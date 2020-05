Güz aylarının yeni çıkanları

Yaz şarkıları, yol şarkıları derken göz açıp kapayasıya güz ayları geldi. Bu aylarda yeni çıkanlardan dinleyeceğimiz parçalara şöyle bir göz atıp, küçük bir liste yapayım dedim.

1.Paris-Chainsmokers: Amerikalı 2 DJ Andrew Taggart ve Alex Pall kaliteli ve popüler işler yapmaya devam ediyor.

2. Happiness-Deaf Havana: Britanyalı grup kulakta kalıcı, arka planda U2, Simple Minds örgüsünde bir parça ile güze merhaba diyor.

3.Cold-Maroon 5: Maroon 5 bu kez Future ile işbirliği yapmış. Neşeli, hareketli parçalardan taviz vermek yok diyorlar.

4. Hearts That Strain-Jake Bugg: Güzün tüm melankolisini hissettiren bir parça.

5. The Line- Foo Fighters: Foo Fighters yeni albümünü parça parça yayınlamaya devam ediyor, bir şey kesin en iyi albümlerinden birisi olacağı kesin.

6.You’re Best Thing in My Life- U2: Bono ve arkadaşları yeni albüm hazırlığında. “Songs Of Experiance”ın İlk ürünlerinden olan şarkı bu hafta çıktı.

7. Wenn ich angekommen bin- Madeline Juno: Genç Alman şarkıcı ilginç sesiyle sakin bir parçaya imza atmış.

8. Afterglow-Triggerfinger: Çeşme’de az sayıdaki izleyiciye, müthiş bir konser veren Belçikalı rock grubunun yeni albümleri “Colossus”tan en beğendiğim parçaları.

9. I used to- LCD Soundsystem: Tekrar bir araya gelen New York kökenli grup bildiğimiz synth-pop, rock, beat türünde yoluna devam ediyor. David Bowie’nin son albümü “Blackstar”’dan esinlenmişler.

10.Fallout-Starsailor: Starsailor’ın yeni albümü “All This Life” kayıtsız kalınmaması gerekenler listesinde ilk sıralarda.

Jake Bugg adında genç bir ozan

İlk dinlediğimde Bob Dylan’ın erken dönem albümlerinden birisini dinlediğimi filan sandım. Biraz da Rodriguez’i anımsattı.

“Searching for Sugarman” filmindeki altmışların kayıp şarkıcısı Rodriguez. Ses tonundaki ve üsluptaki küçük farklılıklar sonrası Jake Bugg adında 1994 doğumlu gencecik bir şarkıcıyla tanıştım.

İngiltere Nottigham doğumlu, 23 yaşında ve geçtiğimiz hafta 4. albümünü çıkardı. Şarkı sözleri yaşından büyük birisine aitmiş gibi ; yaşanmışlıklar, geçmiş acılar, hayal kırıklıkları, haksızlıklar üzerine. Çok beğendiğim “Two Fingers” şarkısında “bir sigara yakıp tüm dünyanın uzaklaşmasını diliyorum/ iki parmağımı dün için kaldırıyorum/ Ve dumanı her şey söndürsün diye bir sigara yakıyorum/ kurtuldum, kurtuldum, yaşıyorum” diyen bir genç bir ozan. Şarkılarındaki tüm melankoliye rağmen umut var. “Ben iyi şarkıcı değilim, iyi bir şarkı yazarıyım” diyor.



Son albümü “Hearts That Strains” muhteşem akustik parçaların yanında biraz Country ruhu da taşıyor. Albümü Nashville’de kaydetmiş genç müzisyen. Üç şarkıyı piyanoda bestelemiş; “Southern Rain”, “The Man on Stage” ve “Every Colour In the World”. Albümde ise piyanoyu kendisi değil Bobby Woods çalmış. Albümde her bir şarkı insanı içine alıyor. “How Soon The Dawn” ile açılan albümde kaybedilmiş bir aşkı anlatıyor : “ ne kadar erken geldi aşkın şafağı/ Ve seni kaçırdı/ Perişan etti/ ben de hissediyorum aynısını” diyor.

Albüm “Southern Rain” ve “In The Event Of My Denise” ile devam ediyor. Bu şarkıda ise “eğer ölürsem gözlerimden bir sent çekin/yazı gelirse altınlarımı/tura gelirse borçlarımı alın” derken yalancı dostluklara göndermeler yapıyor. Country şarkıcısı Noah Cyrus ile seslendirdiği “ Waiting” albümün en güzellerinden.

“Şarkılarımı başkalarının söylemesi hoşuma gidiyor” diyor ve Noah’ın sesine hayran olduğunu söylüyor.

Albüme adını veren “Hearts That Strains” akustik gitarın western tonlarında başlıyor. Bugg’ın melankolik sesinde müthiş bir akışa ulaşıyor. Uzak ara en sevdiğim oldu. “Burn Alone”, “Indigo Blue”, “Bigger Lover” nispeten hareketli parçalar.

“Ben yaşamımdan bahsetmeyi seviyorum, politik mesajları sevmiyorum” diyor genç müzisyen. Albümü bestelerken Abba grubunun son albümünü, Glen Campbell, The Kinks dinlemiş, esinlenmiş.

“Yenilerden bana hitap çok şey yok, galiba ben yanlış bir zamanda doğmuşum” diyor.

Geçmişin tatlarını bugünün dinamizmiyle harmanlayan bu genç yeteneği bir an önce keşfedin.