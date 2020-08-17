Yorgunluğun sebebi Kovid-19 mu?

Aşırı yorgunluk hissi Kovid-19’un belirtilerinden biri. Çok yoruluyorsak ve bu son zamanlarda süreklilik kazanmışsa koronavirüse mi yakalandık diye aklımıza şüphe düşebilir. Önce başka neler yorgunluk hissi yaratabilir gözden geçirelim

Dünyada kime sorarsanız sorun Kovid-19’dan bıkmayan, yorulmayan yoktur. Hepimiz bu mikrobun bize yaşattıklarından sıkıldık yorulduk. Maddi manevi kayıplarımız oldu. Sadece yorulmak değil, bize büyük zararı da dokundu. Bir kısım insanlar hala sanki virüs yokmuş gibi hareket ediyor. Dünya umurlarında değil. Onların yüzünden de salgın devam ediyor. İnsanlar hastalanıyor, yoğun bakıma giriyor, bazıları hayatını kaybediyor. Hal böyleyken en çok yorulan kesim de biz sağlık çalışanları oluyoruz. Birçok meslektaşlarımız hastalandı. Hayatını kaybedenlerimiz oldu. Sorumsuz insanların yaydığı virüsle mücadele etmekten yorulduk. Önlemleri anlayamayanlara sürekli tekrar etmekten yorulduk. Burada tek yorulmayan virüs ve onun işbirlikçisi olan, tedbirleri umursamayan hain insanlar. Haberleri yok ki bu hainlik ilk önce kendilerini ve en yakınlarını vuracak. Hiçbir hainin yaptığı yanına kar kalmaz. Tarihte örneği çoktur. Ancak bu hainliklerden zarar görmüş masum insanlar da maalesef her zaman olmuştur.

Yorgunluk ama aşırı yorgunluk hissi Kovid-19’un belirtilerinden biri. Hatta en sık görüleni. Bu nedenle çok yoruluyorsak ve bu son zamanlarda süreklilik kazanmışsa acaba koronavirüse mi yakalandık diye aklımıza şüphe düşebilir. Bu nedenle önce başka neler yorgunluk hissi yaratabilir tekrar bir gözden geçirelim.

1-Uykusuzluk

Yorgunluk basit bir şekilde uykusuzluk sebebiyle olabilir. Bir gece önce iyi uyumamış ve iyi dinlenmemişsek ertesi güne yorgun uyanırız ve bu durum bütün gün devam eder. Eğer sıcaktan, çok çay, kahve içtiğimizden ya da bir şeyi kafaya taktığımızdan uyuyamadıysak. Bu normaldir. Bir dahaki sefere bu sebepleri ortadan kaldırmak bizim elimizdedir. Dikkat ederiz düzelir. Ancak yatınca nefesimiz daraldığı için, ağrımız olduğu için ya da reflümüz arttığı için ve bunun gibi sebeplerle uyuyamadıysak bir doktora gitmekte fayda vardır. Uykuyu kaçıran çay, kahveden bahsettik. Çoğu zaman uyanık kalmak için tükettiğimiz bu içecekler sinir sistemimizi uyararak belki bir süre bizi uyanık tutacak, fakat sonrasında daha da ileri bir yorgunluğa yol açacaktır. Ayrıca bazı kolalı içecekler de kafein içerdikleri için ve ayrıca sigara da uykuyu kaçıran sebeplerdendir.

2-Tiroid bezi bozuklukları

Tiroid bezinin iyi çalışmadığı guatr hastalığında da yorgunluk hissi olabilir. Eğer tiroid bezi fazla çalışıyorsa hipertiroidi söz konusudur. Çarpıntı, titreme, huzursuzluk, kilo kaybının yanı sıra sürekli bir yorgunluk hali de olur. Bunun tam tersi tiroid bezi yavaş çalışıyorsa yani hipotiroidi varsa yüzde, elde, ayakta şişme, kabızlık, ciltte kuruluk, ses kısıklığıyla beraber aşırı yorgunluk hissi olur.

3-Vitamin eksikliği

Yorgunluk bazı vitamin eksikliklerinde de ortaya çıkabilir. Özellikle de sık olarak D vitamini eksikliğinde yorgunluk şikâyeti ile karşılaşırız. Yaz aylarında güneşe çıkmakla cildimizde üretilen D vitamini özellikle kış aylarında çok düşer. Kimi zaman da yazın da yeterince üretilemez. Bağışıklık için de çok önemli olan bu vitamin kemik ve kas yapısının kuvvetlenmesinde büyük rol oynar. Bu nedenle eksikliği belirgin olarak yorgunluğa da yol açar.

4- Kansızlık

Anemi yani kansızlık da yorgunluk hissine yol açabilir. Demir, folik asit (B9 vitamini) ya da B 12 vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yanlış beslenme, uzun süren adetler, mide bağırsak ülserleri ve hemoroid ile olan kronik kan kaybı kansızlığa yol açabilir.

5-Mineral eksiklikleri

Magnezyum, sodyum, potasyum gibi mineraller özellikle sıcak yaz aylarında terle beraber kolayca kaybettiğimiz minerallerdir. Eksikliğinde halsizlik, yorgunluk olur.

6- Obezite

Obezite yani fazla kilo da bir yorgunluk sebebidir. Adı üstünde bu fazla kiloları taşımaktan insan kolayca yorgun düşer. Bu nedenle hareket etmek istemez. Bu hareketsizlik de daha fazla kiloları getirir.

7-Aşırı zayıflık

Obezite nasıl iyi bir şey değilse, aşırı zayıflık da aynı şekilde zararlı olabilir. Yetersiz beslenme sebebiyle hem birçok vitamin ve mineral eksikliği olabilir. Hem de kaslar güçsüz kalır. Sürekli bir yorgunluk hissedilir.

8-Düşük tansiyon

Hipotansiyon olarak adlandırdığımız düşük tansiyon sadece yorgunluk belirtisiyle karşımıza çıkabilir. Sıcak yaz günlerinde terlemenin artmasıyla hem mineral hem de su kaybı olacağından mineral eksikliğini bol sebze, salata, meyve tüketerek karşılamak, susuzluğu da mutlaka su içerek gidermek gerekir.

9-Kronik hastalık

Diyabet yani şeker hastalığı, kalp, akciğer hastalıkları, hipertansiyon gibi sürekli ilaç kullanımını gerektiren hastalıklar sürekli takip ve tedavi gerektirir. Her zamankine göre kendinizi daha yorgun hissediyorsanız kontrol zamanınız gelmiş demektir.