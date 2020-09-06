Çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirin

Yaşadığımız süreçte, çocuklarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmek ve güçlü seviyede kalmasını sağlamak büyük önem taşıyor. Bunun en basit formülü ise yeterli çinko alımı, meyve ve sebze tüketmek, sağlıklı uyku ile egzersizden geçiyor











Birçok okul online eğitimle kapılarını açtı, yüz yüze eğitime ise sayılı günler kaldı. Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı ve grip sıklığının artması her zaman ebeveynler için büyük bir endişe kaynağıyken bu yıl bu duruma bir de koronavirüs eşlik ediyor. Çocuklarınızın okulda veya dışarıda karşılaşacakları tüm mikrop ve bakterilerle savaşmalarına yardımcı olmak için bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri gerekiyor. Peki, okullar yeni bir döneme giriyorken çocuğunuzun bağışıklığını nasıl artırırsınız?

Bağışıklık güçlendirici çinko

Çocuklarınızın bağışıklık sistemine yardımcı olabilecek en önemli minerallerden çinko, protein içeren besinlerde daha fazla bulunuyor. Deniz ürünleri, etler, kuru baklagiller ve mantar, çinkonun önemli kaynaklarından. Hayvansal kaynaklı yiyeceklerdeki çinkonun emilimi, genellikle bitkisel yiyeceklerdekinden daha yüksek. Sadece bitkisel besinler alındığında, diyetteki çinkonun emilimi yüzde 10 civarındayken, karışık, dengeli bir diyetteki çinkonun emilim oranı yüzde 40 civarında.

Çinkonun önerilen günlük alım miktarı (RDA) 4-8 yaş aralığında günde 5 miligram, 9-13 yaş aralığında günde 8 miligram, 14-18 yaş aralığında ise günde 9 miligram. Çocukların çok sevdiği 1 porsiyon ızgara köftede yaklaşık 5.3 miligram çinko bulunuyor. Yarım fincan haşlanmış nohut ise 1.3 miligram kadar çinko içeriyor. Çorbalarınızın içine nohut ekleyerek hem lezzetini hem de besin değerini artırabilirsiniz.

Uyku ve fiziksel aktivite

Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli ve kaliteli uyku da çok önemli. İyi uyku özellikle çocuklar için çok daha kıymetli. Uyku, vücudumuzun dinlendiği, iyileştiği, kendini yenilediği zaman dilimidir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemimizin de düzgün olarak çalışmasını sağlamanın önemli bir parçası olduğunu da hatırlayalım. American Academy of Sleep Medicine (AASM), 6-12 yaş aralığındaki çocukların günde 9-12 saat uyumasını öneriyor. 13-18 yaş aralığında ise önerilen bu değer 8-10 saat.

Journal of Child Psychology and Psychiatry’de yayımlanan bir makaleye göre, araştırmacılar, gençlerin bildirdiği uyku kalitesini ve miktarını analiz etmiş ve zayıf uyku ile zihinsel sağlık sorunları arasında önemli bir ilişki olduğunu saptamış. Çalışmada depresyon ve stres altındaki gençlerin diğerlerine göre gece başına 30 dakika daha az uyuduğu ve zayıf uyku alışkanlıklarının yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde zihinsel sağlığın kötüleşmesi olasılığını artırabileceği belirtiliyor.

Bir diğer önemli faktör ise egzersiz. Pandemi dönemi boyunca çocuklarımız evde kalarak fiziksel aktivitelerini maalesef azalttı. Oysa fiziksel aktivite vücudu dirençli tutmaya ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Çocuklarınızın hareket etmesini sağlayın! Egzersiz alışkanlığını ömür boyu sürecek bir aktivite haline getirmek için onlara iyi bir rol model olun.

Meyve ve sebzeler

Meyve sebzeler hücreleri hasara ve hastalıklara karşı koruyan antioksidan içerikleriyle hem kendi sağlığınıza hem de çocuklarınıza faydalıdır. İçerdikleri vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendirmenin anahtarlarındandır. Çocuğunuzun her gün farklı renk ve çeşitte sebze ve meyveleri tüketmesini sağlayın!



Eylül sebze ve meyveleri



Meyveler:



Şeftali, mürdüm eriği, kavun, karpuz, incir, üzüm, kızılcık. Erikte bulunan güçlü antioksidan bileşenler, hücreleri serbest radikallerin tahribatına karşı korur. Antioksidan bileşenleri ile vücudu koruyan ve yüksek oranda C vitamini içeren erik, hastalıklara karşı direncinizi artırmaya yardımcı olur.



Sebzeler



Kabak, patlıcan, soğan, semizotu, mantar, bamya, domates, salatalık, biber, mısır, pazı, barbunya, taze fasulye, kırmızıturp, börülce, havuç, fesleğen, biberiye, nane, tere, maydanoz, dereotu, reyhan.