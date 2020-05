Aerosmith de ‘elveda’ diyor

Floransa, 3 gün boyu Rock ile yaşadı

Aerosmith, Eddie Vedder ve System of Down liderliğindeki program alt gruplar olarak da müthiş eşleşmeler sundu.

Placebo, Glen Hansard, Prophets of Rage, etkileyici performanslarla çoştular, çoşturdular.

Son turnelerine “AerodeVerci Baby” adını veren Aerosmith artık dağılıyor. Solist Steve Tyler ve gitarist Joe Perry liderliğinde 1973’teki ilk albümlerinden bu yana tam 22 albüm kaydeden grup rock müziğe yaptığı katkılarla unutulmazlar arasında yerini çoktan aldı.

Sahneye çıktıkları andan itibaren canlı, enerjik performanslarıyla parmak ısırtan grup, seyirciye neden bırakıyorlar sorusunu sordurttu.

***

Daha ilk parçaları “Let The Music Do The Talking” ile seyirciyi avucunun içine aldı.

Steve Tyler, her zamanki gibi yine ekzantrik zevkine uygun sahne kostümleri içinde sahnede basmadık yer bırakmıyor, şallarla sardığı mikrofonuyla dans ediyordu.

Klasikleri “Cryin”, “Love in an Elevator”, “Sweet Emotion”, “Jannie’s Got a Gun” arka arkaya sıralandı. Beatles klasiği “Come Together” söyledikleri üç cover şarkıdan seyirciyi en fazla çoşturanı oldu.

“Dude”, “Dream On”, “Walk This Way” konserin son parçaları oldu. Joe Perry’nin gitar sololarında onun klasına bir kez daha tanık olduk.

***

İkinci günün akustik ağırlıklı daha sakin geçeceğini umut ederken tam tersi oldu.

Eddie Vedder’in 50 bin kişiyle kurduğu samimiyet tarihi bir konser gecesine dönüştü.

Pearl Jam’in karizmatik solisti Vedder tek başına sahne aldı.

Davulu bile bazı parçalarda ayağınla tek başına çaldı.

Pearl Jam’in klasik parçalarını kendi solo albümlerinden seçtiği ve “Imagine” “Comfortably Numb”, “Rocking in Free World” gibi cover şarkılarla harmanladı.

Onun bu kadar sevildiğini düşünmemiştim “Black”, “I am Mine”,”Wish List”, “Lukin”, “Porsh” gibi Pearl Jam parçalarını 50 bin kişilik bir koroyla söyledi.

Hele “Black”’teki duygusal performansı görülmeye değerdi.

Bir çok kadın hayranı gözyaşları içinde birlikte söyledi.

Son 4 şarkısında kendisine Glen Hansard eşlik etti ve ortalığı yıktılar.

Seyircinin arasına inen Vedder “Song Of Good Hope”’u omuzlarda tamamladı.

Folk türünde şarkılar söyleyen Glen Hansard’a ayrı bir paragraf açmak lazım.

Yaşanmış hikayeler bu kadar güzel, enerjik, duygusal dile getirilir.

***

Üçüncü gün tam bir rock fırtınası ile geçti.

Eski Rage Against The Machine’in yeni oluşumu Prophets of Rage seyircisinin beklediği Pogo atmosferini yarattı.

System Of Down ise formdaydı.

Çoşkulu kalabalık “Chop Suey”, “Toxication”, “Lonely Day” ‘de muhteşem bir eşlik sundu.