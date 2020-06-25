LAMİNA PORSELENLER HAKKINDA HER ŞEY

Lamina dişler estetik kaygı sebebiyle ön dişlerdeki renk değişiklikleri ve şekil bozuklukları gibi beğenilmeyen görüntülerin düzeltilmesi için yapılır. Dişlerin tam olarak kesilmesine alternatif olan koruyucu bir yaklaşımdır. Günümüzde estetik kaygıların da artmasıyla gülüşünden memnun olmayan, dişlerindeki renk veya şekil bozukluğu sebebiyle çekinerek gülümseyen ve özgüveni azalan birçok hastaya lamina porselenler uygulanmaktadır. Bu sebeple, lamina dişler geçtiğimiz yıllar içerisinde gelişerek estetik diş hekimliğinin en popüler uygulamalarından biri olmuştur. Lamina dişleri kompozit materyal uygulamasıyla klinikte doğrudan yapılan kompozit laminalar ve ölçü sonrasında laboratuvarda üretilerek uygulanan porselen laminalar olarak ikiye ayırabiliriz.

Porselen lamina dişler az miktarda diş aşındırması gerektirir ve ince yapıları sebebiyle yaprak porselen olarak da anılırlar. Renklerinin değişmemesi, çok güzel estetik sağlamaları ve çok az diş aşındırması yapılması gibi özellikleri sebebiyle tercih edilirler.

Lamina diş yaptırmak ne kadar sürer?

Lamina diş yaptırmak genelde dört randevu sürmektedir. Birinci randevuda hasta beklentilerini anlatır ve hastadan bir ölçü alınır. Laboratuvarda hastadan alınan ölçü üzerine bu beklentilere uygun dişler yapılır. Silikon bir anahtarla ikinci randevuda hastanın doğal dişleri üzerine silikon anahtarla geçici laminalar aktarılır. Bu randevuda geçici dişler üzerinde her şey tekrar değerlendirilir. Dişlerin aşındırmaları yapılır ve gerçek ölçü alınır. Üçüncü randevuda laboratuvardan gelen porselen lamina dişlerin provaları yapılır. Gerekliyse bazı düzenlemeler yapılarak dördüncü randevuda dişler yapıştırılır. Toplamda bu süre 5-10 gün kadar sürebilir.

Lamina porselen dişler için uygun hasta mısınız?

Lamina dişler estetik amaçlıdır. Diş eksikliklerinin tamamlanması için uygulanmaz. Ayrıca çok diş sıkan, gıcırdatan kişilerde de uygulanmazlar. Diş etleri sağlıksız kişilerde öncelikle diş etlerinin tedavi edilmesi gerekmektedir. Dişlerinden kırılma gibi sebeplerle büyük kısmını kaybeden bireyler için uygun bir tedavi yöntemi değildir. Lamina dişler dişin minesine yapıştırılır; dolayısıyla mine seviyesinden fazla madde kaybı varsa dişlere uygulanamazlar. Bu sebeple kaplama yapılması için dişleri daha önceden kesilen bireylerde de uygun değildir. Ayrıca çene ilişkileri ve dişlerin kapanışı da lamina porselen uygulanmasında etkilidir. Tüm bunların değerlendirilmesi muayene olduğunuz diş hekimi tarafından yapılacaktır.

Lamina dişlerin ömrü ne kadardır?

Bu konu aslında mantıken çok açıktır. Sonuçta lamina dişler porselen malzemelerdir. Zaman içinde çiğneme sırasında gıdaların sürtünmesiyle, yanlış diş fırçalama gibi alışkanlıklarla yüzeylerinde çizikler oluşabilir ve parlaklıklarını kaybedebilirler. Bu estetik beklentiyi karşılamamasına sebep olur. Ayrıca diş etlerinde zamanla çekilmeler gözlenebilir. Tüm bunlar göz önüne alındığında iyi bir ağız bakımıyla ortalama on yıl çok makul bir süredir.

LAMİNA DİŞ YAPTIRMAK DİŞLERE ZARARLI MIDIR?

Lamina porselenler ağızdaki dişlerin durumuna ve beklentilere göre iki şekilde yapılır. Genelde sadece dişler arasındaki boşluktan rahatsızlık duyulan birinci durumda dişlere hiç dokunulmaz. Yapılan bir diş temizliğinden sonra doğal dişlerden daha geniş porselen laminalar diş yüzeyine yapıştırılarak dişler arasındaki boşluklar kapanır. Burada dişlerden bir aşındırma yapılmaz. İkinci durumda hasta dişlerindeki şekil ve renk durumundan rahatsızlık duyuyordur. Bu durumda laminaların zararlı olup olmadığı bir tartışmadır. Çünkü dişlerin ön yüzlerinden 0.3-0.7 mm aşındırma yapılan ve sağlam diş dokusunun minimum şekilde de olsa kaybedildiği tekniktir. Aşındırılan diş yüzeylerine istenen renk ve şekilde porselen laminalar yapıştırılarak arzulanan görünüm sağlanır. Burada tartışabileceğimiz konu hastanın kendi doğal dişlerinin estetik beklentilerle az bile olsa aşındırılarak laminayla kaplanması uygun mudur? Aslında sadece diş olarak düşünürsek doğru gözükmez. Ancak daha geniş pencereden bakarsak ve kişinin dişlerinde var olan bozukluğun sosyal hayatını, psikolojisini kötü etkilediğini düşünürsek makul gözükmektedir. En doğrusu, hastanın doğru bilgilenmesi ve kendisinin karar vermesidir.

KENDİNİZE YAKIŞTIRDIĞINIZ DİŞ TASARIMI DOĞRUSU MU?

Her kişinin güzellik anlayışı kendisine özgüdür ve kişinin yaşadığı bölge, kültürü, ırkı, beğendiği moda akımları güzellik anlayışının oluşumunda etkilidir. Güzellik algısı dönemsel olarak bile değişebilir. Yani güzellikte bir standart yoktur. Bu olguların tam olarak anlaşılması beklentilerin karşılanmasında en önemli etkenlerden biridir. Ayrıca güzel bir gülüşün yaratılmasında kişinin kendini nasıl tanımladığı da önemlidir. Örneğin köşeli dişler daha güçlü ve sert yapılı bir karakteri tanımlarken, daha yuvarlak hatlı dişler uyumlu karaktere işaret eder. Neticede hasta estetik gülüşünü kendine ait hissetmelidir. Bu subjektif olgulara ilaveten, estetiğin birtakım bilimsel temelleri de vardır. Altın oran buna bir örnektir. Ayrıca doğal bir görünüm çok önemlidir. Dişlerin tasarımında bazen güzellik olgusuna fonksiyon ve dişeti sağlığının korunması birtakım sınırlar koyabilir. Tüm bu bilgiler ışığında yapılan tasarımın doğal dişlere zarar vermeden geçici olarak uygulanması seçimlerin üç boyutlu olarak kişinin ağzında görmesi açısından çok önemlidir. Mock up adı verilen bu uygulama kısa sürede hayal ettiğiniz dişlerin size yakışıp yakışmadığını kendi ağzınızda görmenizi sağlar.