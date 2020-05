Kültür ve Sanatta neden sonlardayız?

“İyi Ülkeler Endeksi” üst başlığıyla dünyada 163 ülkeyi kapsayan Birleşmiş Milletler çalışmalarını kapsayan bir araştırmada durumumuz yürekler acısı gö

“İyi Ülkeler Endeksi” üst başlığıyla dünyada 163 ülkeyi kapsayan Birleşmiş Milletler çalışmalarını kapsayan bir araştırmada durumumuz yürekler acısı gözüküyor.

Çalışma küresel sorunların üstesinden ancak kolektif çalışma ile gelinebilir düşüncesinden yola çıkıyor. Topluma ne kadar çok katkıda bulunulursa o kadar sorun azalır deniliyor.

Toplumsal hayata katılım ölçekleri arasında olan spor kulüpleri, sosyal ve kültürel derneklere üyelik oranı yüzde 6 ve Türkiye sondan ikinci sırada.

Bireylerin katılım ve katkı paylarını en çok topluma duydukları güven ve aidiyet belirliyor.

Türkiye yüzde 14 ile bireylerin birbirine en az güven duydukları ülke.

Aileleri ve akrabaları dışında kimseye güvenmiyor ülkemiz insanları.

***

İPSOS’un 2016’da Türkiye’deki 34 ilden 13.799 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını içeren “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu”’na göre toplumun yüzde 49’u hiçbir zaman sinemaya gitmiyor; yüzde 39’u hiç kitap okumuyor; yüzde 66’sı konser, tiyatro ya da opera gibi herhangi bir etkinliğe katılmamış.

Yüzde 81’i hiçbir enstrüman çalmıyor; yüzde 57’si video, VCD, DVD ya da internet üzerinden film veya dizi izlemiyor; yüzde 47’si hiç dergi okumuyor.

Yüzde 86’sı hiçbir hobi kursuna gitmemiş. En sık yapılan aktivite ise yüzde 85’le televizyon izlemek.

Bu rakamlara bakılınca bir ülkede sanat ve kültür gelişir mi sorusuna detaylı bir yanıt bile gereksiz.

***

Esas çarpıcı olan üniversite mezunlarının yüzde 30’u işsiz.

Onlarda zamanlarının büyük kısmını evde bilgisayar (yüzde 56,4) veya TV (yüzde 94) başında geçiriyor.

Ülkemizde her 4 işsizden birisi üniversite mezunu.

Her şey ekonomik koşullarla açıklanamaz, bir çok biletsiz konser, tiyatro gösterisi veya kitap edinme imkanı varken, istemek yeterli.

Soul müziğin yenileri

Soul müzik denilince ilk aklıma gelen James Brown, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Temptations, Four Tops gibi efsanelerin izlerinden giden oldukça fazla sayıda yeni isim var.

Son yılın en iyi Soul albümlerini dinleyince temel ritmlerin ve arka plan vokallerin Retro havayı koruduğunu dinlemek keyif verdi. Araya giren Rap vokalleri bir türlü sevemedim.

Kökten Soul Blues bozulmamışları seviyorum.

İşte bu tarz Solange, Maxwell ve Willie Bell’in albümleri en beğendiğim ilk 3 albüm arasında.

***

Solange Knowles, Destiny Child grubunun eski üyesi ve Beyoncé’nin kızkardeşi.

Solo kariyerinin en iyi albümüne bu yıl imza attı : “A Seat At The Table”.

Kompakt bir albüm, çok öne çıkan radyoya oynayan şarkılar yok.

Koy ve sakin dinle albümü. “Rise” ve “Don’t Touch My Hair” favorilerim.

***

Maxwell’den Black Summers Night geçen yıl sadece Amerika’da 1 milyon adet satmış bir albüm.

Kolay değil herkesin bedava müzik dinlediği bir dönemde.

Marvin Gaye izinde giden, su gibi akan romantik, soul bir albüm.

***

Alicia Key, soul müzikte yeni olmayan bir isim.

Bu yıl çıkardığı son albümü “Her”de birçok şey farklı olmuş.

Listelere oynamayan iddiasız birbirinden güzel şarkılar arka arkaya sıralanıyor.

Soul, funk, gospel, pop arasında değişen şarkıların en güzel yanı hiç birisinin öne çıkacağım derdinin olmaması.

Bütün şarkıları sevdim favorim yok.

***

Willie Bell son albümü “This is Where I Live” soul blues köklerinde dolaşan şarkılardan bir demet sunuyor.

Arkada Hammond orgunun büyülü sesi, Bell’in klasik yorumlarını mükemmel tamamlıyor.

“The Three Of Me” ve “Born Under The Bad Sign” favori şarkılarım.