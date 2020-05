Caz Festivali ve Sirel Ekşi

Kolay değil 25 yıl bir etkinliği sürdürmek. Kaliteyi düşürmemek, yükseltmek, hatta simgeleştirmek. İşte bunu başaran İKSEV bu yıl İzmir Caz Festivali’nin çeyrek asrını kutluyor. Bu organizasyonun ağır yükünü taşıyanlardan İKSV genel koordinatörü Sirel Ekşi sorularımıza yanıt verdi.

- Her zaman hep finansal sorunlardan bahsedilir bu tür işlerde, siz nasıl aşıyorsunuz bu sorunu?

Bu konuda en büyük desteği Büyükelçilikler, Konsolosluklar ve Yabancı Kültür Ofisleri veriyorlar. Bu yıl örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu, İzmir Goethe Enstitüsü, İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, İspanya ve Estonya Büyükelçilikleri ile İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle yapılıyor.

- Açılış konserinden bahsedelim mi?

Yirmi beşinci yılında Festivali, 3 Mart’ta Türk cazının büyük ustası Emin Fındıkoğlu+12 açtı. Türk cazının ustalarını ve gençlerini buluşturan Orkestrası ile Fındıkoğlu Festivalin unutulmazları arasına giren bir konser verdi.

AÇIK CAZ ATÖLYESİ

- Kısaca bu yıl programından bahsedecek olursak..

Konserlerin tümü AASSM Küçük Salonda saat 20.00’de. Programa şöyle bir göz atarsak: 6 Mart’ta Marcin Masecki& Jerzy Rogiewicz, 7 Mart’ta Pulsar Trio, 9 Mart’ta Ozana Barabencea & Band, 12 Mart’ta Leila Martial Trio, 13 Mart’ta Bconnected Jazz Band, 15 Mart’ta Vein Feat. Aarhus Jazz Orchestra, 16 Mart’ta Inaki Sandoval, 20 Mart’ta Max Ionata Hammond Trio ve 22 Mart’ta da geleneksel Açık Caz Atölyesi Orkestrası bu yıl konser programını oluşturuyor.

- Atölye programları var mı?

Atölye çalışmaları programda yer alıyor. Pulsar Trio, Bconnected Jazz Orchestra, Vein Trio atölyeleri var. Geleneksel Açık Caz Orkestrası Atölyesini Max Ionata Hammond Trio yürütecek. Bu yıl iki farklı atölyemiz daha var. Biri 1 22 Mart tarihleri arasında Francesco Martinelli, Ümit Tunçağ ve benim şahsen yürüttüğüm Write Stuff- Bir Caz Yazarı yetişiyor. Diğeri İzmir Go Derneği işbirliği ile Go atölyesi. Sanat, bilim ve bilgeliğin kesiştiği dünyanın en eski oyunlarından birisi Go. Satrançtan bile eski diyebilirim.

- Film de var programda...

Festival danışmanımız Francesco Martinelli’nin yine geleneksel hale gelen semineri, bu yıl Charles Mingus’u konu alacak. Ümit Tunçağ’ın Türkçeye çevirdiği seminerin ardından İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde yönetmen Basil Dearden’in All Night Long filmi gösterilecek.

En iyi şarkı ödülü Coco’ya

90. Oscar ödülleri Los Angeles tarihi Kodak Tiyatrosu’nda dağıtıldı. Burada törenin müzik tarafını anlatmak istiyorum. Her zaman süper şovlara sahne olan Oscar töreni bu yılda parlak fakat abartısız geçti. Şarkı adaylarının şovları göz doldurdu. Gecenin ilk şarkı adayı “Mighty River”, Mary J.Blige tarafından sunuldu. “Savaştan Sonra-Mudbound” filminden sunduğu şarkı yanında filmdeki oyunculuğuyla da en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylığı da olan Blige bu şekilde bir ilki gerçekleştirdi. İkinci şarkı tanıtımı ise animasyonun büyük favorisi Coco filminden “Remember Me” oldu. Şarkıyı filmde seslendirme yapmış olan oyuncu Gael Garcia Bernal açtı, arkasından esas vokalistler Miguel ve Natalia Lafourcate geldi. Hikayeye uygun Meksika şovu, abartısız ama çok güzeldi. “Beni Adınla Çağır” filminden en beğendiğim aday şarkı olan “Mystery Of Love”, Sufjan Stevens ve grubu tarafından seslendirildi.

Amerikan Yüce Divanı’na seçilen ilk zenci hukukçu “Marshall”ın hikayesini anlatan filmden soul/rap şarkısı “Stand Up For Something” şarkısı Andra Day ve Common tarafından sunuldu. Sonuncu aday ise “Dünyanın En Büyük Şovmeni” filminden “This is Me” ile geldi. Dışlanmışların isyan şarkısı, filme uyumlu koreografisiyle gecenin en parlak sunumu oldu. En iyi şarkı ödülü “Coco”nun romantik şarkısı “Remember Me”ye gitti. Eddie Vedder’ın bu yıl yaşamını kaybedenler bölümünde söylediği bir Tom Petty şarkısı “The Room at the Top of the World” için en büyüleyici şovdu.