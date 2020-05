Freddie Mercury’nin hayatı film oluyor

Yıllardır çekilecek, çekiliyor denilen Freddie Mercury’nin hayatını anlatan “Bohemian Rhapsody” sonunda “motor” diyor.

Yönetmen, tanıdık bir isim; Brian Singer. Sinema dünyasına Olağan Şüpheliler ile adım atan Singer sonrasında X-Men serisi Star Trek, Valkyrie gibi büyük bütçeli projeleri yönetti. Yapımcı şirket Sony Pictures ve Tribeca’yı en fazla zorlayan konu Freddie Mercury’i kimin oynayacağı oldu.

Önce Sacha Baron Cohen seçildi, Queen elemanları Mercury’nin hayatının “şaka” bir yanı olmadığını söyleyerek bu seçime itiraz ettiler.

Sonrasında Harry Potter ile büyüyen Daniel Radcliff gündeme geldi. Sonunda Mr.Robot dizisi ile tanınan Rami Malek’te karar kılındı.

Çekimlere önümüzdeki günlerde Londra’da başlanacak filmin vizyon tarihiyle ilgili bir bilgi henüz yok.

5 Eylül 1946’da Zanzibar’da Hint asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Faruk Bulsara, yani daha sonra tüm dünyanın onu tanıyacağı adıyla Freddie Mercury, 1970 yılında Roger Taylor ve Brian May ile birlikte Queen’i kurmuş, kariyeri boyunca hem grupla, hem de solo olarak onlarca unutulmaz parçaya imza atmıştı.

24 Kasım 1991 günü, yakalandığı AIDS hastalığı nedeniyle hayata veda eden Mercury, filme adını veren Bohemian Rhapsody’yi ise 1975 yılında ilk defa seyirci ile buluşturdu.

David Gilmour Pompeii konseri, sinemalarda

David Gilmour Pompeii konseri, 13 Eylül’de tüm dünyada sinema salonlarında bir kereye mahsus gösterilecek.

Pink Floyd’un efsanevi gitaristinin Pompeii Amfitiyatrosu’nda 2016 yılında verdiği iki konserin kayıtları tüm dünyada 2000 sinema salonunda aynı gün gösterime giriyor.

Belgeselin yönetmeni Gary Elder 4K çekimler ile her iki konserin en güzel anlarını yansıtıyor. Gilmour solo kariyerinin ve Pink Floyd döneminin şarkılarını seslendiriyor. Pink Floyd’un aynı yerde çektiği 1971 filmi hala hafızalarımızda.

Saykodelik bir ruhun sardığı bu filmde, grup seyircisiz olarak sadece tiyatroda çekim yapmıştı. Gilmour burada hissettiği ruhu “ezici, karşı konulmaz” olarak tanımlıyor.

“Sahneyi, tüm tiyatroyu görmek muhteşem bir duygu burası iyi ruhların mekanı” diyor.

Çalma listesine göz attığımızda, “5A.M, Rattle That Lock, Faces Of Stone, In Any Tongue, On an Island” gibi solo kariyer besteleri, Pink Floyd döneminin “Wish You Where Here, Money, The Great Gig in the Sky, Shine On You, Breathe, Confortably Numb” efsane şarkıları karşımıza çıkıyor.

Bu büyük müzik olayını İzmir’de Başka Sinema çerçevesinde Karaca Sineması’nda 13 Eylül akşamı yaşayacağız.