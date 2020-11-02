Vajinadan yabancı cisim çıkarılması: Vajinoskopi

Vajinoskopi, vajinanın bir kamera yardımıyla detaylı bir şekilde incelenmesidir. Vajinaya yabancı cisim kaçması, tuvalet kağıdı kaçması gibi durumlarda küçük kız çocuklarında ve bakirelerde vajinoskopi yöntemi ile kızlık zarına zarar vermeden rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Vajinoskopi fiyatları işlemin yapıldığı nedene ve merkeze göre farklılık göstermektedir. Dilerseniz şimdi vajinoskopi konusunu detaylı olarak irdeleyelim.

VAJİNOSKOPİ NEDİR?

Vajinoskopi, vajinadaki olası anormal hücre değişikliklerine ve şüphelere dayalı kanser riskini araştırmamızı sağlayan özel bir mikroskop ile yapılan bir muayene şeklidir. Kadınlarda jinekolojik muayene esnasında çıplak gözle net bir şekilde görülmeyen kanser öncüsü lezyonların, anlaşılır, net ve detaylı şekilde tanınmasına imkan sağlar. Smear testi sonucu anormal çıkanlarda, rahim ağzının optimal değerlendirilmesi için kolposkopi yapılmalıdır. Bu işlem aslında kolposkopik esnasında aynı kameralı aletle vajen dokusunun gözlenmesidir.

Ayrıca vajinaya yabancı cisim kaçması yada tuvalet kağıdı yada peçete kaçması durumlarında vajinadan yabancı cismin çıkarılması amacıyla da kullanılabilmektedir.

VAJİNOSKOPİ NASIL YAPILIR?

Vajinoskopi için hasta jinekolojik masaya muayene pozisyonunda hazırlanır. Spekulum dediğimiz ve tüm jinekolojik muayenelerde kullanılan bir aletile vajina içi açılarak önce rahim ağzı, daha sonra ise vajenin görüntülenmesi sağlanır. İşlem sırasında rahim ağzı ve vajen epiteli birtakım özel boyalarla boyanır. İhtiyaç duyulan bölgelerden biyopsi alınır. Sadece yabancı cisim için yapılıyorsa yabancı cisim özel aletler yardımıyla tutularak çıkarılır.

VAJİNANIN KAMERA İLE İNCELENMESİ BEKARLARDA YAPILIR MI?

Vajinoskopik işlem, aynı zamanda bekar olan kadınlarda da vajende şüpheli bir kitle düşünüldüğünde yapılabilen bir işlemdir. Kızlık zarına zarar vermeden ince bir kamera yardımıyla vajen içi değerlendirilir. Ayrıca kız çocuklarında vajinada yabancı cisim ile oldukça sık karşılaşılmaktadır. Özellikle vajinaya tuvalet kağıdı kaçması ve rahime yabancı cisim kaçması sık karşılaşılan bir durumdur. Vajinal yabancı cisim belirtileri olduğunda, vajinanın kamera ile incelenmesi, bu hastalarda da kızlık zarına zarar vermeden yabancı cismin teşhis edilmesi ve vajinadan yabancı cisim çıkarılması işleminde yardımcıdır.

VAJİNOSKOPİK İŞLEM GÜVENLİ MİDİR?

Biopsi aslında son derece basit ve güvenilir bir işlemdir. Bunun yanında biopsi sırasında veya sonrasında hafif kramplar ve işlem sonrası birkaç gün hafif kanama olabilir. Ayrıca çok nadiren bazı hastalarda işlemden sonra iltihap gelişebilir.

VAJİNOSKOPİ FİYATLARI 2020 NASILDIR?

Vajinoskopi fiyatları 2020 yılında yapılan merkeze, kullanılan malzeme ve yapılacak işleme göre değişir. Vajinoskopik işlemlerde maliyet genellikle çok yüksek değildir. Vajinada yabancı cisim olan kız çocuklarında yada bakire kadınlarda, vajinaya tuvalet kağıdı kaçanlarda rahatlıkla uygulanacak bu yöntem oldukça uygun fiyatlarda çok konforlu bir şekilde uygulanmaktadır.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

Doç. Dr. Aydın Köşüş

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