma sürecinde Türk devleti ve halkından gördükleri manevi destek için teşekkür etti.

Aliyev’den Türk heyetine uçak jesti



Türk heyetine Gence’ye ziyaretleri için uçağını tahsis eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Meclis Başkanı Şentop’u ve heyeti Gence’den Ankara’ya getirecek uçağın teknik arıza yaşaması üzerine uçağını ikinci kez heyetin kullanımına sundu. TBMM heyeti Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın özel uçağı ile Ankara’ya geldi.

