Büyük Ev Ablukada’dan yeni albüm Fırtınayt

Büyük Ev Ablukada grubunun son albümü ‘Fırtınayt’ çok hoşuma gitti. Türk alternatif sahnesine yeni bir renk ve anlayış getiren, diğerlerine ilham veren grubun en büyük özelliği kendini sürekli yenilemesi.

Akustik olarak 2008’de müzik dünyasına giren Bartu Küçükçağlayan, Cem Yılmazer ve Onur Ünsal artık elektronik tınılarla yollarına devam ediyor. ‘Fırtınayt’ müziklerinde yaptıkları köklü değişimin en güzel örneği olmuş. Klavye, drum and bass ritimler müthiş bir tempo yakalıyor.

Konserlerde bu şekilde çalmaya devam ederlerse ortalık yıkılır. Çoğunluğu oyunculardan oluşan toplulukta Bartu’yu Yalan Dünya’nın Orçun’u olarak tanıyoruz. Konserlere takma isimlerle çıkıyorlar: Afrodisman Salhins, Balon Suyla da Dolar, Bass Bariton, Gelicem Nerdesin, Galvaniz Gelbira, Canavar Banavar... Oyuncu Berkun Oya, grafiker Ali Tezcan, yine oyuncu Okan Yalabık grubun değişebilen elemanları arasında.

Şarkı sözleri pervasız, sansürsüz, acılarla dalga geçebilen ve müthiş yaratıcı . Örneğin son albümün güzel parçalarından İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum ‘da “sırtımı verdim resimlere/anılar telefonda duruyorlar/peşimi bırakmıyor yükselişlerin/her şey benimle ilgili değil ki”... Veya Hepsine Ne Fena‘da “kandırıyorum herkesi hepsinden önce kendimden başlıyorum/sanıyorsun şeytan taşlıyorum/ayaklarınız göl olsun başınız deniz/sonra vurun kafanızı, nereye isterseniz”...

Albümün parçaları arasında ‘Güneş Yerinde’ uzun bir intro ile başlıyor. New Age semalarında, mistik bir atmosfer parçası, hafifden Pink Floyd esintileri de var... ‘Evren Bozması’ albümün en güzellerinden elektronik ve drum bass bir giriş, orta bölümdeki gitar solosu ve vokalin “hepsini bulucam, bir bir yerine koyucam bir bir” sözleri uçuruyor. Albümün en güzel sözlerinden “Hafızalar tıkış tıkış bir vagon gibi...” yakıştırmasını yapan ‘Boşluk’. ‘Arayan Bulur’, ”Hayaletler” ritimleriyle ön plana çıkıyor. ‘Benim Kafam S...irmiş Gitmiş’in ise konserlerin favorisi olacağı kesin.

Seyircisiyle özel bir ilişki kurmayı başaran bir grup Büyük Ev Ablukada... Turgut Uyar’ın şiirinden aldıkları adlarıyla yollarına kasmadan devam eden bu özel grubun İzmir konseri 8 Aralık’ta İzmir Hayal Kahvesi’nde...

Bu aralar dinlediklerim



Son haftalarda yeni albüm ve şarkı sıkıntısı yok. Her hafta yağmur gibi yenileri geliyor. Bilhassa yerli piyasada çok kaliteli şarkılar çıkıyor. Vega ve Büyük Ev Ablukada yılın en iyileri olabilecek işler imza attılar. Efsane Oasis’in çılgın Gallagher kardeşlerinden Liam 5 yıllık Beadly Eye macerasına son verip tipik müziğini yansıtan bir albüm çıkardı. Etiyopya asıllı Kelela ilk albümünde çok iyi şarkılara ses vermiş.